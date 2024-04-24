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Главное за ночь 24 апреля

Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 апреля

Дежурными средствами ПВО были за ночь уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией... Украина.ру, 24.04.2024

2024-04-24T08:03

2024-04-24T08:03

2024-04-24T08:03

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Дежурными средствами ПВО были за ночь уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны.Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Василий Анохин.Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из соцсетей Хрестиной и её родственников.Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине.Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, проживающих за рубежом, приведет к потере целого поколения, заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джо байден, дмитрий разумков, верховная рада