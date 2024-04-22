https://ukraina.ru/20240422/1054645670.html

Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам

Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам - 22.04.2024 Украина.ру

Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам

Трудная ситуация ожидает Украину с середины мая. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си

2024-04-22T11:56

2024-04-22T11:56

2024-04-22T11:56

кирилл буданов

украина

днепр

запад

новости

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053522602_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_2eada108a5c4e6c4f7ae6ad1e82225d8.jpg

По его словам, это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике. "Россияне будут использовать комплексный подход", заявил он.В этом же интервью Буданов назвал освобождение Авдеевки в ДНР реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать.Недавно подполковник ВСУ, командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко признался британской газете Telegraph, что Украина потеряет территории до реки Днепр, если Запад не предоставит "новую помощь".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240417/1054571245.html

украина

днепр

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл буданов, украина, днепр, запад, новости, вооруженные силы украины, россия