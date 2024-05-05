Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС

Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске

Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец