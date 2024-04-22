В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе - 22.04.2024 Украина.ру
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В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе - 22.04.2024 Украина.ру
В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
С учетом того, что Украина остро нуждается с системах противовоздушной обороны и снарядах к ним, страны Евросоюза выразили готовность поставить такое оружие в ближайшее время. Вместе с тем, боеприпасы, собранные по чешской инициативе, Киев получит в конце мая, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель
2024-04-22T18:50
2024-04-22T18:50
новости
жозеп боррель
вооруженные силы украины
ес
чехия
украина
киев
военная помощь
военная техника
всу
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О каком количестве снарядов, собранных по чешской инициативе, идет речь не уточнятся. Ранее сообщалось, что всего союзники намерены спонсировать закупку 800 тысяч боеприпасов для ВСУ, но позже заявлялось, что это количество может достигнуть 1,5 миллионов. В начале марта советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр информировал, что Вооружённые силы Украины получат боеприпасы, купленные странами Евросоюза по инициативе президента Чехии, не раньше июня.
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новости, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ес, чехия, украина, киев, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, ЕС, Чехия, Украина, Киев, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе

18:50 22.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С учетом того, что Украина остро нуждается с системах противовоздушной обороны и снарядах к ним, страны Евросоюза выразили готовность поставить такое оружие в ближайшее время. Вместе с тем, боеприпасы, собранные по чешской инициативе, Киев получит в конце мая, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель
"Украине не хватает оружия для защиты и отражения агрессии… Это срочно... Я рад, что ряд стран выразили намерение сделать поставки систем ПВО и боеприпасов к ним Украине", – приводит его слова РИА Новости.
О каком количестве снарядов, собранных по чешской инициативе, идет речь не уточнятся. Ранее сообщалось, что всего союзники намерены спонсировать закупку 800 тысяч боеприпасов для ВСУ, но позже заявлялось, что это количество может достигнуть 1,5 миллионов.
В начале марта советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр информировал, что Вооружённые силы Украины получат боеприпасы, купленные странами Евросоюза по инициативе президента Чехии, не раньше июня.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 23:15
ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – БоррельЕвросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN
 
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