https://ukraina.ru/20240422/1054658830.html
Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи - 22.04.2024 Украина.ру
Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
Украина получит значительные пакеты оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки в скором будущем, после того, как сенат подпишет дополнительный оборонный бюджет. В этом заверил хозяин Белого дома Джо Байден главу киевского режима Владимира Зеленского
2024-04-22T20:49
2024-04-22T20:49
2024-04-22T20:49
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В понедельник, 22 апреля, лидеры двух стран провели телефонные переговоры в ходе которых Байден в очередной раз подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины. Кроме этого, президент США подчеркнул, что "предоставляемая США экономическая помощь поможет поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную российскими атаками инфраструктуру". Помимо прочего деньги Вашингтона поддержат реформы "на пути продвижения Украины к Евро-Атлантической интеграции". Напомним, Палата представителей 20 апреля утвердила законопроект о помощи Украине, поддержав его голосами 310 конгрессменов, против высказались 112. Законопроектом предусмотрено выделение более 60 миллиардов долларов Киеву. Из этого числа треть предназначена на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь Украине предлагается в виде кредита.
https://ukraina.ru/20240422/1054644057.html
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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, сша, вашингтон, финансирование, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Вашингтон, финансирование, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация
Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
Украина получит значительные пакеты оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки в скором будущем, после того, как сенат подпишет дополнительный оборонный бюджет. В этом заверил хозяин Белого дома Джо Байден главу киевского режима Владимира Зеленского
В понедельник, 22 апреля, лидеры двух стран провели телефонные переговоры в ходе которых Байден в очередной раз подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины.
"Президент Байден сообщил, что как только сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет, администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи с тем, чтобы Украина могла обеспечить свои неотлагательные потребности в противовоздушной обороне", – сказано в заявлении Белого дома.
Кроме этого, президент США подчеркнул, что "предоставляемая США экономическая помощь поможет поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную российскими атаками инфраструктуру".
Помимо прочего деньги Вашингтона поддержат реформы "на пути продвижения Украины к Евро-Атлантической интеграции".
Напомним, Палата представителей 20 апреля утвердила законопроект о помощи Украине, поддержав его голосами 310 конгрессменов, против высказались 112. Законопроектом предусмотрено выделение более 60 миллиардов долларов Киеву. Из этого числа треть предназначена на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь Украине предлагается в виде кредита.