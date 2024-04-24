Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 24 апреля
Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 апреля
Дежурными средствами ПВО были за ночь уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией... Украина.ру, 24.04.2024
2024-04-24T08:03
2024-04-24T08:03
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украина
сша
джо байден
дмитрий разумков
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Дежурными средствами ПВО были за ночь уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны.Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Василий Анохин.Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из соцсетей Хрестиной и её родственников.Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине.Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, проживающих за рубежом, приведет к потере целого поколения, заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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новости, украина, сша, джо байден, дмитрий разумков, верховная рада
Новости, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Разумков, Верховная Рада

Главное за ночь 24 апреля

08:03 24.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Дежурными средствами ПВО были за ночь уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны.

Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из соцсетей Хрестиной и её родственников.
Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине.

"Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.

Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, проживающих за рубежом, приведет к потере целого поколения, заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.
 
НовостиУкраинаСШАДжо БайденДмитрий РазумковВерховная Рада
 
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