Польша может потерять средства из фондов ЕС - 19.04.2024 Украина.ру
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Польша может потерять средства из фондов ЕС
Польша может потерять средства из фондов ЕС - 19.04.2024 Украина.ру
Польша может потерять средства из фондов ЕС
Варшава рискует потерять много денег из фондов Евросоюза из-за нарушений в расходовании средств с 2018 года. Об этом уведомила министр фондов и развития Польши Катажина Пельчиньская-Наленьч
2024-04-19T22:35
2024-04-19T22:35
новости
польша
варшава
ес
европейская комиссия
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Для того, чтобы предупредить это Польша начала немедленные корректирующие действия, включая аудит в тесном сотрудничестве с Национальным центром исследований и развития. "Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши, – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года. Как следствие, Польша может потерять большие средства из фондов ЕС", –&nbsp;написала&nbsp;она на своей странице в соцсети Х. Ранее Польша отказалась поставить Украине системы противовоздушной обороны.
https://ukraina.ru/20240419/1054582348.html
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новости, польша, варшава, ес, европейская комиссия
Новости, Польша, Варшава, ЕС, Европейская комиссия

Польша может потерять средства из фондов ЕС

22:35 19.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Варшава рискует потерять много денег из фондов Евросоюза из-за нарушений в расходовании средств с 2018 года. Об этом уведомила министр фондов и развития Польши Катажина Пельчиньская-Наленьч
Для того, чтобы предупредить это Польша начала немедленные корректирующие действия, включая аудит в тесном сотрудничестве с Национальным центром исследований и развития.
"Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши, – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года. Как следствие, Польша может потерять большие средства из фондов ЕС", – написала она на своей странице в соцсети Х.
Ранее Польша отказалась поставить Украине системы противовоздушной обороны.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
04:00
Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Поляки ничего не могут делать наперекор Штатам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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