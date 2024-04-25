https://ukraina.ru/20240425/1054687946.html

"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе

"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе - 25.04.2024 Украина.ру

"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе

Принятие крупного пакета военной помощи Украине позволит раскочегарить западный ОПК. Огромная часть средств "украинского" пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T03:00

2024-04-25T03:00

2024-04-25T03:00

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Когда говорят, что из одобренного $61 млрд на вооружение для Украины идет только $15 млрд, это не совсем верно. Потому что пополнение собственных арсеналов США позволит им в будущем вновь растрачивать эти запасы вооружения, рассказал политолог.Вопрос же не в том, где взять деньги на войну, а в том, где взять оружие и боеприпасы. И принятие такого крупного пакета, который позволит раскочегарить западный ОПК, приведет к тому, что это вооружение рано или поздно попадет на Украину, добавил эксперт.Россия и ВС РФ больше всего страдают от того, что страны НАТО предоставляют ВСУ разведывательные данные и оказывают инженерную поддержку. Поэтому не нужно сбрасывать со счетов эти деньги, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

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новости, европа, украина, россия, пётр скоробогатый, опк, сша, нато, деньги, вооружение, финансы, военная помощь, война