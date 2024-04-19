ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
Украинские войска ночью попытались атаковать несколько районов Брянской области шестью ударными дронами. Все беспилотники успешно перехватила и уничтожила российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
Приблизительно в 23:40 ВСУ выпустили пять дронов в сторону Выгоничского района. Обошлось без пострадавших, уточнил глава области.
"При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", – говорится в его телеграм-канале.
Практически одновременно с предыдущими БПЛА, украинская армия атаковала Суземский район при помощи еще одного беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Богомаз.
Ранее в небе над Белгородской областью было сбито три дрона ВСУ.
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