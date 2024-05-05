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Чехия официально отозвала своего посла в России

Чехия официально отозвала своего посла в России - 05.05.2024 Украина.ру

Чехия официально отозвала своего посла в России

Правительство Чехии официально отозвало посла в России Витезслава Пивоньку, который еще в 2022 году вернулся в Прагу. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире чешского ТВ, передает "Комерсантъ"

2024-05-05T16:34

2024-05-05T16:34

2024-05-05T16:34

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Отмечается, что теперь официально подписан документ об отставке посла, полномочия которого закончатся в мае 2024 года. Кто займет место Пивоньку пока неизвестно. Сегодня формально посольство Чехии в России возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. "Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии",— заявил чешский министр. Так, новым послом Чехии в России может стать бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал. Ранее Чехия голословно обвинила российских дипломатов в шпионаже, пропаганде и материально-техническое обеспечение терактов во время их прибывания в Евросоюзе, а потому Прага потребовала запретить работниками дипмиссий РФ свободно передвигаться по странам ЕС.

https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

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новости, чехия, россия, мид, прага, посольство, увольнение, посол, сво, спецоперация