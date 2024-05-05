Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
16:47 05.05.2024 (обновлено: 16:48 05.05.2024)
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Не менее пяти российских ракет приземлились на территорию Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. В результате атак ВС РФ были повреждены сразу несколько объектов, заявил заместитель начальника Николаевской военной администрации Владимир Проскунин
"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", – рассказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".
Он уточнил, что подразделения российской армии в этот раз использовали четыре кассетные ракеты из РСЗО Смерч и одну фугасную.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по Славянской ТЭС. Там располагались установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара.
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