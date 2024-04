https://ukraina.ru/20240418/1054572848.html

КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине

Китай не пойдет на территорию, которая проложена минами из вторичных санкций. Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему банки Китая не принимают российские платежи. А также предположил, что Пекин начнет давить на Москву по Украине.

Несколько крупных банков КНР (ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou) прекратили принимать платежи в юанях из России, пишут СМИ со ссылкой на источники.Ранее 16 апреля в Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Олафа Шольца. На ней были обсуждены торговое сотрудничество Германии и Китая, а также затронута проблема украинского кризиса.— Грег, почему китайские банки вводят новые ограничения в отношении России, а кредитные организации КНР отказываются работать с нами?— Китай производит в год товаров на 2,2 триллиона долларов. Из этого 50% продукции идет в Соединенные Штаты и Евросоюз. Естественно, это приоритетный рынок для КНР, и портить отношения с основными потребителями страна не будет. Мало того — Пекин рассчитывает еще на инвестиции из США и ЕС.Например, Олаф Шольц, который недавно был в КНР привез туда, что называется, в клювике инвестиции на 12 миллиардов евро. А всего Германия вложила в Китай 284 миллиарда долларов — больше, чем Соединенные Штаты.Поэтому неудивительно, что Китай блокирует расчеты с Россией. Конечно, он опасается вторичных санкций Запада.Также напомню, что в начале апреля в Пекин приезжала министр финансов США Джанет Йеллен с шестидневным визитом. После этого ситуация стала еще жестче. По некоторым данным, чуть ли не на 80% упали китайско-российские банковские операции.Я думаю, что, конечно, на Китай было оказано сильнейшее давление со стороны Минфина США, за которым стоят и Конгресс, и Сенат, и Госдеп страны.— Чего конкретно боится Китай?— Китай страшно боится, что его могут выкинуть из долларовой зоны. Представьте, что будет, если республике запретят доступ туда, и американские банки перестанут работать с Китаем в долларах. По сути Китай должен будет "закрыться" сразу — он перестанет существовать, как страна. Плюс, как я сказал, 50% реализации товаров на Запад остановится.Тем более, как выяснилось, Китай не может существовать на доходы от внутреннего потребления, даже несмотря на то, что его население составляет 1,5 триллиона человек. Как выяснилось, это не работает.— Вы упомянули визит в Китай министра финансов США Джанет Йеллен. Она пригрозила санкциями китайским банкам за транзакции для российской армии. Однако официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что республика не намерена ограничивать сотрудничество с Россией. Во что играет Китай?— Китай играет в игру "Буду делать, что мне надо, а вы — как хотите, ребята". Он всегда действует только на себя и на собственную выгоду.В Китае экономическая ситуация швах, импорт и экспорт рухнули. С учетом этого, я думаю, что республика вряд ли пойдет на территорию, которая проложена минами из вторичных санкций, чтобы еще сильнее ухудшить свое положение.Посмотрите, что там творится на рынке недвижимости. Крупнейший девелопер Китая Evergrande при своей себестоимости в 27 миллионов долларов потеряла 300 миллиардов! Кто это все покрывает? Естественно — правительство Китая.Данные по другим трем девелоперам даже не приводятся [в публичном поле]. А там, между прочим, накрылась медным тазом первая четверка девелоперов. Это потери в миллиарды. Стоят пустые города…Поэтому, когда Минфин США говорит китайским банкам: ребята, если будете работать в России, вам конец — естественно, никто не хочет этого конца. Все желают, чтобы все было хорошо и замечательно. — Какие у нас есть варианты для проведения расчетов с Китаем?— Расчеты с Китаем у России есть, они идут через сопредельные страны. Такая игра в кошки-мышки будет продолжаться все время. Но это удорожают импорт в 15–30%. То есть за историю с блокировкой российских платежей со стороны Китая заплатим мы — потребители. Это лишь вопрос времени. Все области и товары, которые так или иначе связаны с электроникой и машиностроением будут идти на повышение цены продукции. Кстати, китайские автомашины подражают.