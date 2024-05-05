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Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов

Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов - 05.05.2024 Украина.ру

Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов

Не менее пяти российских ракет приземлились на территорию Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. В результате атак ВС РФ были повреждены сразу несколько объектов, заявил заместитель начальника Николаевской военной администрации Владимир Проскунин

2024-05-05T16:47

2024-05-05T16:47

2024-05-05T16:48

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Он уточнил, что подразделения российской армии в этот раз использовали четыре кассетные ракеты из РСЗО Смерч и одну фугасную. Пострадавших в результате обстрела нет. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по Славянской ТЭС. Там располагались установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара.

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