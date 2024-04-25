Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека
16:50 25.04.2024 (обновлено: 16:51 25.04.2024)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
В пункте приема металлолома в селе Старый Яр, что во Львовской области, прогремел взрыв, после того, как туда принесли взрывоопасные предметы. В результате происшествия погибли два человека, еще одна женщина получила телесные повреждения и сейчас находится в больнице, информирует полиция Львовской области
По данным правоохранителей, накануне 58-летняя жительница одного из сел района вместе со своим 54-летним соседом привезли некие металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр.
Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и хозяйка пункта приема – 42-летняя местная жительница.
Кроме этого, женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, уточнили в полиции.
"Возбуждено уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок", – сказано в релизе полиции.
Кого именно теперь намерены привлечь к ответственности в полиции не уточнили.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в руках у украинцев может находится от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, которое бесконтрольно выдавалось жителям страны с начала российской спецоперации.
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