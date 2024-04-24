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Риши Сунак идёт на войну. За 75 миллиардов фунтов стерлингов

Риши Сунак идёт на войну. За 75 миллиардов фунтов стерлингов - 24.04.2024 Украина.ру

Риши Сунак идёт на войну. За 75 миллиардов фунтов стерлингов

Британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Польшу объявил об увеличении оборонных расходов своей страны и военной помощи Киеву. Это попытка улучшить отношения с Берлином, куда Сунак отправился из Варшавы.

2024-04-24T08:49

2024-04-24T08:49

2024-04-24T08:49

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Двухдневный визит премьер-министра Великобритании в континентальную Европу хоть и начался 23 апреля в Варшаве, однако главной его целью был Берлин. Об этом накануне написала брюссельская редакция американского портала POLITICO.Издание подчеркнуло, что очевидное нежелание Сунака посетить крупнейшую экономику ЕС вызывало раздражение в окружении канцлера ФРГ Шольца. "Этот визит станет первой такой поездкой за 18 месяцев пребывания Сунака на посту премьер-министра. И канцлер Олаф Шольц ожидает, что гость даст чёткие гарантии увеличения британских расходов на оборону после десятилетий сокращений" – отметили обозреватели POLITICO.Всего два года назад было бы немыслимо, чтобы Германия могла оказать давление на Великобританию по поводу её военных расходов, но ныне всё изменилось, констатировало издание. "После российского вторжения на Украину в 2022 году Берлин планирует, наконец, достичь цели НАТО по выделению 2% ВВП на оборону. Обязательства Германии по вооружению теперь почти в два раза превышают британские. В последние месяцы Олаф Шольц взял за правило призывать своих европейских соседей аналогичным образом увеличить свои вклады в оборону" – сказано в материале POLITICO.Естественно, американское издание упустило тот момент, что сам Шольц вынужден увеличивать военные расходы Германии под жёстким прессингом США, символом которого стала эпопея вокруг поставки Киеву немецких танков "Леопард".При этом POLITCO, в том числе со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из Берлина, выразило сомнение, что Лондон действительно увеличит военные расходы. "Риши Сунак заявил, что планирует увеличить расходы Великобритании на оборону до 2,5%. ВВП. Однако он не представил никакого реального плана того, как и когда это может произойти" – сказано в материале издания. По данным НАТО, в прошлом году Великобритания потратила на оборону 2,07% ВВП, но, по оценкам Альянса, в 2024-м она потратит 2,3%, включая ресурсы, переданные Украине.Риши Сунак накануне приезда в Польшу действительно анонсировал рост британских военных расходов до 2,5% ВВП. А в 1-й Варшавской бронетанковой бригаде (там также дислоцированы британские военные), которую Сунак посетил вместе с польским коллегой Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, политик обнародовал более конкретные цифры.По его словам, Великобритания переведёт оборонную промышленность на военный режим, и к 2030 году будет тратить на военные нужды не менее 87 миллиардов фунтов в год, – то есть дополнительные военные расходы за ближайшие шесть лет составят 75 миллиардов фунтов. Он также отметил, что Лондон сейчас предоставит Киеву военную помощь на сумму 500 миллионов фунтов, а сумма военной поддержки Украине со стороны Великобритании в этом году составит 3,5 млрд фунтов. "Мы предоставляем 400 единиц техники, 4 млн патронов, элементы ПВО и ракеты Storm Shadow", – сказал Сунак.Ранее медиакорпорация ВВС со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщала, что в пакет поставки Киеву войдут: 4 миллиона патронов к стрелковому оружию, более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных машин Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, более 1600 ударных и зенитных ракет, дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow (в неизвестном количестве), 60 различных катеров, а также морские орудия. Как подчеркивается, это самый крупный единоразовый британский пакет военной помощи Украине.Риши Сунак заверил, что в будущем Украине будет предоставлена военная поддержка минимум текущего уровня до тех пор, пока она будет нужна. Он также напомнил, что Британия была одной из первых стран НАТО, начавшей обучение Вооруженных сил Украины в 2014 году для участия в боевых действиях в Донбассе. По его словам, увеличение расходов на поддержку Украины позволит поддерживать Киев разными способами таким образом, чтобы гарантии безопасности шли параллельно гарантиям долгосрочной финансовой поддержки."Мы не выбирали ситуацию, в которой сейчас находимся, но должны на неё реагировать. Должны продемонстрировать нашим противникам, что мы решительны, готовы действовать и что их попытки силой изменить наши границы просто провалятся, потому что наши союзники и мы сами будем на передовой борьбе за демократические ценности", – пафосно заявил британский премьер.В свою очередь, генсек НАТО сказал, что Альянс "создаёт долговременные финансовые планы финансовых обязательств в отношении Украины", но никаких конкретных цифр не назвал, ограничившись рассуждениями о будущем.По его словам, решения, которые сегодня принимаются, будут влиять на следующие поколения. Он указал на угрозу России, которая получает поддержку от Китая, Ирана и Северной Кореи. "Вопрос безопасности – это не региональный, а глобальный вопрос. Мы должны действовать вместе с партнерами, которые разделяют наши ценности, чтобы обеспечить трансатлантическую безопасность", – подчеркнул Столтенберг.Сунак, Туск и Столтенберг провели переговоры в расширенном составе, после чего состоялись уже двусторонние переговоры двух премьеров. По их завершении Риши Сунак и Дональд Туск дали 10-минутный совместный брифинг.