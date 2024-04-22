Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
В зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"
Позиции украинцев ежедневно обрабатываются артиллерией и "Солнцепеками", нанося серьезный урон живой силе противника.
"Наше продвижение есть севернее Артемовска/Бахмута на северском участке фронта (Северск – город между Северодонецком в ЛНР и Краматорском, столицей украинской Донетчины – прим.ред.): мы вошли в село Раздоловка. Там бои шли в прошлом году. Оно находилось в серой зоне. Теперь оно за нами.
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Южнее Раздоловки есть одно примечательное село Звановка. Оно примечательно тем, что там живут потомки жителей, переселенных в 1951 году с той территории Западной Украины, которая отошла Польше. Донбасские западенцы. Увы, каковы у них там политические и идеологические приоритеты, не в курсе. Но вряд ли там есть какие-то бандеровцы", - рассказал изданию Украина.ру о ситуации на часов-ярском направлении донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин.
На Авдеевском участке фронта ситуация для российской армии складывается более удачно. Есть более-менее серьезное продвижение.
"Наши, совершив марш-бросок в 5-6 км по полям из Новокалиново и 1,5 км из Новобахмутовки, вошли, наконец-то, в Очеретино. Южная часть этого населенного пункта за нами. Наши вышли к железнодорожному вокзалу. Освобождение Очеретино – это прорыв второй линии обороны ВСУ на севере от Донецка. Первая линия была под Авдеевкой: Опытное, Пески, Царская охота, часть ПВО. Это были серьезные укрепления, Но мы их прорвали", - констатировал Матюшин.
Вторую линию, по словам Матюшина, брать полегче, так как она возводилась ВСУ в спешке, да еще и зимой.
"А в это время года много не нароешь. К тому же они искренне полагали, что мы завязнем надолго на первой линии. Первая бетонировалась как надо, а вот вторую возводили согласно тому, как это делалось в 2014 году - не так серьезно: только блиндажи, мешки с песком, окопы между домами и блок-посты. Это не наша "линия Суровикина". Это скорее украинская "линия Маннергейма". Но ничего – прорвали и первую, и вторую", - отметил волонтёр.
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Продолжаются бои Уманском и Нетайлово, в северной части Бердычей и Семеновки.
На Марьинском направлении идут бои за Красногоровку. Треть города с юга уже освобождена. Красногоровку штурмуют с помощью Чудо-Танка.
"Наши местные кулибины так прозвали Т-90, который сами же и натюнинговали. Наварили на него со всех сторон стальные листы, "мангалы" (решетки), обложили деревом. Не танк, а сарай. Из него торчит только пушка. Оснастили "сарай" дополнительной системой РЭБ. Вот и получился Чудо-Танк. Ему не страшны дроны-камикадзе. На нем подвозят наши десанты в Красногоровку, б/к и много другое. Он еще и бьет по укропам. Редактор "Боевого знамени Донбасса" Леша Акутин назвал это сооружение шушпанцером, а я как фанат компьютерной игры Warhammer 40,000, "Большой боевой повозкой". Напомню, что именно таким сооружением пользовались орки. Укропы же нас так называют", - смеется Матюшин.
Бойцам донецкой 110-й бригады удалось посадить "живым и невредимым" новейший украинский беспилотник на 9-й раме. Это, по словам нашего собеседника, произошла следующим образом:
"Под Красногоровкой сражается лучшее украинское подразделение, специализирующееся на БПЛА. Именно наш штурм не дал перебросить его на Очеретино, поэтому мы и смогли совершить туда марш-бросок.
Так вот, во время налета украинских БПЛА один из бойцов бригады сумел чисто случайно, стреляя, пулей перебить электропровод, и дрон в итоге сел. Сейчас они его разобрали и изучают. Укропам спасибо за этот подарок".
Российские подразделении на выходных взяли Новомихайловку. Это означает, что они стали ближе к Угледару, к которому идут с севера. Теперь их ждут бои за Константиновку и Парасковеевку.