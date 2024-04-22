https://ukraina.ru/20240422/1054658002.html

Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина

Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина - 22.04.2024 Украина.ру

Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина

Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 22.04.2024

2024-04-22T18:34

2024-04-22T18:34

2024-04-22T18:34

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мвф

экономика

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инфляция

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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал о том, изменят ли ситуацию на фронте новые транши США для Украины, а также прокомментировал состояние украинской экономики и раскрыл, в чём успех экономической модели России: 00:32 - Что изменит объединённый билль военной помощи США? 03:16 - Об изъятии российских замороженных активов; 08:08 - В каком положении сейчас находится экономика Украины? 10:26 - О смене экономической модели развития России; 12:37 - О вероятности повышения ключевой ставки Центробанка РФ; 13:32 - Как решение ЦБ влияет на инфляцию в России? 16:02 - О повышении прогноза МВФ по экономическому росту РФ.

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