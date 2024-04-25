https://ukraina.ru/20240425/1054714623.html
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину - 25.04.2024 Украина.ру
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом пакете помощи Украине и пообещал отправить оружие в ближайшие часы
2024-04-25T12:21
2024-04-25T12:21
2024-04-25T12:21
новости
сша
украина
джо байден
киев
сенат
помощь
военная помощь
финансовая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053670338_5:0:1200:672_1920x0_80_0_0_02574c010d149290b519dd02d5bd3af8.jpg
По его словам, принятие законопроекта о военной помощи Киеву сделает Америку и мир более безопасными. "И это сохраняет лидерство Америки в мире, и все это знают", - отметил Байден.Ранее Байден в своём заявлении, которое размещено на сайте Белого дома, подчеркнул, что подписанный законопроект - это "послание о силе американского лидерства".Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
https://ukraina.ru/20240424/1054686020.html
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053670338_168:0:1064:672_1920x0_80_0_0_f702931e859e3e92954e8bd31bf3412e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, киев, сенат, помощь, военная помощь, финансовая помощь
Новости, США, Украина, Джо Байден, Киев, сенат, помощь, военная помощь, финансовая помощь
"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
Президент США Джо Байден подписал законопроект о новом пакете помощи Украине и пообещал отправить оружие в ближайшие часы