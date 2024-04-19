ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками - 19.04.2024 Украина.ру
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ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками
ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками - 19.04.2024 Украина.ру
ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками
Украинские войска ночью попытались атаковать несколько районов Брянской области шестью ударными дронами. Все беспилотники успешно перехватила и уничтожила российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
2024-04-19T23:54
2024-04-19T23:54
новости
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
бпла
всу
спецоперация
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Приблизительно в 23:40 ВСУ выпустили пять дронов в сторону Выгоничского района. Обошлось без пострадавших, уточнил глава области. Практически одновременно с предыдущими БПЛА, украинская армия атаковала Суземский район при помощи еще одного беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Богомаз. Ранее в небе над Белгородской областью было сбито три дрона ВСУ.
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новости, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, бпла, всу, спецоперация
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, Спецоперация

ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками

23:54 19.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Украинские войска ночью попытались атаковать несколько районов Брянской области шестью ударными дронами. Все беспилотники успешно перехватила и уничтожила российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
Приблизительно в 23:40 ВСУ выпустили пять дронов в сторону Выгоничского района. Обошлось без пострадавших, уточнил глава области.
"При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", – говорится в его телеграм-канале.
Практически одновременно с предыдущими БПЛА, украинская армия атаковала Суземский район при помощи еще одного беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Богомаз.
Ранее в небе над Белгородской областью было сбито три дрона ВСУ.
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 04:20
Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и БелгородаЛетом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
НовостиБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБПЛАВСУСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
23:54ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками
23:40В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
23:21В Сумах прогремело не менее трех взрывов
23:07В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
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