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На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело

На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело - 22.04.2024 Украина.ру

На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело

В отношении гражданина Армении, совершившего наезд трактором на Героя России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 22 апреля в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области

2024-04-22T17:36

2024-04-22T17:36

2024-04-22T17:36

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герой россии

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В городе Видное следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения по информации СМИ о хулиганских действиях в отношении Героя России.В деревне Вырубово местный житель поругался с трактористом. Он сделал рабочему замечание о нарушении правил дорожного движения, тракторист попытался задавить мужчину. Затем он вышел из кабины и избил оппонента.Нападавший находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства.Следственный комитет РФ не указывал имена, однако телеграм-канал Readovka утверждает, что потерпевший в этой истории - Герой России Евгений Черняев.По информации канала, тракторист напал на Героя России после того, как мужчина решил сфотографировать нарушавшего правила дорожного движения и тишину в деревне.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.

https://ukraina.ru/20240422/1054647567.html

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новости, россия, московская область, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, армения, мигранты, герой россии