https://ukraina.ru/20240424/1054696401.html
Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей
Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей - 24.04.2024 Украина.ру
Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возврату детей домой. Об этом в среду сообщила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости
2024-04-24T16:43
2024-04-24T16:43
2024-04-24T16:43
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мария львова-белова
россия
украина
катар
обмен
несовершеннолетние
дети
сво
спецоперация
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Уточняется, что переговоры прошли в столице Дохе при посредничестве Катара. Благодаря достигнутым договоренностям 29 детей вернутся на Украину и 19 – в Россию. Она добавила, что катарская сторона зафиксировала списки, но в случае появления новых ситуаций Москва будет реагировать.При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами. К тому же, эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта. В конце марта в рамках процесса воссоединения семей РФ и Украины при посредничестве Катара обменялись детьми – пятеро вернулись на Украину, один мальчик – к своим родным в Россию. Отмечалось, что данной операции лично способствовал президент России Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20240423/1054673950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария львова-белова, россия, украина, катар, обмен, несовершеннолетние, дети, сво, спецоперация
Новости, Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Катар, обмен, несовершеннолетние, дети, СВО, Спецоперация
Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возврату детей домой. Об этом в среду сообщила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости
Уточняется, что переговоры прошли в столице Дохе при посредничестве Катара. Благодаря достигнутым договоренностям 29 детей вернутся на Украину и 19 – в Россию.
"Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", - сказала детский омбудсмен.
Она добавила, что катарская сторона зафиксировала списки, но в случае появления новых ситуаций Москва будет реагировать.
При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами. К тому же, эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.
В конце марта в рамках процесса воссоединения семей РФ и Украины при посредничестве Катара обменялись детьми – пятеро вернулись на Украину, один мальчик – к своим родным в Россию. Отмечалось, что данной операции лично способствовал президент России Владимир Путин.