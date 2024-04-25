Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента - 25.04.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента
Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента - 25.04.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента
Когда армии РФ нужно будет зафиксировать большой результат и сказать, что Украина идет к неминуемому поражению, нужно будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T04:50
2024-04-25T04:50
новости
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запорожье
украина
джо байден
пётр скоробогатый
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Украина — это очень длинный фронт. И для обороны, и для наступления нужно много хорошо обученных военных. Это серьезный вызов и для России, и для Украины, рассказал политолог.Когда мы радуемся успехам ВС РФ в битве за небольшие населенные пункты — это одно. Но когда нужно будет зафиксировать большой результат, необходимо будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье, добавил журналист.Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов, это точно "похоронит" претензии Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, добавил эксперт."Если Украина потеряет Запорожье, это нанесет серьезный удар по [президенту США Джо] Байдену. Но пока у российской армии на это нет сил и возможности. Да и целей таких нет. Ставка делается на истощение", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запорожье, украина, джо байден, пётр скоробогатый, харьков, вс рф, сво, наступление, сша, выборы
Новости, Россия, Запорожье, Украина, Джо Байден, Пётр Скоробогатый, Харьков, ВС РФ, СВО, наступление, США, выборы

Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента

04:50 25.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости
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Когда армии РФ нужно будет зафиксировать большой результат и сказать, что Украина идет к неминуемому поражению, нужно будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Украина — это очень длинный фронт. И для обороны, и для наступления нужно много хорошо обученных военных. Это серьезный вызов и для России, и для Украины, рассказал политолог.
Когда мы радуемся успехам ВС РФ в битве за небольшие населенные пункты — это одно. Но когда нужно будет зафиксировать большой результат, необходимо будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье, добавил журналист.
"Это должна быть не россыпь мелких городов, а значимый форпост, который позволил бы говорить, что фронт рухнул, а Россия серьезно территориально прирастает. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс", - подчеркнул Скоробогатый.
Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов, это точно "похоронит" претензии Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, добавил эксперт.
"Если Украина потеряет Запорожье, это нанесет серьезный удар по [президенту США Джо] Байдену. Но пока у российской армии на это нет сил и возможности. Да и целей таких нет. Ставка делается на истощение", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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