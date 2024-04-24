Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов - 24.04.2024 Украина.ру
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Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов - 24.04.2024 Украина.ру
Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет. Своими обстрелами она пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях обороняться намного сложнее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:20
2024-04-24T04:20
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В Черниговской области ВС РФ придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины не проблема, рассказал публицист."Если вы отправите единичную машину, она станет еще более удобной жертвой. Вам придется отправлять колонну, которая будет защищена РЭБом от FPV-дронов, а впереди этой колонны должна будет идти разведка с тепловизорами, чтобы проверять, есть там засада или нет", - отметил публицист.Даже в Великую Отечественную войну основные партизанские соединения (Ковпак и Федоров) действовали именно на территории Сумской и Черниговской областей, добавил эксперт.Сейчас нет смысла лезть в эти регионы. Просто своими обстрелами Украина пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях ей обороняться намного сложнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, черниговская область, сидор ковпак, александр федоров, всу, вс рф, сво, степь, наступление
Новости, Украина, Россия, Черниговская область, Сидор Ковпак, Александр Федоров, ВСУ, ВС РФ, СВО, степь, наступление

Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов

04:20 24.04.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет. Своими обстрелами она пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях обороняться намного сложнее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
В Черниговской области ВС РФ придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины не проблема, рассказал публицист.
"Если вы отправите единичную машину, она станет еще более удобной жертвой. Вам придется отправлять колонну, которая будет защищена РЭБом от FPV-дронов, а впереди этой колонны должна будет идти разведка с тепловизорами, чтобы проверять, есть там засада или нет", - отметил публицист.
Даже в Великую Отечественную войну основные партизанские соединения (Ковпак и Федоров) действовали именно на территории Сумской и Черниговской областей, добавил эксперт.
"Сумская область тоже не имеет особого промышленного значения. Да, в Сумах пытались делать артиллерийские системы для танков. Да, в Шостке делали не только кинопленку, но и пороха. Но это все можно вынести ракетами", - отметил Стаценко.
Сейчас нет смысла лезть в эти регионы. Просто своими обстрелами Украина пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях ей обороняться намного сложнее, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 06:17
Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за ЕвропуЕсли мы не закончим украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе
 
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04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
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