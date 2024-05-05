Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в столицу Франции, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном, передает Центральное телевидение Китая
Помимо Макрона, Си Цзиньпин проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже.
Поездка лидера КНР приурочена к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года.
После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию и Венгрию.
Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы убедить сократить торговый дисбаланс и использовать свое влияние на Россию для решения украинского конфликта.
Перед визитом китайского лидера, Макрон проводил "тайный ужин" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где обсуждалась политика Евросоюза и КНР.
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