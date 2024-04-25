https://ukraina.ru/20240425/1054696084.html

Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента

Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента - 25.04.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента

Когда армии РФ нужно будет зафиксировать большой результат и сказать, что Украина идет к неминуемому поражению, нужно будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T04:50

2024-04-25T04:50

2024-04-25T04:50

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Украина — это очень длинный фронт. И для обороны, и для наступления нужно много хорошо обученных военных. Это серьезный вызов и для России, и для Украины, рассказал политолог.Когда мы радуемся успехам ВС РФ в битве за небольшие населенные пункты — это одно. Но когда нужно будет зафиксировать большой результат, необходимо будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье, добавил журналист.Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов, это точно "похоронит" претензии Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, добавил эксперт."Если Украина потеряет Запорожье, это нанесет серьезный удар по [президенту США Джо] Байдену. Но пока у российской армии на это нет сил и возможности. Да и целей таких нет. Ставка делается на истощение", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

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