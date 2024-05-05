https://ukraina.ru/20240505/1054906523.html

Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ

Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ - 05.05.2024 Украина.ру

Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ

Украинская армия не получит оружие и военную технику от Швейцарии, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью изданию Blick

2024-05-05T18:04

2024-05-05T18:04

2024-05-05T18:04

новости

швейцария

украина

европа

вооруженные силы украины

украинская армия

военная помощь

военная техника

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67f226f525b0fa4b286a35a3bb62bbe8.jpg

Она также добавила, что Берн продолжит закупать боеприпасы, укрепляя обороноспособность Швейцарии, несмотря на возникший дефицит в Европе и растущие потребности Украины в снарядах. Ранее сообщалось, что группа активистов в Швейцарии инициировала референдум по отмене антироссийских санкции. Напомним, летом в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине, в котором запланировано участие 160 стран. России на конференции не будет, в том числе потому, что Берн не занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту.

https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

швейцария

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швейцария, украина, европа, вооруженные силы украины, украинская армия, военная помощь, военная техника, всу, сво