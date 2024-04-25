Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Когда армии РФ нужно будет зафиксировать большой результат и сказать, что Украина идет к неминуемому поражению, нужно будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Украина — это очень длинный фронт. И для обороны, и для наступления нужно много хорошо обученных военных. Это серьезный вызов и для России, и для Украины, рассказал политолог.
Когда мы радуемся успехам ВС РФ в битве за небольшие населенные пункты — это одно. Но когда нужно будет зафиксировать большой результат, необходимо будет вести речь о наступлении на Харьков или Запорожье, добавил журналист.
"Это должна быть не россыпь мелких городов, а значимый форпост, который позволил бы говорить, что фронт рухнул, а Россия серьезно территориально прирастает. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс", - подчеркнул Скоробогатый.
Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов, это точно "похоронит" претензии Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, добавил эксперт.
"Если Украина потеряет Запорожье, это нанесет серьезный удар по [президенту США Джо] Байдену. Но пока у российской армии на это нет сил и возможности. Да и целей таких нет. Ставка делается на истощение", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру