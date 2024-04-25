https://ukraina.ru/20240425/1054729183.html

Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека

Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека - 25.04.2024 Украина.ру

Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека

В пункте приема металлолома в селе Старый Яр, что во Львовской области, прогремел взрыв, после того, как туда принесли взрывоопасные предметы. В результате происшествия погибли два человека, еще одна женщина получила телесные повреждения и сейчас находится в больнице, информирует полиция Львовской области

2024-04-25T16:50

2024-04-25T16:50

2024-04-25T16:51

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По данным правоохранителей, накануне 58-летняя жительница одного из сел района вместе со своим 54-летним соседом привезли некие металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр. Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и хозяйка пункта приема – 42-летняя местная жительница. Кроме этого, женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, уточнили в полиции. Кого именно теперь намерены привлечь к ответственности в полиции не уточнили. Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в руках у украинцев может находится от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, которое бесконтрольно выдавалось жителям страны с начала российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20240424/1054688319.html

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новости, львовская область, украина, оружие, боеприпасы, металлолом, жертвы