"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Принятие крупного пакета военной помощи Украине позволит раскочегарить западный ОПК. Огромная часть средств "украинского" пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Когда говорят, что из одобренного $61 млрд на вооружение для Украины идет только $15 млрд, это не совсем верно. Потому что пополнение собственных арсеналов США позволит им в будущем вновь растрачивать эти запасы вооружения, рассказал политолог.
Вопрос же не в том, где взять деньги на войну, а в том, где взять оружие и боеприпасы. И принятие такого крупного пакета, который позволит раскочегарить западный ОПК, приведет к тому, что это вооружение рано или поздно попадет на Украину, добавил эксперт.
"Более того, огромная часть средств этого пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе. Это тоже прямая помощь Украине, поскольку речь идет о разведке и инженерной поддержке", - отметил Скоробогатый.
Россия и ВС РФ больше всего страдают от того, что страны НАТО предоставляют ВСУ разведывательные данные и оказывают инженерную поддержку. Поэтому не нужно сбрасывать со счетов эти деньги, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 11:41Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине