https://ukraina.ru/20240424/1054698445.html

В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам

В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам - 24.04.2024 Украина.ру

В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ужесточил меры по упорядочиванию ситуации с трудовыми мигрантами на территории региона. Соответствующее распоряжение он подписал в среду, 24 апреля

2024-04-24T17:32

2024-04-24T17:32

2024-04-24T17:32

новости

запорожская область

евгений балицкий

россия

новые регионы

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261313_381:0:2928:1433_1920x0_80_0_0_353e15d465546324182c20061cf4049f.jpg

Уточняется, что теперь список профессий, по которым трудовые мигранты не смогут работать, расширился на более чем на 30 наименований. Под запрет попала деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, добычи полезных ископаемых, оптовой торговли, аренды и лизинга и другое. Губернатор региона отметил, что такие изменения касаются вопросов безопасности и четкого правового регулирования нахождения иностранных лиц в России. "Трудовая миграция не должна нести рисков для экономики Запорожской области, а также для безопасности и интересов россиян", – подчеркнул глава области. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балицкого и правительства Запорожской области. Ранее в Крыму приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным.

https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html

запорожская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, россия, новые регионы, трудовые мигранты