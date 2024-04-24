https://ukraina.ru/20240424/1054696401.html

Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей

Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей - 24.04.2024 Украина.ру

Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возврату детей домой. Об этом в среду сообщила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости

2024-04-24T16:43

2024-04-24T16:43

2024-04-24T16:43

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спецоперация

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Уточняется, что переговоры прошли в столице Дохе при посредничестве Катара. Благодаря достигнутым договоренностям 29 детей вернутся на Украину и 19 – в Россию. Она добавила, что катарская сторона зафиксировала списки, но в случае появления новых ситуаций Москва будет реагировать.При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами. К тому же, эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта. В конце марта в рамках процесса воссоединения семей РФ и Украины при посредничестве Катара обменялись детьми – пятеро вернулись на Украину, один мальчик – к своим родным в Россию. Отмечалось, что данной операции лично способствовал президент России Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20240423/1054673950.html

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новости, мария львова-белова, россия, украина, катар, обмен, несовершеннолетние, дети, сво, спецоперация