Если отбросить пафос про тесное сотрудничество и укрепление международной безопасности, то конкретная новость на нём была одна: в следующем году британские истребители RAF Typhoon будут размещены в Польше, а число британских военных в этой стране достигнет 16 тысяч – то есть превысит американский контингент. "В Польше мы строим систему ПВО нового поколения, которая защитит ваше небо" – также заявил Сунак.Премьер Польши Дональд Туск призвал положить конец конкуренции между различными оборонными инициативами в Европе, и действовать сообща. "Необходимо немедленно разработать скоординированную политику безопасности, охватывающую весь континент и Великобританию. Нам также необходимо призвать всех наших партнеров полностью координировать системы, оборудование и политику безопасности – чтобы было всё больше и больше эффективных действий и все меньше и меньше конференций, слов, форматов и политических инициатив", – заявил он.Стоит отметить, что в Британии инициативы Сунака по резкому увеличению военных расходов комментировали сдержанно и в контексте надвигающихся парламентских выборов. Портал ВВС прямо написал, что в дополнительном вливании денег в преддверии всеобщих выборов явно есть политический аспект. Тем более, что в информации, предоставленной журналистам вместе с планом премьера, говорится, что он не приведет к увеличению заимствований, но не упоминаются конкретные источники дополнительных доходов.А бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, дополнительные деньги поступят в результате "перераспределения приоритетов". По его словам, премьер-министр ранее сказал ему, что именно расходы на оборону будут приоритетом, а не "некоторые другие обязательства, которые, как мы думали, мы можем или не можем выполнить на выборах".Теневой министр обороны от Лейбористской партии Джон Хили заявил, что его партия "хочет увидеть полностью обеспеченный финансированием план" для достижения уровня военных расходов в 2,5% ВВП. Хили подчеркнул, что тори "много раз доказывали, что им нельзя доверять в вопросах обороны". Он сказал, что лейбористы проведут обзор ресурсов для Вооруженных сил в течение года, если они победят на всеобщих выборах позднее в этом году.При этом в ВВС подчеркнули, что между лейбористами и консерваторами не было особых разногласий относительно расходов на оборону: обе партии взяли на себя обязательство поддерживать их на уровне 2,5% ВВП, если это позволит экономика.Комментируя изданию Украина.ру визит Риши Сунака в Варшаву, польский политический аналитик Конрад Рэнкас, который не один год живёт в Британии, напомнил: в последний раз, когда Лондон предлагал свои гарантии Варшаве, это повлекло за собой гитлеровскую агрессию против Польши."Лондон – столица шестой по размеру ВВП страны мира, один из центров мировых финансов и, несмотря на Brexit и растущие внутренние проблемы, по-прежнему один из ведущих европейских и мировых игроков. Поэтому, когда премьер-министр Великобритании обещает кому-то сотрудничество, сближение и заботу – это может означать только неприятности", – считает эксперт.Рэнкас отметил, что приехавшему в Польшу британскому премьеру нечего предложить полякам, – кроме разве что необходимости содержания на своей территории дополнительной эскадрильи Королевских ВВС, предназначенной для прикрытия с воздуха стран Балтии, и бесполезной перед лицом реальной угрозы типа иностранных ракет, нарушающих воздушное пространство Польши."Всё послание премьер-министра Сунака, хотя оно и было произнесено в Варшаве, касалось британской военной промышленности и удовлетворения требований Вашингтона к НАТО об увеличении военных расходов. Однако для сравнения, в Великобритании ожидается, что этот показатель достигнет 2,5% ВВП в 2030 году, а Польша потратит 4% собственного, гораздо более бедного ВВП, уже в 2024 году. Поэтому трудно устоять перед впечатлением, что британский стимул также означает более глубокое проникновение в карманы польских налогоплательщиков" – говорит он.По мнению эксперта, британский премьер в Варшаве обращался к британскому оружейному лобби, к американцам, а также к киевской хунте, у которой Сунак, по примеру Бориса Джонсона, пытается отбить даже мысль о капитуляции или мирных переговорах."Дополнительные 500 миллионов фунтов не решат исход войны в пользу Киева, но продлят этот несчастный конфликт на последующие месяцы бессмысленного сопротивления. Объявив о прибылях производителей оружия и боеприпасов, Сунак объявил смертный приговор ещё тысячам жертв боевых действий, – которого можно было бы избежать, если бы украинцы посмотрели в глаза реальности и сложили оружие. Оружие, за которое они дорого платят, но которое киевские руководители всё равно украдут и продадут", – уверен Конрад Рэнкас.Он считает, что только окончание войны и нейтрализация Украины может создать хотя бы шанс на её реконструкцию, денацификацию и деолигархизацию. "Однако до тех пор, пока такие люди, как Риши Сунак, Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг будут приносить плохие новости и выносить смертные приговоры, до тех пор будут продолжаться война, голод, коррупция, бездомность и безнадежность" – резюмировал польский политический аналитик.Вечером во вторник, 23 апреля, Риши Сунак уже прибыл в Берлин, а в среду его ждут непростые переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ведь в документе британских дипломатов, с которым недавно ознакомились журналисты POLITICO, говорится, что Берлин медленно реагировал на вторжение России в Украину, хотя с тех пор и значительно активизировал свои усилия. Тем не менее, в документе четко сказано, что Великобритания не воспринимает Шольца как "выдающегося лидера" в борьбе Запада с Путиным.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240213/1053260964.html

https://ukraina.ru/20240113/1052666392.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

великобритания, польша, украина, риши сунак, олаф шольц, туск, нато, politico, ввс, эксклюзив