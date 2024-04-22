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На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело - 22.04.2024 Украина.ру
На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
В отношении гражданина Армении, совершившего наезд трактором на Героя России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 22 апреля в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области
2024-04-22T17:36
2024-04-22T17:36
2024-04-22T17:36
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александр бастрыкин
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В городе Видное следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения по информации СМИ о хулиганских действиях в отношении Героя России.В деревне Вырубово местный житель поругался с трактористом. Он сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.Нападавший находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства.Следственный комитет РФ не указывал имена, однако телеграм-канал Readovka утверждает, что потерпевший в этой истории - Герой России Евгений Черняев.По информации канала, тракторист напал на Героя России после того, как мужчина решил сфотографировать нарушавшего правила дорожного движения и тишину в деревне.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.
https://ukraina.ru/20240422/1054647567.html
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новости, россия, московская область, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, армения, мигранты, герой россии
Новости, Россия, Московская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, Армения, мигранты, Герой России
На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
В отношении гражданина Армении, совершившего наезд трактором на Героя России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 22 апреля в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области
В городе Видное следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения по информации СМИ о хулиганских действиях в отношении Героя России.
В деревне Вырубово местный житель поругался с трактористом. Он сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.
Нападавший находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства.
Следственный комитет РФ не указывал имена, однако телеграм-канал Readovka утверждает, что потерпевший в этой истории - Герой России Евгений Черняев.
По информации канала, тракторист напал на Героя России после того, как мужчина решил сфотографировать нарушавшего правила дорожного движения и тишину в деревне.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.