Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру
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Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ
Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру
Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ
Пехотные бригады ВСУ почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все машины Киев отправляет на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T03:40
2024-04-22T03:40
новости
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украина
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всу
пехота
танки
бронетехника
украинская армия
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Сейчас на Украине формируется десять бригад численностью в 50 тысяч человек. Но личного состава для них не хватает. Хотя Киев принял закон о мобилизации, по которому призывной возраст снизили до 25 лет, а также планируется переаттестация лиц с инвалидностью, рассказал эксперт.Эти меры позволят киевскому режиму на какое-то время пополнить войска. Но уровень подготовки военнослужащих будет низким. Из этих десяти бригад сначала планировалось сделать шесть пехотных и четыре механизированных. Но техники не хватило и Украина решила сделать две механизированные и восемь пехотных, добавил он.Не надо думать, что если речь идет о семи бригадах ВСУ в Бердычах, то это 35 тысяч военных. Там просто нереально разместить такую группировку. Если из какой-то бригады ВСУ реально воюет только батальон или рота, то это означает, что воюет вся бригада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html
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новости, киев, украина, владимир евсеев, россия, всу, пехота, танки, бронетехника, украинская армия, бои, сво
Новости, Киев, Украина, Владимир Евсеев, Россия, ВСУ, пехота, танки, бронетехника, украинская армия, бои, СВО

Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ

03:40 22.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Пехотные бригады ВСУ почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все машины Киев отправляет на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас на Украине формируется десять бригад численностью в 50 тысяч человек. Но личного состава для них не хватает. Хотя Киев принял закон о мобилизации, по которому призывной возраст снизили до 25 лет, а также планируется переаттестация лиц с инвалидностью, рассказал эксперт.
Эти меры позволят киевскому режиму на какое-то время пополнить войска. Но уровень подготовки военнослужащих будет низким. Из этих десяти бригад сначала планировалось сделать шесть пехотных и четыре механизированных. Но техники не хватило и Украина решила сделать две механизированные и восемь пехотных, добавил он.
"Но пехотные бригады [ВСУ] почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все эти машины отправляют на линию фронта", - подчеркнул Евсеев.
Не надо думать, что если речь идет о семи бригадах ВСУ в Бердычах, то это 35 тысяч военных. Там просто нереально разместить такую группировку. Если из какой-то бригады ВСУ реально воюет только батальон или рота, то это означает, что воюет вся бригада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
03:50Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
03:40Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ
03:30Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте
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