ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило свое участие в организации подрыва автомобиля сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свой источник
"ГУР подтвердило, что в Бердянске уничтожили организатора застенков. Так, 5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению. Он - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77", – сказано в телеграм-канале издания.
Уточняется, что погибший якобы был причастен к "пыткам над украинскими пленными", за что и был убит.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия.
Напомним, в период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта.
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