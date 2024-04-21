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Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России

Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России - 21.04.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России

Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему банки Китая не принимают российские платежи

2024-04-21T05:00

2024-04-21T05:00

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"Китай производит в год товаров на 2,2 триллиона долларов. Из этого 50% продукции идет в Соединенные Штаты и Евросоюз. Естественно, это приоритетный рынок для КНР, и портить отношения с основными потребителями страна не будет. Мало того — Пекин рассчитывает еще на инвестиции из США и ЕС", - сказал политолог.По его словам, неудивительно, что Китай блокирует расчеты с Россией. Он опасается вторичных санкций Запада.Несколько крупных банков КНР (ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou) прекратили принимать платежи в юанях из России, пишут СМИ со ссылкой на источники.Полный текст интервью КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине читайте на сайте Украина.ру.

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