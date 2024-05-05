https://ukraina.ru/20240505/1054906389.html

Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж

Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж - 05.05.2024 Украина.ру

Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж

В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в столицу Франции, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном, передает Центральное телевидение Китая

2024-05-05T17:43

2024-05-05T17:43

2024-05-05T17:43

новости

китай

си цзиньпин

эммануэль макрон

франция

париж

еврокомиссия

ес

урсула фон дер ляйен

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052242845_0:105:3134:1868_1920x0_80_0_0_4668f70be83b5e8fa00fbfa218919a7f.jpg

Помимо Макрона, Си Цзиньпин проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Поездка лидера КНР приурочена к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года. После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию и Венгрию. Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы убедить сократить торговый дисбаланс и использовать свое влияние на Россию для решения украинского конфликта. Перед визитом китайского лидера, Макрон проводил "тайный ужин" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где обсуждалась политика Евросоюза и КНР.

https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html

китай

франция

париж

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, франция, париж, еврокомиссия, ес, урсула фон дер ляйен, политика, сво, спецоперация, украина