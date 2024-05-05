https://ukraina.ru/20240505/1054905299.html

ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху

ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху - 05.05.2024 Украина.ру

ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило свое участие в организации подрыва автомобиля сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свой источник

2024-05-05T15:38

2024-05-05T15:38

2024-05-05T15:38

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украина

бердянск

следственный комитет

запорожская область

новые регионы

теракт

главное управление разведки украины (гур)

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"ГУР подтвердило, что в Бердянске уничтожили организатора застенков. Так, 5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению. Он - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77", – сказано в телеграм-канале издания. Уточняется, что погибший якобы был причастен к "пыткам над украинскими пленными", за что и был убит. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия.Напомним, в период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта.

https://ukraina.ru/20240426/1054754845.html

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новости, украина, бердянск, следственный комитет, запорожская область, новые регионы, теракт, главное управление разведки украины (гур)