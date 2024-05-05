Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС - 05.05.2024 Украина.ру
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Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС - 05.05.2024 Украина.ру
Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
Российская армия нанесла несколько мощных ударов по Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы
2024-05-05T15:56
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По данным "Военной хроники", всего прогремело несколько взрывов, а целью ВС РФ были установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара. В сети также появилось фото, где запечатлены последствия "прилетов". Над территорией ТЭС виден густой клуб дыма. Украинская сторона пока эту информацию не комментировала. Только за несколько месяцев этого года российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но эта сумма не окончательная и будет расти, заявлял ранее министр энергетики Герман Галущенко. Ежедневные удары ВС РФ лишают Украину гигантского объема генерации электроэнергии.
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новости, россия, украина, славянск, с-300, сво, спецоперация, днр, донбасс, пво
Новости, Россия, Украина, Славянск, С-300, СВО, Спецоперация, ДНР, Донбасс, ПВО

Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС

15:56 05.05.2024 (обновлено: 15:57 05.05.2024)
 
ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
Читать в
Российская армия нанесла несколько мощных ударов по Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы
По данным "Военной хроники", всего прогремело несколько взрывов, а целью ВС РФ были установки ЗРК С-300, которые не смогли справиться с отражением удара.
В сети также появилось фото, где запечатлены последствия "прилетов". Над территорией ТЭС виден густой клуб дыма.
Украинская сторона пока эту информацию не комментировала.
Только за несколько месяцев этого года российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но эта сумма не окончательная и будет расти, заявлял ранее министр энергетики Герман Галущенко. Ежедневные удары ВС РФ лишают Украину гигантского объема генерации электроэнергии.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Вчера, 05:50
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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