https://ukraina.ru/20240422/1054658300.html

Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ

Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру

Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ

В Минобороны Украины признали, что страна является полигоном для испытаний западного оружия и представили это как преимущество для участников коалиции беспилотников. Замминистра украинского оборонного ведомства Екатерина Черногоренко заявила, что Киев делится с союзниками информацией об использовании дронов в зоне спецоперации

2024-04-22T19:26

2024-04-22T19:26

2024-04-22T19:26

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По ее словам, Киев налаживает тесное сотрудничество между военными, разработчиками, предприятиями и исследователями, поскольку главная цель для Украины состоит в том, чтобы получить преимущество в сфере технологий. Заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский подчеркнул, что роботизированные системы и дроны уже вводят на уровне отдельных батальонов. Коалицию беспилотных летательных аппаратов была организована в конце 2023 года, ее возглавили Британия и Латвия. По данным главы Минобороны Латвии Андриса Спрудса всего в коалиции дронов участвует около 20 стран, все они представляют ВСУ беспилотники.

https://ukraina.ru/20230802/1048412407.html

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новости, украина, минобороны, киев, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники, всу, сво