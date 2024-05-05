Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ
Украинская армия не получит оружие и военную технику от Швейцарии, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью изданию Blick
"Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", – уточнила глава государства.
Она также добавила, что Берн продолжит закупать боеприпасы, укрепляя обороноспособность Швейцарии, несмотря на возникший дефицит в Европе и растущие потребности Украины в снарядах.
Ранее сообщалось, что группа активистов в Швейцарии инициировала референдум по отмене антироссийских санкции.
Напомним, летом в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине, в котором запланировано участие 160 стран. России на конференции не будет, в том числе потому, что Берн не занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту.
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