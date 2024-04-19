В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Система противовоздушной обороны обнаружила и ликвидировала три беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны России
В ведомстве уточнили, что ВСУ намеревались атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа с 21:00 до 22:00 (по мск).
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – сказано в телеграм-канале Минобороны.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Ранее в этот же день украинская армия обстреливала село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили два человека.