Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз - 05.05.2024 Украина.ру
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Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз - 05.05.2024 Украина.ру
Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Боге, который носит украинский шеврон на плече, свидетельствуют о передозировке президента запрещенными веществами, заявила 5 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-05T16:18
2024-05-05T16:18
новости
украина
владимир зеленский
мария захарова
россия
сво
пасха
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Ранее президент Украины в поздравительной речи к жителям стран заявил, что Бог стал союзником Украины и у него на плече — шеврон с украинским флагом. Говоря о России Зеленский сказал, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины.Ранее в Люксембурге открылась фотовыставка где был представлен портрет военнослужащего нацбатальона "Азов"* на груди которого был шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх". *экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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новости, украина, владимир зеленский, мария захарова, россия, сво, пасха
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, СВО, Пасха

Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз

16:18 05.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Боге, который носит украинский шеврон на плече, свидетельствуют о передозировке президента запрещенными веществами, заявила 5 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Шеврон на плече Бога – это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз", - сказала она журналисту "Известий".
Ранее президент Украины в поздравительной речи к жителям стран заявил, что Бог стал союзником Украины и у него на плече — шеврон с украинским флагом. Говоря о России Зеленский сказал, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины.
Ранее в Люксембурге открылась фотовыставка где был представлен портрет военнослужащего нацбатальона "Азов"* на груди которого был шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх".
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 21:08
У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияСВОПасха
 
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