Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией" Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Поляки ничего не могут делать наперекор Штатам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков