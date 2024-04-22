https://ukraina.ru/20240422/1054657209.html

Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии

Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии - 22.04.2024 Украина.ру

Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии

Пять молдавских оппозиционных партий на форуме в Москве 21 апреля объявили о создании политического блока "Победа"

2024-04-22T19:18

2024-04-22T19:18

2024-04-22T19:18

эксклюзив

молдавия

евгения гуцул

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Соглашение о создании нового политического объединения подписали лидер партии "Шор" Илан Шор, а также представители партий "Возрождение" , "Шанс", Victorie и "Альтернативная сила спасения Молдовы". Главой исполнительного комитета блока стал Илан Шор, а исполнительным секретарем - глава Гагаузии Евгения Гуцул."Победа" планирует выдвинуть единого кандидата на выборах президента Молдавии осенью 2024 года. Его имя будет объявлено в скором времени, а пока Евгения Гуцул заявляет, что это будет "грамотный человек, имеющий целью процветание Молдавии". По словам Илана Шора, ни он, ни Евгения Гуцул не могут участвовать в президентской гонке, так как не проходят возрастной ценз – оба моложе 40 лет (в соответствии с молдавским законодательством, это минимальный возраст кандидата в президенты).Создание блока "Победа", предлагающего "новый путь для Молдавии", Илан Шор в своем телеграм-канале назвал поистине историческим событием."Идея ЕС — фантом, она губительна для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС —с традиционными партнерами и соседями. Наша задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал он.По словам Гуцул, ценности, которые власти Евросоюза навязывают странам-участницам сообщества, чужды молдаванам и гагаузам. Выступая на форуме в Москве, в качестве примера она привела стирание различий между народами ЕС и легализацию однополых браков. Глава Гагаузии также упомянула празднование в республике Дня Победы и подчеркнула, что ее политические единомышленники выступают за то, чтобы этот день отмечался 9 мая.Депутат молдавского парламента Марина Таубер подчеркнула важность экономического сотрудничества Молдавии с Россией и странами ЕАЭС. По ее словам, это приоритет молдавской оппозиции в борьбе против бедности и тех проблем, которые молдаванам принес Евросоюз и руководство страны в лице Майи Санду.В Кишиневе представителей нового оппозиционного блока тут же назвали предателями, преступниками и агентами Кремля."Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок "Победа". Они сформировались в Москве, рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают. <...> Мы должны избавиться от них ", - написал министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну 21 апреля в своем телеграм-канале.Президентские выборы в Молдавии должны состоятся осенью этого года вместе с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. По словам спикера парламента Игоря Гросу, голосование будет назначено на 20 октября.Если граждане на референдуме проголосуют за евроинтеграцию Молдавии, европейские устремления будут провозглашены стратегической целью и внесены в преамбулу конституции. В основной закон также будет внесен пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов".Сможет ли блок "Победа" стать эффективным противовесом проевропейской политики президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность"?По словам экс-министра иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчака, перспективы сформированного политического блока нужно оценивать на основании того, насколько он будет эффективен в своей реальной деятельности."В это объединение вошли как минимум две партии, которые были созданы относительно недавно и пока никак себя не проявили. Также стоит учитывать то, что к инициативе пока не присоединились другие оппозиционные партии Молдавии, например, социалисты и коммунисты. Они все еще не обозначили свое отношение к новой политической коалиции, несмотря на то, что представители партии Евгении Гуцул с ними встречались", - напомнил Ястребчак в интервью изданию Украина.ру.Эксперт считает, что реализация этого политического проекта зависит от того, как политики, объединенные в коалицию, в будущем распорядятся своим политическим капиталом. Пока они, скорее всего, будут сосредоточены на том, чтобы найти фигуру для кандидата в президенты, которая будет приемлема для большинства молдавских партий, позиционирующих себя как оппозиционные."В Молдавии требуется более широкий политический консенсус по поводу этой фигуры. А пока это, скорее, заявление о намерениях", - полагает Ястребчак.По его мнению, тот факт, что учредительный съезд молдавской оппозиционной коалиции состоялся в Москве, не надо воспринимать как однозначную поддержку нового объединения со стороны российского руководства."Я думаю, что Москва будет судить по делам. У России есть достаточно специфический опыт в Молдавии – слишком много политических сил приходили к власти с пророссийскими лозунгами, а потом все очень быстро менялось, как только те или иные силы обретали власть. Поэтому Москва будет учитывать этот опыт", - допустил эксперт.Ястребчак считает, что только от умений политиков блока "Победа" зависит, будут ли их идеи действенными и смогут ли они привлечь молдавского избирателя."Если силы, которые берут на себя эту миссию, будут эффективно распространять идеи, если опыт социальной поддержки, который анонсирован в Гагаузии, будет действительно работать, то, возможно идея получит большую популярность в Молдавии. Но стоит учитывать, что против этой идеи будет работать административный ресурс Кишинева, как это было уже не раз", - подытожил Владимир Ястребчак.