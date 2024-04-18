Польша отказала Украине в передаче систем ПВО

Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам

Политика Польши на украинском направлении определяется не столько в Варшаве, сколько в Брюсселе и Вашингтоне. Это придётся учитывать новому польскому премьер-министру Дональду Туску