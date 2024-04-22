Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам - 22.04.2024 Украина.ру
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Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам
Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам - 22.04.2024 Украина.ру
Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам
Трудная ситуация ожидает Украину с середины мая. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си
2024-04-22T11:56
2024-04-22T11:56
кирилл буданов
украина
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запад
новости
вооруженные силы украины
россия
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По его словам, это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике. "Россияне будут использовать комплексный подход", заявил он.В этом же интервью Буданов назвал освобождение Авдеевки в ДНР реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать.Недавно подполковник ВСУ, командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко признался британской газете Telegraph, что Украина потеряет территории до реки Днепр, если Запад не предоставит "новую помощь".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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кирилл буданов, украина, днепр, запад, новости, вооруженные силы украины, россия
Кирилл Буданов, Украина, Днепр, Запад, Новости, Вооруженные силы Украины, Россия

Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам

11:56 22.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Трудная ситуация ожидает Украину с середины мая. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си
По его словам, это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике. "Россияне будут использовать комплексный подход", заявил он.
"Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время... Проблемы с середины мая будут. Середина мая, начало июня", - сказал Буданов.
В этом же интервью Буданов назвал освобождение Авдеевки в ДНР реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать.
Недавно подполковник ВСУ, командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко признался британской газете Telegraph, что Украина потеряет территории до реки Днепр, если Запад не предоставит "новую помощь".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
17 апреля, 22:43
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории РоссииРуководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post
 
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