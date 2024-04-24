Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим - 24.04.2024 Украина.ру
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Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим
Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим - 24.04.2024 Украина.ру
Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-04-24T16:19
2024-04-24T16:19
видео
ростислав ищенко
россия
украина
ссср
ленин
богдан хмельницкий
мид
нато
большевики
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00:55 – отдавал ли Ленин приказ о расстреле царской семьи? 06:09 - Сможет ли запад "увернуться" от ядерной войны в случае конфликта Прибалтики или Польши с Россией? 08:39 – какая из соседних стран может создать России затруднения? 10:32 – связано ли голосование в Конгрессе США с мобилизацией на Украине? 15:15 – во что может вылиться недовольство украинцев мобилизацией? 18:55 – как победитель диктует правила проигравшему и прислушается ли Запад к России после её победы? 21:38 – какая из цивилизаций сильнее: российская или европейская? 24:43 – может ли ядерная держава проиграть войну? 31:14 – о казацких вольностях Хмельницкого, независимом украинском МИДе при СССР и первом поражении Сталина; 44:50 – что ждёт Украину после поражения? 48:35 – почему нацистская Германия продолжала воевать с СССР, хотя ещё в 1941 году некоторые генералы Вермахта понимали, что войну они проиграют? 55:31 – почему Запад отправил Украину на войну с Россией вместо того, чтобы бороться идеологически, увеличивая благосостояние украинцев? 58:31 – об экономике, курсе рубля и работе Центробанка России.
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видео, ростислав ищенко, россия, украина, ссср, ленин, богдан хмельницкий, мид, нато, большевики, ядерное оружие, прибалтика, польша, италия, франция, ядерная война, китай, кнр (китай), иран, северная корея, корея, сша, война, переворот, казахстан, дональд трамп, джо байден, европа, царь, империя, русский, сво, спецоперация, мобилизация, нацисты, оппозиция, сми, владимир зеленский, сбу, фронт, военкомат, потери всу, потери, переговоры, вьетнам, иосиф сталин, москва, мазепа, петр i, гетман, малороссия, история малороссии, референдум, крым, ленинград, вторая мировая война, великая отечественная война, славяне, инвестиции, доллар, рубль, торговля, импорт, видео
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Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим

16:19 24.04.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:55 – отдавал ли Ленин приказ о расстреле царской семьи?
06:09 - Сможет ли запад "увернуться" от ядерной войны в случае конфликта Прибалтики или Польши с Россией?
08:39 – какая из соседних стран может создать России затруднения?
10:32 – связано ли голосование в Конгрессе США с мобилизацией на Украине?
15:15 – во что может вылиться недовольство украинцев мобилизацией?
18:55 – как победитель диктует правила проигравшему и прислушается ли Запад к России после её победы?
21:38 – какая из цивилизаций сильнее: российская или европейская?
24:43 – может ли ядерная держава проиграть войну?
31:14 – о казацких вольностях Хмельницкого, независимом украинском МИДе при СССР и первом поражении Сталина;
44:50 – что ждёт Украину после поражения?
48:35 – почему нацистская Германия продолжала воевать с СССР, хотя ещё в 1941 году некоторые генералы Вермахта понимали, что войну они проиграют?
55:31 – почему Запад отправил Украину на войну с Россией вместо того, чтобы бороться идеологически, увеличивая благосостояние украинцев?
58:31 – об экономике, курсе рубля и работе Центробанка России.
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСССРЛенинБогдан ХмельницкийМИДНАТОбольшевикиЯдерное оружиеПрибалтикаПольшаИталияФранцияядерная войнаКитайКНР (Китай)ИранСеверная КореяКореяСШАвойнапереворотКазахстанДональд ТрампДжо БайденЕвропацарьимпериярусскийСВОСпецоперациямобилизациянацистыоппозицияСМИВладимир ЗеленскийСБУфронтвоенкоматпотери ВСУпотерипереговорыВьетнамИосиф СталинМоскваМазепаПетр IгетманМалороссияистория МалороссииреферендумКрымЛенинградВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаславянеинвестициидолларрубльторговляимпорт
 
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Заголовок открываемого материала
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