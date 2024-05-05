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Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины - 05.05.2024 Украина.ру
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
Только за несколько месяцев российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но и эта сумма не окончательная и будет расти, заявил 5 мая министр энергетики Герман Галущенко
2024-05-05T14:59
2024-05-05T14:59
2024-05-05T15:00
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По его словам, основные повреждения в результате массированных атак ВС РФ получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Это только предварительные выводы, так как российская армия продолжает ежедневно атаковать энергосистему страны беспилотниками, баллистикой или артиллерией. "На сегодня речь идет о суммах ущерба на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", - уточнил Галущенко. Министр добавил, что пока благоприятная погода способствует сбалансированию энергосистемы источниками возобновляемой энергетики. Для ремонта и наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, уточнили в пресс-службе Минэнерго Украины. Прежде в ведомстве сообщали, что российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии. Этой весной ситуация с энергосистемой стала самой сложной с начала конфликта, заявлял глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.
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новости, украина, минэнерго, россия, энергосистема украины, сво, спецоперация, обстрелы, вс рф, дефицит
Новости, Украина, Минэнерго, Россия, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация, обстрелы, ВС РФ, дефицит
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
14:59 05.05.2024 (обновлено: 15:00 05.05.2024)
Только за несколько месяцев российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но и эта сумма не окончательная и будет расти, заявил 5 мая министр энергетики Герман Галущенко
По его словам, основные повреждения в результате массированных атак ВС РФ получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Это только предварительные выводы, так как российская армия продолжает ежедневно атаковать энергосистему страны беспилотниками, баллистикой или артиллерией.
"На сегодня речь идет о суммах ущерба на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", - уточнил Галущенко.
Министр добавил, что пока благоприятная погода способствует сбалансированию энергосистемы источниками возобновляемой энергетики. Для ремонта и наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, уточнили в пресс-службе Минэнерго Украины.
Прежде в ведомстве сообщали
, что российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии. Этой весной ситуация с энергосистемой стала самой сложной с начала конфликта, заявлял
глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.