Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России - 21.04.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России
Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России - 21.04.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему банки Китая не принимают российские платежи
2024-04-21T05:00
2024-04-21T05:00
китай
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"Китай производит в год товаров на 2,2 триллиона долларов. Из этого 50% продукции идет в Соединенные Штаты и Евросоюз. Естественно, это приоритетный рынок для КНР, и портить отношения с основными потребителями страна не будет. Мало того — Пекин рассчитывает еще на инвестиции из США и ЕС", - сказал политолог.По его словам, неудивительно, что Китай блокирует расчеты с Россией. Он опасается вторичных санкций Запада.Несколько крупных банков КНР (ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou) прекратили принимать платежи в юанях из России, пишут СМИ со ссылкой на источники.Полный текст интервью КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине читайте на сайте Украина.ру.
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китай, новости, россия, запад, ес
Китай, Новости, Россия, Запад, ЕС

Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России

05:00 21.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему банки Китая не принимают российские платежи
"Китай производит в год товаров на 2,2 триллиона долларов. Из этого 50% продукции идет в Соединенные Штаты и Евросоюз. Естественно, это приоритетный рынок для КНР, и портить отношения с основными потребителями страна не будет. Мало того — Пекин рассчитывает еще на инвестиции из США и ЕС", - сказал политолог.
По его словам, неудивительно, что Китай блокирует расчеты с Россией. Он опасается вторичных санкций Запада.
"Китай страшно боится, что его могут выкинуть из долларовой зоны. Представьте, что будет, если республике запретят доступ туда, и американские банки перестанут работать с Китаем в долларах. По сути Китай должен будет "закрыться" сразу — он перестанет существовать, как страна. Плюс, как я сказал, 50% реализации товаров на Запад остановится", - пояснил Вайнер.
Несколько крупных банков КНР (ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou) прекратили принимать платежи в юанях из России, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Полный текст интервью КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине читайте на сайте Украина.ру.
 
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