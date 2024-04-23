Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054669380.html
Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство
Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство - 23.04.2024 Украина.ру
Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство
Представители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"
2024-04-23T13:29
2024-04-23T13:29
новости
россия
крым
московская область
сергей аксенов
следственный комитет
миграционный кризис
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_29558fc9f02bd8382b14b7f4ef4817b1.jpg
Миграционная политика в России должна быть ужесточена, главная цель – обеспечить безопасность граждан страны, подчеркнул Аксёнов. Он напомнил, что в Республике Крым уже приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным."Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства", - заявил Аксёнов.По его мнению, перед законом необходимо уравнять жителей стран, у которых с РФ безвизовый режим, и тех, которым нужна виза. За все случаи нарушения порядка и недостойного поведения мигрантами ответственность должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.Аксёнов подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о справедливости. "Права россиян должны быть защищены в полном объеме", - резюмировал он.Ранее глава Республики Крым своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.Накануне, 22 апреля, Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело в отношении мигранта, который совершил наезд трактором на Героя России. Местный житель сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.А уроженец Азербайджана, который нелегально находился в РФ, 17 апреля ударил ножом 24-летнего Кирилла Ковалёва. Он сделал замечание мигранту, который припарковал свой автомобиль на тротуаре. В результате полученного ранения Ковалёв скончался.
https://ukraina.ru/20240422/1054650321.html
россия
крым
московская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_85:0:804:539_1920x0_80_0_0_f2baef977d7debcd605a7f86466097e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, московская область, сергей аксенов, следственный комитет, миграционный кризис, миграция
Новости, Россия, Крым, Московская область, Сергей Аксенов, Следственный комитет, миграционный кризис, миграция

Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство

13:29 23.04.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
Представители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"
Миграционная политика в России должна быть ужесточена, главная цель – обеспечить безопасность граждан страны, подчеркнул Аксёнов.
Он напомнил, что в Республике Крым уже приняли ряд ограничений при трудоустройстве мигрантов. Правоохранители проводят рейды и выявляют лиц, нахождение которых на территории страны признано нежелательным.

"Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства", - заявил Аксёнов.
По его мнению, перед законом необходимо уравнять жителей стран, у которых с РФ безвизовый режим, и тех, которым нужна виза.
За все случаи нарушения порядка и недостойного поведения мигрантами ответственность должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.
Аксёнов подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о справедливости. "Права россиян должны быть защищены в полном объеме", - резюмировал он.
Ранее глава Республики Крым своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.
Накануне, 22 апреля, Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело в отношении мигранта, который совершил наезд трактором на Героя России. Местный житель сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.
А уроженец Азербайджана, который нелегально находился в РФ, 17 апреля ударил ножом 24-летнего Кирилла Ковалёва. Он сделал замечание мигранту, который припарковал свой автомобиль на тротуаре. В результате полученного ранения Ковалёв скончался.
Вчера, 15:48
Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяцаСуд арестовал подозреваемого Шахина Аббасова по делу об убийстве на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
 
НовостиРоссияКрымМосковская областьСергей АксеновСледственный комитетмиграционный кризисмиграция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
13:53НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу
13:40Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
13:32Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
13:29Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательство
13:25Бессмысленность украинской капитуляции
13:10В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура
13:04"Моя страна этого не заслуживает". Как каннибалы "съели" дядю Байдена, но спасли Кеннеди
13:00Европа на коленях, уничтожение телебашни, вымарывание украинцев. Главное на Украине на 13:00 23 апреля
12:45Украина населена россиянами, а власть - от пророссийских сил, заявил Медведчук
12:42Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористом
11:44По стопам иностранных наемников: что ждет военных НАТО на Украине
11:41Неонацисты против Дня Победы. ВСУ могут пойти в контратаку, чтобы испортить праздник и проиграть
11:36Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко
11:30Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ
10:56Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
10:25"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
10:06"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины
09:00Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля
08:08Главное за ночь 23 апреля
Лента новостейМолния