Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054906095.html
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов - 05.05.2024 Украина.ру
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Не менее пяти российских ракет приземлились на территорию Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. В результате атак ВС РФ были повреждены сразу несколько объектов, заявил заместитель начальника Николаевской военной администрации Владимир Проскунин
2024-05-05T16:47
2024-05-05T16:48
новости
славянск
россия
донецкая народная республика
сво
вс рф
тэс
новые регионы
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054905975_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_157e4778b13f9ca1abb3847e5f79d28e.jpg.webp
Он уточнил, что подразделения российской армии в этот раз использовали четыре кассетные ракеты из РСЗО Смерч и одну фугасную. Пострадавших в результате обстрела нет. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по Славянской ТЭС. Там располагались установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара.
https://ukraina.ru/20240505/1054904857.html
славянск
россия
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054905975_79:0:794:536_1920x0_80_0_0_cada2882b86403e92b02371e7d0c1f5e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, россия, донецкая народная республика, сво, вс рф, тэс, новые регионы, донбасс
Новости, Славянск, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, ВС РФ, ТЭС, Новые регионы, Донбасс

Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов

16:47 05.05.2024 (обновлено: 16:48 05.05.2024)
 
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Читать в
Не менее пяти российских ракет приземлились на территорию Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. В результате атак ВС РФ были повреждены сразу несколько объектов, заявил заместитель начальника Николаевской военной администрации Владимир Проскунин
"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", – рассказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".
Он уточнил, что подразделения российской армии в этот раз использовали четыре кассетные ракеты из РСЗО Смерч и одну фугасную.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по Славянской ТЭС. Там располагались установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара.
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
14:59
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины Только за несколько месяцев российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но и эта сумма не окончательная и будет расти, заявил 5 мая министр энергетики Герман Галущенко
 
НовостиСлавянскРоссияДонецкая Народная РеспубликаСВОВС РФТЭСНовые регионыДонбасс
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
16:34Чехия официально отозвала своего посла в России
16:18Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
16:00Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова
15:56Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
15:38ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
15:22Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников
15:20Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро
14:59Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
14:38В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
14:23Эволюция мира: от Диониса до Геракла
14:11В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
13:54Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
13:42Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах
13:31Очеретино перешло под контроль ВС РФ
13:17СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
13:04Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая
12:59Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
12:58Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов
12:39В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
Лента новостейМолния