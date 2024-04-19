Польша может потерять средства из фондов ЕС
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Варшава рискует потерять много денег из фондов Евросоюза из-за нарушений в расходовании средств с 2018 года. Об этом уведомила министр фондов и развития Польши Катажина Пельчиньская-Наленьч
Для того, чтобы предупредить это Польша начала немедленные корректирующие действия, включая аудит в тесном сотрудничестве с Национальным центром исследований и развития.
"Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши, – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года. Как следствие, Польша может потерять большие средства из фондов ЕС", – написала она на своей странице в соцсети Х.
Ранее Польша отказалась поставить Украине системы противовоздушной обороны.
04:00Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Поляки ничего не могут делать наперекор Штатам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков