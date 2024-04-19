ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками

Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода Летом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев