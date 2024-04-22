Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии
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Пять молдавских оппозиционных партий на форуме в Москве 21 апреля объявили о создании политического блока "Победа"
Соглашение о создании нового политического объединения подписали лидер партии "Шор" Илан Шор, а также представители партий "Возрождение" , "Шанс", Victorie и "Альтернативная сила спасения Молдовы". Главой исполнительного комитета блока стал Илан Шор, а исполнительным секретарем - глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Победа" планирует выдвинуть единого кандидата на выборах президента Молдавии осенью 2024 года. Его имя будет объявлено в скором времени, а пока Евгения Гуцул заявляет, что это будет "грамотный человек, имеющий целью процветание Молдавии". По словам Илана Шора, ни он, ни Евгения Гуцул не могут участвовать в президентской гонке, так как не проходят возрастной ценз – оба моложе 40 лет (в соответствии с молдавским законодательством, это минимальный возраст кандидата в президенты).
Создание блока "Победа", предлагающего "новый путь для Молдавии", Илан Шор в своем телеграм-канале назвал поистине историческим событием.
"Идея ЕС — фантом, она губительна для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС —с традиционными партнерами и соседями. Наша задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал он.
По словам Гуцул, ценности, которые власти Евросоюза навязывают странам-участницам сообщества, чужды молдаванам и гагаузам. Выступая на форуме в Москве, в качестве примера она привела стирание различий между народами ЕС и легализацию однополых браков. Глава Гагаузии также упомянула празднование в республике Дня Победы и подчеркнула, что ее политические единомышленники выступают за то, чтобы этот день отмечался 9 мая.
Депутат молдавского парламента Марина Таубер подчеркнула важность экономического сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС. По ее словам, это приоритет молдавской оппозиции в борьбе против бедности и тех проблем, которые молдаванам принес Евросоюз и руководство страны в лице Майи Санду.
В Кишиневе представителей нового оппозиционного блока тут же назвали предателями, преступниками и агентами Кремля.
"Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок "Победа". Они сформировались в Москве, рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают. <...> Мы должны избавиться от них ", - написал министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну 21 апреля в своем телеграм-канале.
Президентские выборы в Молдавии должны состоятся осенью этого года вместе с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. По словам спикера парламента Игоря Гросу, голосование будет назначено на 20 октября.
Если граждане на референдуме проголосуют за евроинтеграцию Молдавии, европейские устремления будут провозглашены стратегической целью и внесены в преамбулу конституции. В основной закон также будет внесен пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов".
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Сможет ли блок "Победа" стать эффективным противовесом проевропейской политики президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность"?
По словам экс-министра иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчака, перспективы сформированного политического блока нужно оценивать на основании того, насколько он будет эффективен в своей реальной деятельности.
"В это объединение вошли как минимум две партии, которые были созданы относительно недавно и пока никак себя не проявили. Также стоит учитывать то, что к инициативе пока не присоединились другие оппозиционные партии Молдавии, например, социалисты и коммунисты. Они все еще не обозначили свое отношение к новой политической коалиции, несмотря на то, что представители партии Евгении Гуцул с ними встречались", - напомнил Ястребчак в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт считает, что реализация этого политического проекта зависит от того, как политики, объединенные в коалицию, в будущем распорядятся своим политическим капиталом. Пока они, скорее всего, будут сосредоточены на том, чтобы найти фигуру для кандидата в президенты, которая будет приемлема для большинства молдавских партий, позиционирующих себя как оппозиционные.
"В Молдавии требуется более широкий политический консенсус по поводу этой фигуры. А пока это, скорее, заявление о намерениях", - полагает Ястребчак.
По его мнению, тот факт, что учредительный съезд молдавской оппозиционной коалиции состоялся в Москве, не надо воспринимать как однозначную поддержку нового объединения со стороны российского руководства.
"Я думаю, что Москва будет судить по делам. У России есть достаточно специфический опыт в Молдавии – слишком много политических сил приходили к власти с пророссийскими лозунгами, а потом все очень быстро менялось, как только те или иные силы обретали власть. Поэтому Москва будет учитывать этот опыт", - допустил эксперт.
Ястребчак считает, что только от умений политиков блока "Победа" зависит, будут ли их идеи действенными и смогут ли они привлечь молдавского избирателя.
"Если силы, которые берут на себя эту миссию, будут эффективно распространять идеи, если опыт социальной поддержки, который анонсирован в Гагаузии, будет действительно работать, то, возможно идея получит большую популярность в Молдавии. Но стоит учитывать, что против этой идеи будет работать административный ресурс Кишинева, как это было уже не раз", - подытожил Владимир Ястребчак.
По словам директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцента Финансового университета (Москва) Игоря Шорникова, в рамках блока "Победа" мы видим как минимум три заметные фигуры, которые могли бы претендовать на пост президента Молдавии. Это башкан Гагаузии Евгения Гуцул, лидер партии "Шор" Илан Шор и депутат Марина Таубер.
