Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054904857.html
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины - 05.05.2024 Украина.ру
Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
Только за несколько месяцев российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но и эта сумма не окончательная и будет расти, заявил 5 мая министр энергетики Герман Галущенко
2024-05-05T14:59
2024-05-05T15:00
новости
украина
минэнерго
россия
энергосистема украины
сво
спецоперация
обстрелы
вс рф
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101766/24/1017662485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14c666df276c6ac4ade384c32f4eb189.jpg
По его словам, основные повреждения в результате массированных атак ВС РФ получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Это только предварительные выводы, так как российская армия продолжает ежедневно атаковать энергосистему страны беспилотниками, баллистикой или артиллерией. "На сегодня речь идет о суммах ущерба на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", - уточнил Галущенко. Министр добавил, что пока благоприятная погода способствует сбалансированию энергосистемы источниками возобновляемой энергетики. Для ремонта и наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, уточнили в пресс-службе Минэнерго Украины. Прежде в ведомстве сообщали, что российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии. Этой весной ситуация с энергосистемой стала самой сложной с начала конфликта, заявлял глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.
https://ukraina.ru/20240427/1054791213.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101766/24/1017662485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02553fe7f8b39d423ef81d11e47b91f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, минэнерго, россия, энергосистема украины, сво, спецоперация, обстрелы, вс рф, дефицит
Новости, Украина, Минэнерго, Россия, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация, обстрелы, ВС РФ, дефицит

Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины

14:59 05.05.2024 (обновлено: 15:00 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль в Киеве
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Только за несколько месяцев российские атаки на энергосистему Украины принесли более чем на один миллиард долларов убытков, но и эта сумма не окончательная и будет расти, заявил 5 мая министр энергетики Герман Галущенко
По его словам, основные повреждения в результате массированных атак ВС РФ получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Это только предварительные выводы, так как российская армия продолжает ежедневно атаковать энергосистему страны беспилотниками, баллистикой или артиллерией.

"На сегодня речь идет о суммах ущерба на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", - уточнил Галущенко.

Министр добавил, что пока благоприятная погода способствует сбалансированию энергосистемы источниками возобновляемой энергетики. Для ремонта и наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, уточнили в пресс-службе Минэнерго Украины.
Прежде в ведомстве сообщали, что российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии. Этой весной ситуация с энергосистемой стала самой сложной с начала конфликта, заявлял глава крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко.
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
27 апреля, 19:04
Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергииУкраинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Об этом 27 апреля заявил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль
 
НовостиУкраинаМинэнергоРоссияЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперацияобстрелыВС РФдефицит
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
14:38В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
14:23Эволюция мира: от Диониса до Геракла
14:11В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
13:54Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
13:42Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах
13:31Очеретино перешло под контроль ВС РФ
13:17СМИ узнали при каких условиях НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт
13:04Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая
12:59Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
12:58Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов
12:39В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
12:17Названо условие, при котором Украину уже в августе ждет дефолт
11:55ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов
11:32Западная Украина за минувшую неделю: кадровые изменения в СБУ, братская могила и пасхальные облавы
10:55Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики
09:55Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая
07:00На пост президента в Кабул: ветеран рассказал, как к Путину относятся в Афганистане
06:49"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
06:40“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России
Лента новостейМолния