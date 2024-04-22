https://ukraina.ru/20240422/1054648164.html
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева - 22.04.2024 Украина.ру
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Слова Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-22T13:23
2024-04-22T13:23
2024-04-22T13:24
новости
россия
украина
сша
дмитрий песков
активы
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
"Безусловно, крайне негативно. Это очень опасный прецедент", - заявил Песков. Он подчеркнул, что обсуждение об использовании российских замороженных активов и в США, и в Европе. По словам Пескова, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.Такие действия противозаконные, поэтому за этим последуют ответные действия, и это станет предметом судебных разбирательств.По словам Пескова, это будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов. Также пресс-секретарь предостерег, что в случае реализации таких планов, многие страны и инвесторы "10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".
https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, активы, замороженные активы
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, активы, замороженные активы
"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева
13:23 22.04.2024 (обновлено: 13:24 22.04.2024)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Слова Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Безусловно, крайне негативно. Это очень опасный прецедент", - заявил Песков
.
Он подчеркнул, что обсуждение об использовании российских замороженных активов и в США, и в Европе.
По словам Пескова, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.
"Мы в целом очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары [активы, фр.], на частную собственность. Это никаким образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия", - заявил Песков.
Такие действия противозаконные, поэтому за этим последуют ответные действия, и это станет предметом судебных разбирательств.
По словам Пескова, это будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов.
Также пресс-секретарь предостерег, что в случае реализации таких планов, многие страны и инвесторы "10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".