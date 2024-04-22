https://ukraina.ru/20240422/1054648164.html

"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева

"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева - 22.04.2024 Украина.ру

"Опасный прецедент": Песков о конфискации российских активов в пользу Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Слова Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-22T13:23

2024-04-22T13:23

2024-04-22T13:24

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"Безусловно, крайне негативно. Это очень опасный прецедент", - заявил Песков. Он подчеркнул, что обсуждение об использовании российских замороженных активов и в США, и в Европе. По словам Пескова, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.Такие действия противозаконные, поэтому за этим последуют ответные действия, и это станет предметом судебных разбирательств.По словам Пескова, это будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов. Также пресс-секретарь предостерег, что в случае реализации таких планов, многие страны и инвесторы "10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".

https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html

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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, активы, замороженные активы