"Они не стесняются говорить о своих политических амбициях, но по молдавскому законодательству они не достигли того возраста, когда можно баллотироваться в президенты. Они понимают это и говорят, что сейчас они объединят свои силы для того, чтобы поддержать одного из оппозиционных кандидатов, который будет выдвинут в ближайшем будущем", - заявил Шорников в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что в составе объединения есть люди с хорошим политическим опытом, узнаваемые в республике, которые смогут принять участие в президентских выборах. Но объединение, по его словам, скорее всего создается не под президентские выборы, которые пройдут в октябре этого года, а под парламентские, которые состоятся в 2025 году.
"На самом деле создание политического блока молдавской оппозиции примечательно тем, что оно состоялось в Москве. Для россиян в этом, может быть, нет ничего удивительного, но для молдавского политического пространства это сенсация, гром среди ясного неба, потому что на протяжении последних лет в Молдавии нагнетается антироссийская истерия. Все, что связано с Россией, объявляется плохим. С другой стороны, все, что связано с Евросоюзом, заведомо хорошее и не подлежит критике", - рассказал Шорников.
По словам эксперта, ситуация дошла до того, что против людей, которые едут в Москву, открываются какие-то уголовные дела, их задерживают в Молдавии. Общество настолько запугано, что те лидеры общественного мнения, которые раньше считались пророссийскими, сейчас соглашаются с тем, что европейский выбор – это действительно выбор народа Молдавии, хотя это далеко не так, рассказал Шорников.
"Соцопросы нам показывают, что примерно треть населения выступает за европейскую интеграцию. При этом надо понимать, что эта треть набралась в условиях тотальной пропагандистской проевропейской кампании и антироссийской истерии. Я бы в эти цифры особо не верил", - отметил эксперт.
Наоборот, в молдавском обществе нарастает евроскептицизм, потому что за прошедшие три года с момента избрания Майи Санду президентом и победы ее партии на парламентских выборах ЕС ничего не сделал для развития Молдавии и для улучшения уровня жизни населения, продолжил Шорников.
"Они дают кредиты, дают гранты на вооружение, на покупку каких-то радаров. Это стоит порядка одного миллиарда евро в год, но это никаким образом не отражается на социальной сфере. На это Евросоюз категорически не дает денег. Когда в Молдавии поднялись цены на газ в семь раз одномоментно, действующее проевропейское правительство просило у ЕС денег, чтобы компенсировать населению эти огромные затраты. ЕС не пошел навстречу", - рассказал эксперт.
Все это влияет на настроения населения, которое сомневается в оправданности присоединения Молдавии к ЕС, отметил Шорников. По его словам, проевропейские настроения ослабевают также среди молдавских фермеров, которые теперь понимают, что все их рынки сбыта находятся на востоке – в России и странах СНГ.
"Европейский рынок вроде бы открыт, но там такие жесткие условия и тарифы, что молдавские фермеры вынуждены выбрасывать свой урожай на асфальт. Также растут цены на топливо, и они не могут заправить свои трактора, чтобы обрабатывать землю", - сказал Шорников.
С другой стороны, в России топливо дешевое, сельское хозяйство в стране развивается активно, добавил эксперт. При этом российский рынок огромный и он мог бы поглотить всю молдавскую продукцию, если бы не политика руководства, которое пытается порвать все связи с Россией.
"В Молдавии развивается какой-то патологический уровень русофобии и болезненной еврофилии", - заявил Шорников.
Тем не менее, если бы референдум о вступлении Молдавии в ЕС проводился на днях, большинство граждан проголосовали бы за евроинтеграцию, подчеркнул эксперт. Дело в том, что вопрос на референдуме будет сформулировать следующим образом: "Поддерживаете ли вы вступление Молдавии в ЕС?", отметил он.
"Для молдаван ответ на этот вопрос - "да". Но там не будет альтернативного вопроса. Например, поддерживаете ли вы развитие связей с Россией. Но за предстоящие полгода очень многое может поменяться. Если оппозиционные партии в Молдавии будут вести грамотную информационную политику и если будут они призывать людей выходить на референдум и голосовать против евроинтеграции, то, может быть, все пойдет не так, как запланировала правящая команда", - допустил Шорников.
Пока молдавские коммунисты и социалисты призывают своих избирателей не участвовать в референдуме, но, по мнению эксперта, это проигрышная позиция.
"Дело в том, что они призывают не участвовать в референдуме тот электорат, который мог бы сказать свое слово и повлиять на его исход. А правые партии будут агитировать электорат голосовать "за". В итоге мы получим 97% голосов за евроинтеграцию, при том, что на референдуме проголосуют около 20-25% населения. Почему такую позицию заняли эти оппозиционные партии, мне непонятно", - подытожил Игорь Шорников.
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