Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут пытаться уничтожить российские колонны. Для наступления у российской армии есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину новой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, рассказал историк.
Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, добавил эксперт.
"У нас для наступления есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. В частности, нам на полигоне нужно отработать взаимодействие ударных сил и сил, которые будут укреплять фланги во время прорыва, а потом просто нанести один удар, который все решит", - отметил Стаценко.
Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество, то FPV-дроны ВСУ ничего не смогут сделать. А если одновременно с этим нанесем удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру