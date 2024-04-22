На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело - 22.04.2024 Украина.ру
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На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело - 22.04.2024 Украина.ру
На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
В отношении гражданина Армении, совершившего наезд трактором на Героя России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 22 апреля в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области
2024-04-22T17:36
2024-04-22T17:36
новости
россия
московская область
александр бастрыкин
следственный комитет
ск рф
армения
мигранты
герой россии
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В городе Видное следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения по информации СМИ о хулиганских действиях в отношении Героя России.В деревне Вырубово местный житель поругался с трактористом. Он сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.Нападавший находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства.Следственный комитет РФ не указывал имена, однако телеграм-канал Readovka утверждает, что потерпевший в этой истории - Герой России Евгений Черняев.По информации канала, тракторист напал на Героя России после того, как мужчина решил сфотографировать нарушавшего правила дорожного движения и тишину в деревне.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.
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новости, россия, московская область, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, армения, мигранты, герой россии
Новости, Россия, Московская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, Армения, мигранты, Герой России

На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело

17:36 22.04.2024
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Читать в
В отношении гражданина Армении, совершившего наезд трактором на Героя России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 22 апреля в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области
В городе Видное следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения по информации СМИ о хулиганских действиях в отношении Героя России.
В деревне Вырубово местный житель поругался с трактористом. Он сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.
Нападавший находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства.
Следственный комитет РФ не указывал имена, однако телеграм-канал Readovka утверждает, что потерпевший в этой истории - Герой России Евгений Черняев.
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
По информации канала, тракторист напал на Героя России после того, как мужчина решил сфотографировать нарушавшего правила дорожного движения и тишину в деревне.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
13:21
Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне, где мигранты якобы переехали на тракторе Героя России Евгения Черняева. Об этом 22 апреля сообщили в телеграм-канале СК РФ
 
НовостиРоссияМосковская областьАлександр БастрыкинСледственный комитетСК РФАрмениямигрантыГерой России
 
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