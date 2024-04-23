https://ukraina.ru/20240423/1054669380.html

Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство

Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство - 23.04.2024 Украина.ру

Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство

Представители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"

2024-04-23T13:29

2024-04-23T13:29

2024-04-23T13:29

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сергей аксенов

следственный комитет

миграционный кризис

миграция

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Миграционная политика в России должна быть ужесточена, главная цель – обеспечить безопасность граждан страны, подчеркнул Аксёнов. Он напомнил, что в Республике Крым уже приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным."Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства", - заявил Аксёнов.По его мнению, перед законом необходимо уравнять жителей стран, у которых с РФ безвизовый режим, и тех, которым нужна виза. За все случаи нарушения порядка и недостойного поведения мигрантами ответственность должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.Аксёнов подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о справедливости. "Права россиян должны быть защищены в полном объеме", - резюмировал он.Ранее глава Республики Крым своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.Накануне, 22 апреля, Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело в отношении мигранта, который совершил наезд трактором на Героя России. Местный житель сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.А уроженец Азербайджана, который нелегально находился в РФ, 17 апреля ударил ножом 24-летнего Кирилла Ковалёва. Он сделал замечание мигранту, который припарковал свой автомобиль на тротуаре. В результате полученного ранения Ковалёв скончался.

https://ukraina.ru/20240422/1054650321.html

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новости, россия, крым, московская область, сергей аксенов, следственный комитет, миграционный кризис, миграция