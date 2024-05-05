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Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова

Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова - 05.05.2024 Украина.ру

Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова

Май 1990 года. По всему Советскому Союзу забиты кинотеатры, билеты раскуплены на много сеансов вперёд. Особенно много у билетных касс молодёжи, и в этом нет ничего удивительного – впервые на советские экраны вышел фильм о бойцах подпольных турниров боев без правил – культовый "Фанат"

2024-05-05T16:00

2024-05-05T16:00

2024-05-05T16:00

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1990-е

боевые искусства

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Конец 80-х ознаменовались в СССР настоящим бумом восточных единоборств. Интерес к каратэ, кунг-фу, тхэквондо и прочим боевым искусствам подогревали многочисленные голливудские и китайские боевики, герои которых громили целые армии противников, используя умопомрачительные акробатические трюки и фантастическую ударную технику. У всех на слуху были имена Жан-Клода Ван Дамма, Чака Норриса, Джеки Чана, Стивена Сигала и многих других звёзд.В отличие от США, где фильмы о восточных единоборствах демонстрировались, начиная с 60-х, в СССР кинокартины с элементами единоборств были редкостью и появились только с конца 70-х – "В зоне особого внимания" (1977), "Ответный ход" (1981), "Непобедимый" (1983). Самый кассовый фильм Советского Союза "Пираты XX века" (1979 – 87,6 млн. зрителей) во многом обязан своему успеху именно тому, что в нём демонстрировали свои навыки настоящие мастера каратэ.Однако 10 ноября 1981 года Верховный Совет РСФСР издал Указ "Об административной ответственности за нарушение правил обучения каратэ", по которому фактически запрещалось изучение каратэ. Тренерам грозил штраф или даже уголовные сроки до 5 лет. А в 1984 году Спорткомитет СССР вовсе запретил изучение этого вида боевых искусств. Там считали, что каратэ не имеет ничего общего со спортом, культивируют агрессию и насилие. Однако под запрет не попали ушу, дзюдо, самбо, тхэквондо, поэтому многие тренеры маскировали свою деятельность под обучение этим видам единоборств. В 1989 году запреты сняли, и каратэ обрело второе дыхание.У режиссера Владимира Феоктистова к тому времени в кино практически не было послужного списка – только короткометражка "Билет в один конец" и проходная комедия "Слоны" (обе ленты вышли в 1988 году). Но ему хотелось снять что-то такое, что зритель заметил, и он решил использовать тему каратэ. Для работы над сценарием режиссер пригласил Мурата Джусоева (Джусойты) – студента сценарного факультета ВГИКа. Это был осетин, который активно занимался вольной борьбой (в 16 лет выполнил норматив мастера спорта СССР), каратэ, а потому понимал предмет лучше Феоктистова. Затем к работе привлекли Георгия Котова.Так родился один из первых советских боевиков – фильм "Фанат". В центре его сюжета – подросток Егор Ларин, которого прозвали "Малышом". Он находит себя в секции каратэ, где преподает тренер Олег Иванович. Под его руководством Егор становиться настоящим профи – побеждает на различных соревнованиях. Но далее каратэ попадает под запрет. Ларин связывается с плохой компанией, становиться участником ограбления квартиры, ему грозит тюрьма. Но вмешивается тренер и помогает Егору попасть в армию.Там тоже всё непросто – процветают дедовщина, бардак. Однако Ларин заслуживает у "дедов" – осетина Казбека, чеченца Салмана и прочих авторитет и уважение своим несгибаемым характером и умением лихо драться. В армии Егор оттачивает свои умения. Казбек в полноконтактных спаррингах обучает его приемам реального уличного боя, показывает эффективный приём – удар лбом в нос (на Украине такой назывался "взять на Одессу").После дембеля в родном городе "Малыш" быстро попадает в поле зрения криминалитета и становится участником подпольных боёв без правил. Здесь он находит и своего друга Гришу, с которым тренировался у Олега Ивановича, и самого тренера. Дальше сюжет фильма мало отличается от лент подобного толка вне зависимости от того, сделаны ли они в США, Гонконге или Франции. Гриша погибает, искалеченный жестоким участником боев "Вышибалой". Затем "Малыш" отказывается "лечь" под этого самого "Вышибалу" и в решающем бою калечит его. За это главный устроитель боев – некий Мэтр – приказывает "Малыша" убить. Ценой своей жизни Олег Иванович спасает бывшего ученика. Заканчивается, правда, фильм, по-советски – открытым финалом. Главный герой не убивает главного злодея – Мэтра, а в прыжке выбивает лобовое стекло нагнавшей его машины с "плохишами". Что было дальше, остаётся за кадром.Картину снимало Творческое объединение "Ровесник" на базе Одесской киностудии, съемки проходили в Одессе и Белгород-Днестровском. Главную роль исполнил молодой актер Алексей Серебряков. "Фанат" стал далеко не первой его картиной. Ещё в детстве Алексей дебютировал в культовом сериале "Вечный зов", успел сняться в таких картинах как "Тихая застава" (1985), "Забавы молодых" (1987). Но именно после "Фаната" он стал настоящей кинозвездой.