По словам директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцента Финансового университета (Москва) Игоря Шорникова, в рамках блока "Победа" мы видим как минимум три заметные фигуры, которые могли бы претендовать на пост президента Молдавии. Это башкан Гагаузии Евгения Гуцул, лидер партии "Шор" Илан Шор и депутат Марина Таубер."Они не стесняются говорить о своих политических амбициях, но по молдавскому законодательству они не достигли того возраста, когда можно баллотироваться в президенты. Они понимают это и говорят, что сейчас они объединят свои силы для того, чтобы поддержать одного из оппозиционных кандидатов, который будет выдвинут в ближайшем будущем", - заявил Шорников в интервью изданию Украина.ру.Эксперт отметил, что в составе объединения есть люди с хорошим политическим опытом, узнаваемые в республике, которые смогут принять участие в президентских выборах. Но объединение, по его словам, скорее всего создается не под президентские выборы, которые пройдут в октябре этого года, а под парламентские, которые состоятся в 2025 году."На самом деле создание политического блока молдавской оппозиции примечательно тем, что оно состоялось в Москве. Для россиян в этом, может быть, нет ничего удивительного, но для молдавского политического пространства это сенсация, гром среди ясного неба, потому что на протяжении последних лет в Молдавии нагнетается антироссийская истерия. Все, что связано с Россией, объявляется плохим. С другой стороны, все, что связано с Евросоюзом, заведомо хорошее и не подлежит критике", - рассказал Шорников.По словам эксперта, ситуация дошла до того, что против людей, которые едут в Москву, открываются какие-то уголовные дела, их задерживают в Молдавии. Общество настолько запугано, что те лидеры общественного мнения, которые раньше считались пророссийскими, сейчас соглашаются с тем, что европейский выбор – это действительно выбор народа Молдавии, хотя это далеко не так, рассказал Шорников."Соцопросы нам показывают, что примерно треть населения выступает за европейскую интеграцию. При этом надо понимать, что эта треть набралась в условиях тотальной пропагандистской проевропейской кампании и антироссийской истерии. Я бы в эти цифры особо не верил", - отметил эксперт.Наоборот, в молдавском обществе нарастает евроскептицизм, потому что за прошедшие три года с момента избрания Майи Санду президентом и победы ее партии на парламентских выборах ЕС ничего не сделал для развития Молдавии и для улучшения уровня жизни населения, продолжил Шорников."Они дают кредиты, дают гранты на вооружение, на покупку каких-то радаров. Это стоит порядка одного миллиарда евро в год, но это никаким образом не отражается на социальной сфере. На это Евросоюз категорически не дает денег. Когда в Молдавии поднялись цены на газ в семь раз одномоментно, действующее проевропейское правительство просило у ЕС денег, чтобы компенсировать населению эти огромные затраты. ЕС не пошел навстречу", - рассказал эксперт.Все это влияет на настроения населения, которое сомневается в оправданности присоединения Молдавии к ЕС, отметил Шорников. По его словам, проевропейские настроения ослабевают также среди молдавских фермеров, которые теперь понимают, что все их рынки сбыта находятся на востоке – в России и странах СНГ."Европейский рынок вроде бы открыт, но там такие жесткие условия и тарифы, что молдавские фермеры вынуждены выбрасывать свой урожай на асфальт. Также растут цены на топливо, и они не могут заправить свои трактора, чтобы обрабатывать землю", - сказал Шорников.С другой стороны, в России топливо дешевое, сельское хозяйство в стране развивается активно, добавил эксперт. При этом российский рынок огромный и он мог бы поглотить всю молдавскую продукцию, если бы не политика руководства, которое пытается порвать все связи с Россией."В Молдавии развивается какой-то патологический уровень русофобии и болезненной еврофилии", - заявил Шорников.Тем не менее, если бы референдум о вступлении Молдавии в ЕС проводился на днях, большинство граждан проголосовали бы за евроинтеграцию, подчеркнул эксперт. Дело в том, что вопрос на референдуме будет сформулировать следующим образом: "Поддерживаете ли вы вступление Молдавии в ЕС?", отметил он."Для молдаван ответ на этот вопрос - "да". Но там не будет альтернативного вопроса. Например, поддерживаете ли вы развитие связей с Россией. Но за предстоящие полгода очень многое может поменяться. Если оппозиционные партии в Молдавии будут вести грамотную информационную политику и если будут они призывать людей выходить на референдум и голосовать против евроинтеграции, то, может быть, все пойдет не так, как запланировала правящая команда", - допустил Шорников.Пока молдавские коммунисты и социалисты призывают своих избирателей не участвовать в референдуме, но, по мнению эксперта, это проигрышная позиция."Дело в том, что они призывают не участвовать в референдуме тот электорат, который мог бы сказать свое слово и повлиять на его исход. А правые партии будут агитировать электорат голосовать "за". В итоге мы получим 97% голосов за евроинтеграцию, при том, что на референдуме проголосуют около 20-25% населения. Почему такую позицию заняли эти оппозиционные партии, мне непонятно", - подытожил Игорь Шорников.

https://ukraina.ru/20240422/1054650686.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, евгения гуцул, референдум, партия, оппозиция, ес, кишинёв, россия, москва, снг, еаэс