— Что говорят в китайских СМИ и каналах на этот счет?— Про экономику вообще нет программ. А политически китайцы стали намного аккуратнее поддерживать Россию. Это я могу сказать в том числе на примере вещания китайского международного новостного телеканала для международной аудитории CGTN.Кроме того, вспомните заявление, которое сделал Си Цзиньпин на встрече с Шольцем — о том, что Китай категорически против применения тактического ядерного оружия со стороны РФ. Я думаю, что Пекин сейчас начнет давить на Москву по Украине.— Эксперты заявляют, что Вашингтон шантажирует Шольца экономическими отношениями с Китаем, требуя от канцлера оттеснить Пекин от поддержки России. Именно для этого, по их мнению, Шольц ездил в Китай. Действительно это так? Как будет выкручиваться Берлин?— У Германии в Китае 84 крупнейшие компании. Недаром Шольц привез с собой огромную делегацию немецкого бизнеса. Я думаю, что это и есть те самые "морковки", которые Шольц предложил в обмен на позицию Китая по России и украинскому конфликту.Германия — самая богатая страна ЕС. Денег много, немцы их заработали на русском хабе по продаже нефти и газа. Речь идет о триллионах долларов, которые необходимо куда-то вкладывать.В Евросоюзе ситуация аховая. А в Китай можно вкладывать, вкладывать и вкладывать.— Запад боится поражения России на Украине, в том числе из-за того, что тогда произойдет укрепление Китая, заявил Зеленский в интервью Public Broadcasting Service. Действительно ли на Западе боятся китайского усиления?— Усиление Китая — это миф. У республики плохие финансовые показатели. Похоже, его бурный рост вообще остановился. По предсказаниям мировых экономистов, золотые десятилетия Китая остались позади, и ничего хорошего страну не ждет. Ситуация там взрывоопасная.— Откуда тогда идут такие месседжи?— Идут оттуда, что все привыкли считать Китай — драйвером мировой экономики. Но китайцы теряют свое мировое лидерство.Ведь раньше считали, что рост ВВП 6,5% в год для Китая — это минимум. Теперь же эта цифра составляет 5%. То есть, минус 1,5%. А для китайской экономики — это сумасшедшие деньги. Для мировой тоже.Обратите внимание, что Си во время обсуждения с Шольцем, совершенно четко назвал Китай второй экономикой мира — не первой.— В 2023 году торговый оборот Китая и России увеличился на 26,3% и достиг более чем 240 миллиардов долларов, по данным Главного таможенного управления КНР. Какое будущее ждёт экономические отношения РФ и Китая?— Около 70-80% торговли Китая с Россией — это нефтегаз. И если в Китае падает производство, то падает и потребление топливных ресурсов. Соответственно, Россия меньше торгует с КНР и меньше продает им нефть и газ.— Получается, торговля Китая и России напрямую зависит от того, как Китай экономически общается с Западом?— Конечно.— 11 апреля в британском журнале The Economist вышла статья китайского профессора Фэн Юйцзюня, участника Валдайского клуба, под заголовком Russia is sure to lose in Ukraine ("Россия однозначно проиграет на Украине"). Это дело рук прозападных сил в КНР? Насколько они сильны?— В Китае действительно усилились прозападные позиции. Например, премьер Ли Цян из Шанхая, крупнейшего экономического центра Китая, который больше даже Гонконга, имеет прозападные настроения.Однако Китай не любит, чтобы кто-либо терял лицо. Поэтому, я думаю, несмотря на усиление в КНР прозападных сил, страна будет выступать за прекращение российско-украинского конфликта. Для Си важно, чтобы не было потерь ни у России, ни у Украины. Китай выступает за компромисс, который устроит всех.Тем более, что украинский кризис мешает мировой торговле, а в случае его решения при участии Китая, сыграет на экономику последнего.Тут есть еще один момент. Ситуация на Ближнем Востоке — где Китай является тоже довольно большим игроком. Что интересно, в поддержку Ирана не выступили его мусульмане-братья. При том, что Турция, Китай и Россия выразили политическую поддержку.Арабы высказались категорически против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Никто, кстати, ранее не порвал отношения с Израилем из-за гибели 3000 палестинцев, не отозвал послов. Консолидация арабского мира, видимо, закончилась.И Китай играет здесь тоже свою игру. Для КНР дешевая нефть, которую он получает из Ирана, безумно важна.