В фильме присутствует множество боевых сцен, а Серебряков каратистом никогда не был. Тем не менее в "Фанате" он лихо, без дублера, орудует ногами, нанося как обычные удары (маваши гери, ура маваши, йоко гери), так и с разворота в прыжках (знаменитые "вертушки"). Невероятно красивый боковой удар ногой в прыжке присутствует в кадре, где "Малыш" на арене цирка, где проходят бои без правил, сбивает с ног Вышибалу. В освоении всех этих головокружительных приемов Серебрякову помогло занятие гимнастикой, благодаря чему у него была отличная растяжка. А дальше участвовавшие в создании фильма консультанты (и не только) помогли ему освоить технику.Одним из консультантов был Владимир Бородин – мастер спорта СССР по каратэ и рукопашному бою. Позже он сам снялся в боевике "Курьер на Восток", где исполнил одну из главных ролей. Впоследствии Бородин перебрался в США, где открыл свой клуб боевых искусств.Тренера "Малыша" – Олега Ивановича – сыграл титулованный каратист Олег Кантемиров – основатель в России школы вадо-рю каратэ, обладатель 4-го дана каратэ, многократный чемпион Осетии по самбо. У Кантемирова многочисленные награды и заслуги, в 2006 году он был признан лучшим тренером России по каратэ, но живет он в Канаде, где активно продвигает не только боевые искусства, но и русскую культуру. После "Фаната" Кантемиров сыграл одну из главных ролей в фильме "Человек в зелёном кимоно" (1991).Не менее талантливый каратист и тренер – Борис Кантемиров – дальний родственник Олега Кантемирова и его ученик, исполнил в "Фанате" роль сослуживца "Малыша" – "деда" Казбека. Впоследствии он сам снял фильм о боевых искусствах – "Человек в зелёном кимоно" по сценарию все того же Мурата Дзусоева. Но далее Борис Кантемиров решил не продолжать творческую карьеру, посвятил себя спорту – развивал каратэ, участвовал во всероссийских и международных чемпионатах. Он участник последствий ликвидации теракта в Беслане в сентябре 2004 году, участник боевых действий августа 2008 года, депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания от партии "Единая Россия".Что касается последующей карьеры Алексея Серебрякова, после "Фаната" роли на него повалили, как из рога изобилия: на его счету более 170 работ в фильмах и сериалах. Самые знаковые (а иногда и скандальные) из них – это "Штрафбат", "Бандитский Петербург", "Террористка Иванова" и многие другие. Хотя таких лихих бойцов, как "Малыш" из "Фаната", актер уже не играл.Главную женскую роль Люси в фильме Феоктистова исполнила актриса Мария Селянская. У неё с Серебряковым была небольшая постельная сцена, но чем-то большим она зрителю не запомнилась. Впоследствии Селянская снялась ещё в десятке фильмов, но это были преимущественно второстепенные роли в проходных проектах.Роль Гришки исполнил актёр Фёдор Сухов, в копилке которого более 30 ролей, а Мэтра сыграл латышский актер Мартиньш Вилсонс.Любопытен исполнитель роли главного соперника "Малыша" на арене – "Вышибалы". Его сыграл простой кузнец Тимур Азиев. Он привлёк внимание своими огромными габаритами (более двух метров роста и масса более 130 кг) и способностью с легкостью перемещать громадные тяжести. Задумка режиссёра столкнуть на ринге Давида и Голиафа – "Малыша" и "Вышибалу" – оказалась беспроигрышной. Бой вышел эффектным и захватывающим. Ларину помог справиться с противником только показанный в армии "дедом" Казбеком удар "на Одессу".Над фильмом поработали и опытные каскадёры – Виталий Васильков, Александр Ягольницкий, Николай Быч. Ягольницкий впоследствии мигрировал за рубеж, служил в полицейском спецназе.Несколько слов стоит сказать о музыкальном оформлении фильма. Автором мелодий стал известный композитор Артемий Артемьев, сын Эдуарда Артемьева, потомственный виртуоз электронной музыки. Одну из звучащих в "Фанате" композиций можно услышать в снятом в 2003 году боевике "Марш-бросок"."Фанат" имел ошеломительный успех – ленту посмотрели десятки миллионов зрителей, а "Малыш" стал кумиром подростков. Благодаря ему в начале 90-х множество советских подростков записалось в различные секции и стало титулованными спортсменами. Но ещё больше спортивной карьеры не сделали, но попытались сделать карьеры уголовные – пошли в рэкет и не пережили 90-е.Впечатлённый успехом "Фаната", год спустя Феоктистов решил там же в Одессе снять продолжение – "Фанат-2", но Серебряков наотрез отказался играть в нём, посчитав сценарий слишком примитивным. Возможно, сказалось то, что к работе над сюжетом в этот раз Мурата Джусоева не привлекали. В результате роль "Малыша" сыграл Олег Фомин, которому полноценно заменить Серебрякова не удалось. Зато постельная сцена с сексапильной исполнительницей главной женской роли Александрой Колкуновой, в этот раз была и продолжительнее, и насыщенней. Впоследствии Феоктистов снял ещё один фильм – "Похитители воды" (1992), и на этом его режиссерская карьера закончилась.Джусоев после "Фаната" написал сценарии ещё к двум известным боевикам о восточных единоборствах – "Курьер на Восток" (выступил также режиссером) и "Человек в зелёном кимоно". Эти картины и "Фанат" стали классикой отечественных фильмов о боевых искусствах. Впоследствии он вернулся в Осетию, где снимал документальные фильмы. 17 апреля 2024 года пришло печальное известие, что Мурат Георгиевич ушёл из жизни.В открытых источниках можно найти информацию, что уже в конце 10-х проходили съёмки ленты "Фанат-3", где главную роль исполнял Сергей Горобченко, однако проект был заморожен. Но, даже, если бы он и был снят, вряд ему бы удалось собрать значительную кассу. Время бума фильмов о боевых искусствах кануло в Лету. Может быть мода на чисто "каратэшные" боевики еще и вернётся – предугадать это сегодня просто невозможно.

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, кинематограф, фильм, одесская киностудия, 1990-е, боевые искусства