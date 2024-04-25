"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину - 25.04.2024 Украина.ру
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"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину - 25.04.2024 Украина.ру
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом пакете помощи Украине и пообещал отправить оружие в ближайшие часы
2024-04-25T12:21
2024-04-25T12:21
новости
сша
украина
джо байден
киев
сенат
помощь
военная помощь
финансовая помощь
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По его словам, принятие законопроекта о военной помощи Киеву сделает Америку и мир более безопасными. "И это сохраняет лидерство Америки в мире, и все это знают", - отметил Байден.Ранее Байден в своём заявлении, которое размещено на сайте Белого дома, подчеркнул, что подписанный законопроект - это "послание о силе американского лидерства".Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
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новости, сша, украина, джо байден, киев, сенат, помощь, военная помощь, финансовая помощь
Новости, США, Украина, Джо Байден, Киев, сенат, помощь, военная помощь, финансовая помощь

"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину

12:21 25.04.2024
 
Байден
Байден
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Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом пакете помощи Украине и пообещал отправить оружие в ближайшие часы
По его словам, принятие законопроекта о военной помощи Киеву сделает Америку и мир более безопасными. "И это сохраняет лидерство Америки в мире, и все это знают", - отметил Байден.
"В ближайшие несколько часов, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для противовоздушной обороны, артиллерию, ракетные системы и бронетехнику", - заявил президент США.
Ранее Байден в своём заявлении, которое размещено на сайте Белого дома, подчеркнул, что подписанный законопроект - это "послание о силе американского лидерства".
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 10:17
"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи УкраинеПрезидент США Джо Байден обещал как можно скорее подписать законопроет о дополнительной помощи Киеву и начать поставлять оружие уже на этой неделе. Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома
 
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