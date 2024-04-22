https://ukraina.ru/20240422/1054657572.html

Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка

Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка - 22.04.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка

В зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"

2024-04-22T19:38

2024-04-22T19:38

2024-04-22T19:38

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

артемовск

северск

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

украина.ру

александр чаленко

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Позиции украинцев ежедневно обрабатываются артиллерией и "Солнцепеками", нанося серьезный урон живой силе противника."Наше продвижение есть севернее Артемовска/Бахмута на северском участке фронта (Северск – город между Северодонецком в ЛНР и Краматорском, столицей украинской Донетчины – прим.ред.): мы вошли в село Раздоловка. Там бои шли в прошлом году. Оно находилось в серой зоне. Теперь оно за нами.Южнее Раздоловки есть одно примечательное село Звановка. Оно примечательно тем, что там живут потомки жителей, переселенных в 1951 году с той территории Западной Украины, которая отошла Польше. Донбасские западенцы. Увы, каковы у них там политические и идеологические приоритеты, не в курсе. Но вряд ли там есть какие-то бандеровцы", - рассказал изданию Украина.ру о ситуации на часов-ярском направлении донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин.На Авдеевском участке фронта ситуация для российской армии складывается более удачно. Есть более-менее серьезное продвижение."Наши, совершив марш-бросок в 5-6 км по полям из Новокалиново и 1,5 км из Новобахмутовки, вошли, наконец-то, в Очеретино. Южная часть этого населенного пункта за нами. Наши вышли к железнодорожному вокзалу. Освобождение Очеретино – это прорыв второй линии обороны ВСУ на севере от Донецка. Первая линия была под Авдеевкой: Опытное, Пески, Царская охота, часть ПВО. Это были серьезные укрепления, Но мы их прорвали", - констатировал Матюшин.Вторую линию, по словам Матюшина, брать полегче, так как она возводилась ВСУ в спешке, да еще и зимой."А в это время года много не нароешь. К тому же они искренне полагали, что мы завязнем надолго на первой линии. Первая бетонировалась как надо, а вот вторую возводили согласно тому, как это делалось в 2014 году - не так серьезно: только блиндажи, мешки с песком, окопы между домами и блок-посты. Это не наша "линия Суровикина". Это скорее украинская "линия Маннергейма". Но ничего – прорвали и первую, и вторую", - отметил волонтёр.Продолжаются бои Уманском и Нетайлово, в северной части Бердычей и Семеновки.На Марьинском направлении идут бои за Красногоровку. Треть города с юга уже освобождена. Красногоровку штурмуют с помощью Чудо-Танка.Бойцам донецкой 110-й бригады удалось посадить "живым и невредимым" новейший украинский беспилотник на 9-й раме. Это, по словам нашего собеседника, произошла следующим образом:"Под Красногоровкой сражается лучшее украинское подразделение, специализирующееся на БПЛА. Именно наш штурм не дал перебросить его на Очеретино, поэтому мы и смогли совершить туда марш-бросок.Так вот, во время налета украинских БПЛА один из бойцов бригады сумел чисто случайно, стреляя, пулей перебить электропровод, и дрон в итоге сел. Сейчас они его разобрали и изучают. Укропам спасибо за этот подарок".Российские подразделении на выходных взяли Новомихайловку. Это означает, что они стали ближе к Угледару, к которому идут с севера. Теперь их ждут бои за Константиновку и Парасковеевку.

https://ukraina.ru/20240419/1054591596.html

https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html

https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html

часов яр

артемовск

северск

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, артемовск, северск, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко