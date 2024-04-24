https://ukraina.ru/20240424/1054674825.html

Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова

Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова - 24.04.2024 Украина.ру

Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова

Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут пытаться уничтожить российские колонны. Для наступления у российской армии есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-04-24T05:20

2024-04-24T05:20

2024-04-24T05:20

новости

россия

черниговская область

украина

всу

дрг

наступление

степь

вс рф

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042069492_0:139:2401:1490_1920x0_80_0_0_6c21cc7e99e1c5151d4fcb4d132ba8f3.jpg

Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину новой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, рассказал историк.Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, добавил эксперт.Если у ВС РФ будет десятикратное преимущество, то FPV-дроны ВСУ ничего не смогут сделать. А если одновременно с этим нанесем удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то для противника это будет "Все, привет", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html

россия

черниговская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черниговская область, украина, всу, дрг, наступление, степь, вс рф, оружие, мосты, финансовая помощь