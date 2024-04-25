https://ukraina.ru/20240425/1054722111.html

Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии

Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии - 25.04.2024 Украина.ру

Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии

Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным, Европа может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне

2024-04-25T14:22

2024-04-25T14:22

2024-04-25T15:11

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"Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", - сказал Макрон.По его словам, ЕС нужно принять изменение парадигмы в мире, ответить силой, процветанием и гуманизмом.Он отметил, что ЕС "угрожают более, чем когда-либо", подчеркнув, что Европе "необходимо переосмыслить масштабы" своей совместной системы обороны.Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования численностью до 5 тысяч военных к 2025 году."Речь идет о том, чтобы создать между европейскими армиями настоящую стратегическую интимность. Это проходит через еще один этап европейского механизма реагирования: для этого нужно создать европейскую военную академию, которая позволит обучить военные и гражданские кадры в Европе для ответа на вызовы безопасности. Необходимо создать силы быстрого реагирования до 5 тысяч военных к 2025 году, которые во враждебных условиях могли бы быть быстро развернуты, чтобы прийти на помощь нашим гражданам", - сказал Макрон.Также французский лидер указал, что ключевым элементом общей стратегии обороны ЕС является французское ядерное оружие, что якобы позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.Он отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".

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