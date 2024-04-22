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Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ

Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру

Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ

Пехотные бригады ВСУ почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все машины Киев отправляет на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-22T03:40

2024-04-22T03:40

2024-04-22T03:40

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Сейчас на Украине формируется десять бригад численностью в 50 тысяч человек. Но личного состава для них не хватает. Хотя Киев принял закон о мобилизации, по которому призывной возраст снизили до 25 лет, а также планируется переаттестация лиц с инвалидностью, рассказал эксперт.Эти меры позволят киевскому режиму на какое-то время пополнить войска. Но уровень подготовки военнослужащих будет низким. Из этих десяти бригад сначала планировалось сделать шесть пехотных и четыре механизированных. Но техники не хватило и Украина решила сделать две механизированные и восемь пехотных, добавил он.Не надо думать, что если речь идет о семи бригадах ВСУ в Бердычах, то это 35 тысяч военных. Там просто нереально разместить такую группировку. Если из какой-то бригады ВСУ реально воюет только батальон или рота, то это означает, что воюет вся бригада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру

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