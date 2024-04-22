Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка - 22.04.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка - 22.04.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
В зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"
2024-04-22T19:38
2024-04-22T19:38
эксклюзив
сво
спецоперация
часов яр
артемовск
северск
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
украина.ру
александр чаленко
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Позиции украинцев ежедневно обрабатываются артиллерией и "Солнцепеками", нанося серьезный урон живой силе противника."Наше продвижение есть севернее Артемовска/Бахмута на северском участке фронта (Северск – город между Северодонецком в ЛНР и Краматорском, столицей украинской Донетчины – прим.ред.): мы вошли в село Раздоловка. Там бои шли в прошлом году. Оно находилось в серой зоне. Теперь оно за нами.Южнее Раздоловки есть одно примечательное село Звановка. Оно примечательно тем, что там живут потомки жителей, переселенных в 1951 году с той территории Западной Украины, которая отошла Польше. Донбасские западенцы. Увы, каковы у них там политические и идеологические приоритеты, не в курсе. Но вряд ли там есть какие-то бандеровцы", - рассказал изданию Украина.ру о ситуации на часов-ярском направлении донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин.На Авдеевском участке фронта ситуация для российской армии складывается более удачно. Есть более-менее серьезное продвижение."Наши, совершив марш-бросок в 5-6 км по полям из Новокалиново и 1,5 км из Новобахмутовки, вошли, наконец-то, в Очеретино. Южная часть этого населенного пункта за нами. Наши вышли к железнодорожному вокзалу. Освобождение Очеретино – это прорыв второй линии обороны ВСУ на севере от Донецка. Первая линия была под Авдеевкой: Опытное, Пески, Царская охота, часть ПВО. Это были серьезные укрепления, Но мы их прорвали", - констатировал Матюшин.Вторую линию, по словам Матюшина, брать полегче, так как она возводилась ВСУ в спешке, да еще и зимой."А в это время года много не нароешь. К тому же они искренне полагали, что мы завязнем надолго на первой линии. Первая бетонировалась как надо, а вот вторую возводили согласно тому, как это делалось в 2014 году - не так серьезно: только блиндажи, мешки с песком, окопы между домами и блок-посты. Это не наша "линия Суровикина". Это скорее украинская "линия Маннергейма". Но ничего – прорвали и первую, и вторую", - отметил волонтёр.Продолжаются бои Уманском и Нетайлово, в северной части Бердычей и Семеновки.На Марьинском направлении идут бои за Красногоровку. Треть города с юга уже освобождена. Красногоровку штурмуют с помощью Чудо-Танка.Бойцам донецкой 110-й бригады удалось посадить "живым и невредимым" новейший украинский беспилотник на 9-й раме. Это, по словам нашего собеседника, произошла следующим образом:"Под Красногоровкой сражается лучшее украинское подразделение, специализирующееся на БПЛА. Именно наш штурм не дал перебросить его на Очеретино, поэтому мы и смогли совершить туда марш-бросок.Так вот, во время налета украинских БПЛА один из бойцов бригады сумел чисто случайно, стреляя, пулей перебить электропровод, и дрон в итоге сел. Сейчас они его разобрали и изучают. Укропам спасибо за этот подарок".Российские подразделении на выходных взяли Новомихайловку. Это означает, что они стали ближе к Угледару, к которому идут с севера. Теперь их ждут бои за Константиновку и Парасковеевку.
https://ukraina.ru/20240419/1054591596.html
https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html
https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, артемовск, северск, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Артемовск, Северск, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Александр Чаленко

Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка

19:38 22.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"
Позиции украинцев ежедневно обрабатываются артиллерией и "Солнцепеками", нанося серьезный урон живой силе противника.
"Наше продвижение есть севернее Артемовска/Бахмута на северском участке фронта (Северск – город между Северодонецком в ЛНР и Краматорском, столицей украинской Донетчины – прим.ред.): мы вошли в село Раздоловка. Там бои шли в прошлом году. Оно находилось в серой зоне. Теперь оно за нами.
Андрей Пинчук интервью
19 апреля, 05:08
Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению ДонбассаПервый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук рассказал изданию Украина.ру, зачем российская армия штурмует Часов Яр, и почему Украина с помощью Британии бьет ракетами по Крыму
Южнее Раздоловки есть одно примечательное село Звановка. Оно примечательно тем, что там живут потомки жителей, переселенных в 1951 году с той территории Западной Украины, которая отошла Польше. Донбасские западенцы. Увы, каковы у них там политические и идеологические приоритеты, не в курсе. Но вряд ли там есть какие-то бандеровцы", - рассказал изданию Украина.ру о ситуации на часов-ярском направлении донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин.
На Авдеевском участке фронта ситуация для российской армии складывается более удачно. Есть более-менее серьезное продвижение.
"Наши, совершив марш-бросок в 5-6 км по полям из Новокалиново и 1,5 км из Новобахмутовки, вошли, наконец-то, в Очеретино. Южная часть этого населенного пункта за нами. Наши вышли к железнодорожному вокзалу. Освобождение Очеретино – это прорыв второй линии обороны ВСУ на севере от Донецка. Первая линия была под Авдеевкой: Опытное, Пески, Царская охота, часть ПВО. Это были серьезные укрепления, Но мы их прорвали", - констатировал Матюшин.
Вторую линию, по словам Матюшина, брать полегче, так как она возводилась ВСУ в спешке, да еще и зимой.
"А в это время года много не нароешь. К тому же они искренне полагали, что мы завязнем надолго на первой линии. Первая бетонировалась как надо, а вот вторую возводили согласно тому, как это делалось в 2014 году - не так серьезно: только блиндажи, мешки с песком, окопы между домами и блок-посты. Это не наша "линия Суровикина". Это скорее украинская "линия Маннергейма". Но ничего – прорвали и первую, и вторую", - отметил волонтёр.
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 14:14
Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?Нынешняя война в Новороссии — это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Продолжаются бои Уманском и Нетайлово, в северной части Бердычей и Семеновки.
На Марьинском направлении идут бои за Красногоровку. Треть города с юга уже освобождена. Красногоровку штурмуют с помощью Чудо-Танка.
"Наши местные кулибины так прозвали Т-90, который сами же и натюнинговали. Наварили на него со всех сторон стальные листы, "мангалы" (решетки), обложили деревом. Не танк, а сарай. Из него торчит только пушка. Оснастили "сарай" дополнительной системой РЭБ. Вот и получился Чудо-Танк. Ему не страшны дроны-камикадзе. На нем подвозят наши десанты в Красногоровку, б/к и много другое. Он еще и бьет по укропам. Редактор "Боевого знамени Донбасса" Леша Акутин назвал это сооружение шушпанцером, а я как фанат компьютерной игры Warhammer 40,000, "Большой боевой повозкой". Напомню, что именно таким сооружением пользовались орки. Укропы же нас так называют", - смеется Матюшин.
Бойцам донецкой 110-й бригады удалось посадить "живым и невредимым" новейший украинский беспилотник на 9-й раме. Это, по словам нашего собеседника, произошла следующим образом:
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 18:17
Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?Овладение Часовым Яром - это овладение одной из господствующих на севере ДНР высот, с которой берется под огневой контроль Краматорск - нынешняя украинская столица Донецкой области
"Под Красногоровкой сражается лучшее украинское подразделение, специализирующееся на БПЛА. Именно наш штурм не дал перебросить его на Очеретино, поэтому мы и смогли совершить туда марш-бросок.
Так вот, во время налета украинских БПЛА один из бойцов бригады сумел чисто случайно, стреляя, пулей перебить электропровод, и дрон в итоге сел. Сейчас они его разобрали и изучают. Укропам спасибо за этот подарок".
Российские подразделении на выходных взяли Новомихайловку. Это означает, что они стали ближе к Угледару, к которому идут с севера. Теперь их ждут бои за Константиновку и Парасковеевку.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияЧасов ЯрАртемовскСеверскАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныУкраина.руАлександр Чаленко
 
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20:01В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
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