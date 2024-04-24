https://ukraina.ru/20240424/1054695537.html

Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим

Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим - 24.04.2024 Украина.ру

Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-04-24T16:19

2024-04-24T16:19

2024-04-24T16:19

видео

ростислав ищенко

россия

украина

ссср

ленин

богдан хмельницкий

мид

нато

большевики

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00:55 – отдавал ли Ленин приказ о расстреле царской семьи? 06:09 - Сможет ли запад "увернуться" от ядерной войны в случае конфликта Прибалтики или Польши с Россией? 08:39 – какая из соседних стран может создать России затруднения? 10:32 – связано ли голосование в Конгрессе США с мобилизацией на Украине? 15:15 – во что может вылиться недовольство украинцев мобилизацией? 18:55 – как победитель диктует правила проигравшему и прислушается ли Запад к России после её победы? 21:38 – какая из цивилизаций сильнее: российская или европейская? 24:43 – может ли ядерная держава проиграть войну? 31:14 – о казацких вольностях Хмельницкого, независимом украинском МИДе при СССР и первом поражении Сталина; 44:50 – что ждёт Украину после поражения? 48:35 – почему нацистская Германия продолжала воевать с СССР, хотя ещё в 1941 году некоторые генералы Вермахта понимали, что войну они проиграют? 55:31 – почему Запад отправил Украину на войну с Россией вместо того, чтобы бороться идеологически, увеличивая благосостояние украинцев? 58:31 – об экономике, курсе рубля и работе Центробанка России.

россия

украина

ссср

прибалтика

польша

италия

франция

китай

кнр (китай)

иран

северная корея

корея

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казахстан

европа

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москва

малороссия

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ленинград

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