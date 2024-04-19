https://ukraina.ru/20240419/1054620472.html

Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины

Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины - 19.04.2024 Украина.ру

Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины

Нидерланды выделили Украине более 200 миллионов евро на новые системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Об этом 19 апреля сообщил глава Министерства обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе заседания Совета Украина-НАТО

2024-04-19T22:21

2024-04-19T22:21

2024-04-19T22:21

новости

украина

нидерланды

нато

киев

военная помощь

военкор

военная техника

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102518/72/1025187281_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_7642deab6d82dfa8d349422a636f5d08.jpg

По ее словам, ситуация на Украине может "стать критической", а следовательно Киеву крайне необходима военная помощь. Уточняется, что 150 миллионов евро из пакета пойдут на поддержку инициативы Германии по поиску средств ПВО для Украины, еще 60 миллионов евро – на закупку систем ближнего радиуса действия, которые могут быть использованы в борьбе с БПЛА. Отметим, что выделение средств еще не означает, что установки для защиты неба уже найдены. Украина ищет системы ПВО уже не первый месяц. Кроме этого, в Минобороны Нидерландов отчиталось о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести одну систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.

https://ukraina.ru/20240419/1054593196.html

украина

нидерланды

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нидерланды, нато, киев, военная помощь, военкор, военная техника, сво, спецоперация