В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам - 24.04.2024 Украина.ру
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В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам
В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам - 24.04.2024 Украина.ру
В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ужесточил меры по упорядочиванию ситуации с трудовыми мигрантами на территории региона. Соответствующее распоряжение он подписал в среду, 24 апреля
2024-04-24T17:32
2024-04-24T17:32
новости
запорожская область
евгений балицкий
россия
новые регионы
трудовые мигранты
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Уточняется, что теперь список профессий, по которым трудовые мигранты не смогут работать, расширился на более чем на 30 наименований. Под запрет попала деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, добычи полезных ископаемых, оптовой торговли, аренды и лизинга и другое. Губернатор региона отметил, что такие изменения касаются вопросов безопасности и четкого правового регулирования нахождения иностранных лиц в России. "Трудовая миграция не должна нести рисков для экономики Запорожской области, а также для безопасности и интересов россиян", – подчеркнул глава области. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балицкого и правительства Запорожской области. Ранее в Крыму приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, россия, новые регионы, трудовые мигранты
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Новые регионы, трудовые мигранты

В Запорожской области ужесточили меры по трудовым мигрантам

17:32 24.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ужесточил меры по упорядочиванию ситуации с трудовыми мигрантами на территории региона. Соответствующее распоряжение он подписал в среду, 24 апреля
"Внес изменения в Распоряжение..."Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Запорожской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", – сказано в телеграм-канале главы региона.
Уточняется, что теперь список профессий, по которым трудовые мигранты не смогут работать, расширился на более чем на 30 наименований. Под запрет попала деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, добычи полезных ископаемых, оптовой торговли, аренды и лизинга и другое.
Губернатор региона отметил, что такие изменения касаются вопросов безопасности и четкого правового регулирования нахождения иностранных лиц в России.

"Трудовая миграция не должна нести рисков для экономики Запорожской области, а также для безопасности и интересов россиян", – подчеркнул глава области.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балицкого и правительства Запорожской области.
Ранее в Крыму приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным.
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