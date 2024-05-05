Чехия официально отозвала своего посла в России - 05.05.2024 Украина.ру
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Чехия официально отозвала своего посла в России
Чехия официально отозвала своего посла в России - 05.05.2024 Украина.ру
Чехия официально отозвала своего посла в России
Правительство Чехии официально отозвало посла в России Витезслава Пивоньку, который еще в 2022 году вернулся в Прагу. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире чешского ТВ, передает "Комерсантъ"
2024-05-05T16:34
2024-05-05T16:34
новости
чехия
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прага
посольство
увольнение
посол
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Отмечается, что теперь официально подписан документ об отставке посла, полномочия которого закончатся в мае 2024 года. Кто займет место Пивоньку пока неизвестно. Сегодня формально посольство Чехии в России возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. "Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии",— заявил чешский министр. Так, новым послом Чехии в России может стать бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал. Ранее Чехия голословно обвинила российских дипломатов в шпионаже, пропаганде и материально-техническое обеспечение терактов во время их прибывания в Евросоюзе, а потому Прага потребовала запретить работниками дипмиссий РФ свободно передвигаться по странам ЕС.
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новости, чехия, россия, мид, прага, посольство, увольнение, посол, сво, спецоперация
Новости, Чехия, Россия, МИД, Прага, посольство, увольнение, посол, СВО, Спецоперация

Чехия официально отозвала своего посла в России

16:34 05.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Правительство Чехии официально отозвало посла в России Витезслава Пивоньку, который еще в 2022 году вернулся в Прагу. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире чешского ТВ, передает "Комерсантъ"
Отмечается, что теперь официально подписан документ об отставке посла, полномочия которого закончатся в мае 2024 года.
Кто займет место Пивоньку пока неизвестно. Сегодня формально посольство Чехии в России возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

"Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии",— заявил чешский министр.

Так, новым послом Чехии в России может стать бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.
Ранее Чехия голословно обвинила российских дипломатов в шпионаже, пропаганде и материально-техническое обеспечение терактов во время их прибывания в Евросоюзе, а потому Прага потребовала запретить работниками дипмиссий РФ свободно передвигаться по странам ЕС.
Вадим Трухачев интервью
20 марта, 06:08
Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из ХарьковаБольшинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы
 
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