Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова - 24.04.2024 Украина.ру
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Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова - 24.04.2024 Украина.ру
Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут пытаться уничтожить российские колонны. Для наступления у российской армии есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T05:20
2024-04-24T05:20
новости
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черниговская область
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всу
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наступление
степь
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Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину новой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, рассказал историк.Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, добавил эксперт.Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество, то FPV-дроны ВСУ ничего не смогут сделать. А если одновременно с этим нанесем удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, черниговская область, украина, всу, дрг, наступление, степь, вс рф, оружие, мосты, финансовая помощь
Новости, Россия, Черниговская область, Украина, ВСУ, ДРГ, наступление, степь, ВС РФ, оружие, мосты, финансовая помощь

Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова

05:20 24.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут пытаться уничтожить российские колонны. Для наступления у российской армии есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину новой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, рассказал историк.
Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, добавил эксперт.
"У нас для наступления есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. В частности, нам на полигоне нужно отработать взаимодействие ударных сил и сил, которые будут укреплять фланги во время прорыва, а потом просто нанести один удар, который все решит", - отметил Стаценко.
Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество, то FPV-дроны ВСУ ничего не смогут сделать. А если одновременно с этим нанесем удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 05:17
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в ЗакавказьеНикакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни"
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
05:10"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
05:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
04:50ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
04:40Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
04:30"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
03:40"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
03:30Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины
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03:00Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
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