Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии - 25.04.2024 Украина.ру
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Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии
Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии - 25.04.2024 Украина.ру
Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии
Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным, Европа может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне
2024-04-25T14:22
2024-04-25T15:11
новости
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"Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", - сказал Макрон.По его словам, ЕС нужно принять изменение парадигмы в мире, ответить силой, процветанием и гуманизмом.Он отметил, что ЕС "угрожают более, чем когда-либо", подчеркнув, что Европе "необходимо переосмыслить масштабы" своей совместной системы обороны.Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования численностью до 5 тысяч военных к 2025 году."Речь идет о том, чтобы создать между европейскими армиями настоящую стратегическую интимность. Это проходит через еще один этап европейского механизма реагирования: для этого нужно создать европейскую военную академию, которая позволит обучить военные и гражданские кадры в Европе для ответа на вызовы безопасности. Необходимо создать силы быстрого реагирования до 5 тысяч военных к 2025 году, которые во враждебных условиях могли бы быть быстро развернуты, чтобы прийти на помощь нашим гражданам", - сказал Макрон.Также французский лидер указал, что ключевым элементом общей стратегии обороны ЕС является французское ядерное оружие, что якобы позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.Он отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".
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Новости, Европа, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, ЕС

Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии

14:22 25.04.2024 (обновлено: 15:11 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным, Европа может погибнуть. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне
"Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", - сказал Макрон.
По его словам, ЕС нужно принять изменение парадигмы в мире, ответить силой, процветанием и гуманизмом.
Он отметил, что ЕС "угрожают более, чем когда-либо", подчеркнув, что Европе "необходимо переосмыслить масштабы" своей совместной системы обороны.
Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования численностью до 5 тысяч военных к 2025 году.
"Речь идет о том, чтобы создать между европейскими армиями настоящую стратегическую интимность. Это проходит через еще один этап европейского механизма реагирования: для этого нужно создать европейскую военную академию, которая позволит обучить военные и гражданские кадры в Европе для ответа на вызовы безопасности. Необходимо создать силы быстрого реагирования до 5 тысяч военных к 2025 году, которые во враждебных условиях могли бы быть быстро развернуты, чтобы прийти на помощь нашим гражданам", - сказал Макрон.
Также французский лидер указал, что ключевым элементом общей стратегии обороны ЕС является французское ядерное оружие, что якобы позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.
"Мы также обладаем ядерным потенциалом. Он находится в центре нашей оборонной стратегии и по определению является ключевым элементом обороны европейского континента. Благодаря этому и этой обороне мы сможем выстроить гарантии безопасности, которых ждут все наши партнеры повсюду в Европе. Это поможет нам создать рамки для общей обороны, гарантии безопасности для всех, что затем позволит нам выстроить соседские отношения с Россией", - сказал Макрон.
Он отметил, что в ближайшие месяцы пригласит "всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары", отметив что цель Франции – "быть самой эффективной армией Европы".
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Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долгоНа Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
 
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