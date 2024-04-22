Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Минобороны Украины признали, что страна является полигоном для испытаний западного оружия и представили это как преимущество для участников коалиции беспилотников. Замминистра украинского оборонного ведомства Екатерина Черногоренко заявила, что Киев делится с союзниками информацией об использовании дронов в зоне спецоперации
По ее словам, Киев налаживает тесное сотрудничество между военными, разработчиками, предприятиями и исследователями, поскольку главная цель для Украины состоит в том, чтобы получить преимущество в сфере технологий.
"В рамках коалиции дронов мы имеем договоренности с партнерами о тестировании их изделий на поле боя и обратную связь. Участие в коалиции - не только прямая помощь украинской армии, но и вклад в общее развитие оборонной индустрии в мире", – приводит слова Черногоренко пресс-служба Минобороны.
Заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский подчеркнул, что роботизированные системы и дроны уже вводят на уровне отдельных батальонов.
Коалицию беспилотных летательных аппаратов была организована в конце 2023 года, ее возглавили Британия и Латвия. По данным главы Минобороны Латвии Андриса Спрудса всего в коалиции дронов участвует около 20 стран, все они представляют ВСУ беспилотники.
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