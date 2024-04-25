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"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину

"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину - 25.04.2024 Украина.ру

"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину

Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом пакете помощи Украине и пообещал отправить оружие в ближайшие часы

2024-04-25T12:21

2024-04-25T12:21

2024-04-25T12:21

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По его словам, принятие законопроекта о военной помощи Киеву сделает Америку и мир более безопасными. "И это сохраняет лидерство Америки в мире, и все это знают", - отметил Байден.Ранее Байден в своём заявлении, которое размещено на сайте Белого дома, подчеркнул, что подписанный законопроект - это "послание о силе американского лидерства".Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

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новости, сша, украина, джо байден, киев, сенат, помощь, военная помощь, финансовая помощь