Польша отказала Украине в передаче систем ПВО - 18.04.2024 Украина.ру
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Польша отказала Украине в передаче систем ПВО
Польша отказала Украине в передаче систем ПВО - 18.04.2024 Украина.ру
Польша отказала Украине в передаче систем ПВО
Польша не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы можно было передать хоть одну из установок Украине. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам заседания Европейского совета
2024-04-18T23:15
2024-04-18T23:15
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Таким образом он ответил на предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине больше систем ПВО, как это сделала Германия. В частности, Шольц призвал страны НАТО поставить Киеву еще шесть систем ПВО Patriot. Он подтвердил информацию, которую ранее сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о том, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева. "Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства", – добавил Туск. Отметим, что в конце прошлой недели польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава рассматривает передачу Киеву ракет к системам&nbsp;противовоздушной обороны&nbsp;советских образцов. Он отметил, что Польша имеет эти ракеты в своих запасах. Напомним, 19 апреля состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что на Совете стороны обсудят выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО Киеву. Глава МИД Украины считает, что "что положительные новости будут".
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новости, украина, киев, польша, туск, дмитрий кулеба, нато, олаф шольц, сво, пво
Новости, Украина, Киев, Польша, Туск, Дмитрий Кулеба, НАТО, Олаф Шольц, СВО, ПВО

Польша отказала Украине в передаче систем ПВО

23:15 18.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Польша не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы можно было передать хоть одну из установок Украине. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам заседания Европейского совета
Таким образом он ответил на предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине больше систем ПВО, как это сделала Германия. В частности, Шольц призвал страны НАТО поставить Киеву еще шесть систем ПВО Patriot.
"Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться", – приводит слова Туска РИА Новости.
Он подтвердил информацию, которую ранее сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о том, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.
"Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства", – добавил Туск.
Отметим, что в конце прошлой недели польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава рассматривает передачу Киеву ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов. Он отметил, что Польша имеет эти ракеты в своих запасах.
Напомним, 19 апреля состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что на Совете стороны обсудят выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО Киеву. Глава МИД Украины считает, что "что положительные новости будут".
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 17:24
Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцамПолитика Польши на украинском направлении определяется не столько в Варшаве, сколько в Брюсселе и Вашингтоне. Это придётся учитывать новому польскому премьер-министру Дональду Туску
 
НовостиУкраинаКиевПольшаТускДмитрий КулебаНАТООлаф ШольцСВОПВО
 
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