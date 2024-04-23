https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html

Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи США

Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи США - 23.04.2024 Украина.ру

Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи США

В украинском экспертном сообществе обсуждают возможные последствия предоставления Украине пакета западной помощи и думают над тем, что в итоге останется от Украины. И сколько останется украинцев

2024-04-23T06:45

2024-04-23T06:45

2024-04-23T07:20

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андрей ермолаев

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Цель выделения Киеву помощи заключается не в обеспечении наступательных действий. Деньги и оружие выделяют на эффективную оборону, достаточную для того, чтобы избежать новых территориальных потерь, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.В интервью журналисту Александру Шелесту* он подчеркнул, что замысел Москвы, стремящейся создать санитарные зоны и занять новые анклавы (Харьков, Сумы, Чернигов), "коварен тем, что он может действительно расколоть и отколоть часть Украины и дать возможность Кремлю экспериментировать с новыми социальными прожектами". Суть этих прожектов — показать, что есть другая Украина, дружественная России."Этого нельзя допускать, и это понимают на Западе", — сказал Ермолаев.По его словам, российская армия в ходе боевых действий быстро учится и при этом имеет возможность опираться на свой оборонно-промышленный комплекс, тогда как тыл ВСУ — "это этот сложный, истеричный Запад, который на своих конгрессах и парламентах обсуждает каждый доллар и с кучей претензий, и все это еще и в кредит".Итак, западная помощь призвана не дать русским занять новые территории — то есть "это курс на замораживание нынешней линии — по границе там, где по границе и по сложившейся линии войны, которая сложилась на юге и на востоке", — считает политолог.Ермолаев отметил, что нужно помнить о цене продолжения конфликта. "Какой ценой и сколько еще? Когда я слышу о годах — три года еще воевать, пять лет… Нам бы, судя по всему, эту зиму достойно прожить и не зарыться в погреб", — сказал он, добавив, что украинцам "самим надо думать, как выходить из войны независимо от планов в Кремле, в Пекине, в Вашингтоне и от того, как они между собой согласовывают планы".Пока что простые украинцы, не желающие погибать за Зеленского и за интересы его заокеанских хозяев, сами для себя решают, как выходить из войны, пытаясь спрятаться от ТЦК, переплыть Тису, нелегально перейти границу. Да и в рядах ВСУ множится количество "отказников" — тех, кто отказывается выполнять приказы, обрекающие на верную смерть. Участились и случаи сдачи в плен.В ответ киевский режим продолжает закручивать гайки. Оборонный комитет Верховной рады одобрил внесённый группой "Слуг народа" законопроект об изменениях в реестре военнообязанных, сообщил в своем телеграм-канале бывший депутат Рады Олег Царев. По его словам, предлагается вернуть в реестр почти все пункты по персональным данным, которые были ранее исключены при рассмотрении в парламенте."В частности, туда в обязательном порядке будут заносить сведения о членах семьи, родителях и детях военнообязанных. Также предлагается снять запрет на обработку информации реестра с использованием облачных ресурсов за рубежом", — отметил политик.Царев также сообщил, что в Печерском районе Киева администрация призвала ОСМД, ЖСК и органы самоорганизации населения составить подомовые списки всех военнообязанных и направить их в районный военкомат. Похоже на то, что взялись уже и за киевлян.В свою очередь, Ермолаев отмечает, что дело вообще не в скандальном законе об усилении мобилизации. Дело во власти, а у власти есть понимание, что для обеспечения автократической модели нужна машина подавления — и "ничего лучше, чем механизм репрессий за инакомыслие и мобилизации на благое дело со времен Птолемеевского Египта еще никто не придумал".Политолог подчеркнул, что эта выстраиваемая сейчас под предлогом войны система "устойчивее и живее любого состава политической власти". Люди во власти меняются, а она "будет опорой для следующих составов режима".Вообще, по мнению Ермолаева, следующий этап — это "реальная война за то, сохранится ли демократия на Украине, или она останется той самой историей в исторической памяти".О демократии на Украине говорить, пожалуй, поздно. В стране строят диктатуру. Зачем это все? Чтобы инструмент был в порядке — инструмент войны с Россией. Ведь на самом деле "воюет не Украина, воюет Запад под личиной квазигосударственного колониального образования "Салорейх", считает живущий в Донецке украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.Правильность такого подхода подтвердил сам Зеленский, который в интервью NBS News заявил, что "Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают"."Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение", — сказал президент Украины. Остается только догадываться, согласны ли с этим украинцы.* Признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20240422/1054640880.html

https://ukraina.ru/20240420/1054617571.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, сша, военная помощь, татьяна монтян, андрей ермолаев, олег царев, политика, экономика, эксперты, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, россия, киев