Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ
Пехотные бригады ВСУ почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все машины Киев отправляет на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас на Украине формируется десять бригад численностью в 50 тысяч человек. Но личного состава для них не хватает. Хотя Киев принял закон о мобилизации, по которому призывной возраст снизили до 25 лет, а также планируется переаттестация лиц с инвалидностью, рассказал эксперт.
Эти меры позволят киевскому режиму на какое-то время пополнить войска. Но уровень подготовки военнослужащих будет низким. Из этих десяти бригад сначала планировалось сделать шесть пехотных и четыре механизированных. Но техники не хватило и Украина решила сделать две механизированные и восемь пехотных, добавил он.
"Но пехотные бригады [ВСУ] почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все эти машины отправляют на линию фронта", - подчеркнул Евсеев.
Не надо думать, что если речь идет о семи бригадах ВСУ в Бердычах, то это 35 тысяч военных. Там просто нереально разместить такую группировку. Если из какой-то бригады ВСУ реально воюет только батальон или рота, то это означает, что воюет вся бригада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру