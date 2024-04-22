https://ukraina.ru/20240422/1054658002.html
Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина - 22.04.2024 Украина.ру
Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 22.04.2024
2024-04-22T18:34
2024-04-22T18:34
2024-04-22T18:34
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михаил делягин
украина
сша
россия
владимир путин
мвф
экономика
центробанк рф
инфляция
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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал о том, изменят ли ситуацию на фронте новые транши США для Украины, а также прокомментировал состояние украинской экономики и раскрыл, в чём успех экономической модели России: 00:32 - Что изменит объединённый билль военной помощи США? 03:16 - Об изъятии российских замороженных активов; 08:08 - В каком положении сейчас находится экономика Украины? 10:26 - О смене экономической модели развития России; 12:37 - О вероятности повышения ключевой ставки Центробанка РФ; 13:32 - Как решение ЦБ влияет на инфляцию в России? 16:02 - О повышении прогноза МВФ по экономическому росту РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, михаил делягин, украина, сша, россия, владимир путин, мвф, экономика, центробанк рф, инфляция, видео
Видео, Михаил Делягин, Украина, США, Россия, Владимир Путин, МВФ, экономика, Центробанк РФ, инфляция
Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру
рассказал о том, изменят ли ситуацию на фронте новые транши США для Украины, а также прокомментировал состояние украинской экономики и раскрыл, в чём успех экономической модели России: 00:32
- Что изменит объединённый билль военной помощи США? 03:16
- Об изъятии российских замороженных активов; 08:08
- В каком положении сейчас находится экономика Украины? 10:26
- О смене экономической модели развития России; 12:37
- О вероятности повышения ключевой ставки Центробанка РФ; 13:32
- Как решение ЦБ влияет на инфляцию в России? 16:02
- О повышении прогноза МВФ по экономическому росту РФ.