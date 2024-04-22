https://ukraina.ru/20240422/1054658830.html

Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи

Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи - 22.04.2024 Украина.ру

Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи

Украина получит значительные пакеты оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки в скором будущем, после того, как сенат подпишет дополнительный оборонный бюджет. В этом заверил хозяин Белого дома Джо Байден главу киевского режима Владимира Зеленского

2024-04-22T20:49

2024-04-22T20:49

2024-04-22T20:49

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В понедельник, 22 апреля, лидеры двух стран провели телефонные переговоры в ходе которых Байден в очередной раз подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины. Кроме этого, президент США подчеркнул, что "предоставляемая США экономическая помощь поможет поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную российскими атаками инфраструктуру". Помимо прочего деньги Вашингтона поддержат реформы "на пути продвижения Украины к Евро-Атлантической интеграции". Напомним, Палата представителей 20 апреля утвердила законопроект о помощи Украине, поддержав его голосами 310 конгрессменов, против высказались 112. Законопроектом предусмотрено выделение более 60 миллиардов долларов Киеву. Из этого числа треть предназначена на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь Украине предлагается в виде кредита.

https://ukraina.ru/20240422/1054644057.html

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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, сша, вашингтон, финансирование, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация