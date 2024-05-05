ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054905299.html
ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху - 05.05.2024 Украина.ру
ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило свое участие в организации подрыва автомобиля сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свой источник
2024-05-05T15:38
2024-05-05T15:38
новости
украина
бердянск
следственный комитет
запорожская область
новые регионы
теракт
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054904560_0:0:1165:655_1920x0_80_0_0_c322971aa84b058151cc1cfc91af8f78.jpg
"ГУР подтвердило, что в Бердянске уничтожили организатора застенков. Так, 5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению. Он - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77", – сказано в телеграм-канале издания. Уточняется, что погибший якобы был причастен к "пыткам над украинскими пленными", за что и был убит. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия.Напомним, в период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта.
https://ukraina.ru/20240426/1054754845.html
украина
бердянск
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054904560_197:0:1145:711_1920x0_80_0_0_a292789eeaf093b92b41af1370c7655f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, бердянск, следственный комитет, запорожская область, новые регионы, теракт, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Бердянск, Следственный комитет, Запорожская область, Новые регионы, теракт, Главное управление разведки Украины (ГУР)

ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху

15:38 05.05.2024
 
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
Читать в
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило свое участие в организации подрыва автомобиля сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свой источник
"ГУР подтвердило, что в Бердянске уничтожили организатора застенков. Так, 5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению. Он - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77", – сказано в телеграм-канале издания.
Уточняется, что погибший якобы был причастен к "пыткам над украинскими пленными", за что и был убит.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия.
Напомним, в период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта.
Слушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля, 14:31
Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористыУкраинские спецслужбы продолжают рассматривать российских неонацистов как на одну из главных своих баз для вербовки. В пятницу, 26 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области двоих несовершеннолетних, которые по заданию кураторов из Киева готовили террористические акты
 
НовостиУкраинаБердянскСледственный комитетЗапорожская областьНовые регионытерактГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
16:34Чехия официально отозвала своего посла в России
16:18Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
16:00Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова
15:56Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
15:38ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
15:22Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников
15:20Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро
14:59Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
14:38В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
14:23Эволюция мира: от Диониса до Геракла
14:11В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
13:54Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
13:42Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах
13:31Очеретино перешло под контроль ВС РФ
13:17СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
13:04Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая
12:59Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
12:58Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов
12:39В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
Лента новостейМолния