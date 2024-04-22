"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева - 22.04.2024 Украина.ру
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"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева - 22.04.2024 Украина.ру
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Слова Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-22T13:23
2024-04-22T13:24
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активы
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"Безусловно, крайне негативно. Это очень опасный прецедент", - заявил Песков. Он подчеркнул, что обсуждение об использовании российских замороженных активов и в США, и в Европе. По словам Пескова, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.Такие действия противозаконные, поэтому за этим последуют ответные действия, и это станет предметом судебных разбирательств.По словам Пескова, это будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов. Также пресс-секретарь предостерег, что в случае реализации таких планов, многие страны и инвесторы "10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".
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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, активы, замороженные активы
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, активы, замороженные активы

"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева

13:23 22.04.2024 (обновлено: 13:24 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Слова Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Безусловно, крайне негативно. Это очень опасный прецедент", - заявил Песков.
Он подчеркнул, что обсуждение об использовании российских замороженных активов и в США, и в Европе.
По словам Пескова, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.

"Мы в целом очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары [активы, фр.], на частную собственность. Это никаким образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия", - заявил Песков.

Такие действия противозаконные, поэтому за этим последуют ответные действия, и это станет предметом судебных разбирательств.
По словам Пескова, это будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов.
Также пресс-секретарь предостерег, что в случае реализации таких планов, многие страны и инвесторы "10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".
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НовостиРоссияУкраинаСШАДмитрий Песковактивызамороженные активы
 
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