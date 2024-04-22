В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе

ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель

Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN