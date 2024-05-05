Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Боге, который носит украинский шеврон на плече, свидетельствуют о передозировке президента запрещенными веществами, заявила 5 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Шеврон на плече Бога – это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз", - сказала она журналисту "Известий".
Ранее президент Украины в поздравительной речи к жителям стран заявил, что Бог стал союзником Украины и у него на плече — шеврон с украинским флагом. Говоря о России Зеленский сказал, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины.
Ранее в Люксембурге открылась фотовыставка где был представлен портрет военнослужащего нацбатальона "Азов"* на груди которого был шеврон с нацистской руной Wolfsangel дивизии СС "Рейх".
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
10 апреля, 21:08У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества