Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ - 05.05.2024 Украина.ру
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Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ
Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ - 05.05.2024 Украина.ру
Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ
Украинская армия не получит оружие и военную технику от Швейцарии, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью изданию Blick
2024-05-05T18:04
2024-05-05T18:04
новости
швейцария
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европа
вооруженные силы украины
украинская армия
военная помощь
военная техника
всу
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Она также добавила, что Берн продолжит закупать боеприпасы, укрепляя обороноспособность Швейцарии, несмотря на возникший дефицит в Европе и растущие потребности Украины в снарядах. Ранее сообщалось, что группа активистов в Швейцарии инициировала референдум по отмене антироссийских санкции. Напомним, летом в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине, в котором запланировано участие 160 стран. России на конференции не будет, в том числе потому, что Берн не занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту.
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новости, швейцария, украина, европа, вооруженные силы украины, украинская армия, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Швейцария, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, украинская армия, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ

18:04 05.05.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украинская армия не получит оружие и военную технику от Швейцарии, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью изданию Blick
"Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", – уточнила глава государства.
Она также добавила, что Берн продолжит закупать боеприпасы, укрепляя обороноспособность Швейцарии, несмотря на возникший дефицит в Европе и растущие потребности Украины в снарядах.
Ранее сообщалось, что группа активистов в Швейцарии инициировала референдум по отмене антироссийских санкции.
Напомним, летом в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине, в котором запланировано участие 160 стран. России на конференции не будет, в том числе потому, что Берн не занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту.
Швейцария флаг
3 мая, 18:15
Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологииПочти полтора месяца остается до события, которое может стать для фюрера украинского народа Владимира Зеленского либо триумфом, либо сокрушительным фиаско. Либо ни тем, ни другим, и все останется без изменений. Ненадолго и бессмысленно
 
НовостиШвейцарияУкраинаЕвропаВооруженные силы Украиныукраинская армиявоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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