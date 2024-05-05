Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж - 05.05.2024 Украина.ру
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Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж
Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж - 05.05.2024 Украина.ру
Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж
В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в столицу Франции, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном, передает Центральное телевидение Китая
2024-05-05T17:43
2024-05-05T17:43
новости
китай
си цзиньпин
эммануэль макрон
франция
париж
еврокомиссия
ес
урсула фон дер ляйен
политика
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Помимо Макрона, Си Цзиньпин проведет переговоры с главой&nbsp;Еврокомиссии&nbsp;Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК&nbsp;Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Поездка лидера КНР приурочена к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в&nbsp;Пекин&nbsp;в апреле 2023 года. После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию и Венгрию. Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР&nbsp;Си&nbsp;Цзиньпина&nbsp;в&nbsp;Париж&nbsp;намерен оказать на него давление, чтобы убедить сократить торговый дисбаланс и использовать свое влияние на Россию для решения украинского конфликта. Перед визитом китайского лидера, Макрон проводил "тайный ужин" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где обсуждалась политика &nbsp;Евросоюза и&nbsp;КНР.
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новости, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, франция, париж, еврокомиссия, ес, урсула фон дер ляйен, политика, сво, спецоперация, украина
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Еврокомиссия, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, политика, СВО, Спецоперация, Украина

Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж

17:43 05.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в столицу Франции, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном, передает Центральное телевидение Китая
Помимо Макрона, Си Цзиньпин проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже.
Поездка лидера КНР приурочена к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года.
После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию и Венгрию.
Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы убедить сократить торговый дисбаланс и использовать свое влияние на Россию для решения украинского конфликта.
Перед визитом китайского лидера, Макрон проводил "тайный ужин" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где обсуждалась политика  Евросоюза и КНР.
Цыплаков - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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