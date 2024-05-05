У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов

Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества