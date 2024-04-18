Польша отказала Украине в передаче систем ПВО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Польша не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы можно было передать хоть одну из установок Украине. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам заседания Европейского совета
Таким образом он ответил на предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине больше систем ПВО, как это сделала Германия. В частности, Шольц призвал страны НАТО поставить Киеву еще шесть систем ПВО Patriot.
"Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться", – приводит слова Туска РИА Новости.
Он подтвердил информацию, которую ранее сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о том, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.
"Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства", – добавил Туск.
Отметим, что в конце прошлой недели польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава рассматривает передачу Киеву ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов. Он отметил, что Польша имеет эти ракеты в своих запасах.
Напомним, 19 апреля состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что на Совете стороны обсудят выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО Киеву. Глава МИД Украины считает, что "что положительные новости будут".