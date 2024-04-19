https://ukraina.ru/20240419/1054621086.html

В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ

В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру

В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ

Система противовоздушной обороны обнаружила и ликвидировала три беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны России

2024-04-19T23:07

2024-04-19T23:07

2024-04-19T23:07

новости

белгородская область

вооруженные силы украины

минобороны

россия

сво

обстрелы

бпла

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1d/1050579228_0:244:3077:1975_1920x0_80_0_0_fb4bf55c85c150fe167a02cdf7206a7d.jpg

В ведомстве уточнили, что ВСУ намеревались атаковать регион с помощью БПЛА самолетного типа с 21:00 до 22:00 (по мск)."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – сказано в телеграм-канале Минобороны. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Ранее в этот же день украинская армия обстреливала село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили два человека.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сво, обстрелы, бпла, всу