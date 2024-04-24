https://ukraina.ru/20240424/1054679872.html

Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов

Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов - 24.04.2024 Украина.ру

Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов

Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет. Своими обстрелами она пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях обороняться намного сложнее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-04-24T04:20

2024-04-24T04:20

2024-04-24T04:20

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В Черниговской области ВС РФ придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины не проблема, рассказал публицист."Если вы отправите единичную машину, она станет еще более удобной жертвой. Вам придется отправлять колонну, которая будет защищена РЭБом от FPV-дронов, а впереди этой колонны должна будет идти разведка с тепловизорами, чтобы проверять, есть там засада или нет", - отметил публицист.Даже в Великую Отечественную войну основные партизанские соединения (Ковпак и Федоров) действовали именно на территории Сумской и Черниговской областей, добавил эксперт.Сейчас нет смысла лезть в эти регионы. Просто своими обстрелами Украина пытается заманить ВС РФ на территорию, где ей удобно обороняться. Потому что степях ей обороняться намного сложнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

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новости, украина, россия, черниговская область, сидор ковпак, александр федоров, всу, вс рф, сво, степь, наступление