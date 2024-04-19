В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240419/1054621086.html
В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру
В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
Система противовоздушной обороны обнаружила и ликвидировала три беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны России
2024-04-19T23:07
2024-04-19T23:07
новости
белгородская область
вооруженные силы украины
минобороны
россия
сво
обстрелы
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1d/1050579228_0:244:3077:1975_1920x0_80_0_0_fb4bf55c85c150fe167a02cdf7206a7d.jpg
В ведомстве уточнили, что ВСУ намеревались атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа с 21:00 до 22:00 (по мск)."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – сказано в телеграм-канале Минобороны. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Ранее в этот же день украинская армия обстреливала село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили два человека.
https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html
белгородская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1d/1050579228_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_bc4a6347524ab3c392f45c5ae868c15b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сво, обстрелы, бпла, всу
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Россия, СВО, обстрелы, БПЛА, ВСУ

В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ

23:07 19.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Система противовоздушной обороны обнаружила и ликвидировала три беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны России
В ведомстве уточнили, что ВСУ намеревались атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа с 21:00 до 22:00 (по мск).

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – сказано в телеграм-канале Минобороны.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Ранее в этот же день украинская армия обстреливала село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили два человека.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 09:51
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую областьРоссийские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ
 
НовостиБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинобороныРоссияСВОобстрелыБПЛАВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:40В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
23:21В Сумах прогремело не менее трех взрывов
23:07В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
22:58На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист"
22:35Польша может потерять средства из фондов ЕС
22:21Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины
22:05Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян
21:56Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
21:23Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго
21:02Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию
20:36"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье
20:17Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
19:39Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине
19:13В США законопроекты о помощи Киеву и конфискации активов РФ прошел процедурное голосование
18:50Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС
18:47Приговор без доказательств. К чему приведёт обвинение сербов в "геноциде мусульман"
18:45Никакого прекращения огня и нет веры Украине, чёрная метка Зеленского. Итоги 19 апреля на Украине
18:30Брешь "Царя-мангала": Евсеев рассказал о российском эксперименте на СВО
18:19НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг
18:13Министр культуры РФ: Успех "Мастера и Маргариты" можно повторить, но нужно смотреть кино летом
Лента новостейМолния