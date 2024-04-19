Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины
Нидерланды выделили Украине более 200 миллионов евро на новые системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Об этом 19 апреля сообщил глава Министерства обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе заседания Совета Украина-НАТО
По ее словам, ситуация на Украине может "стать критической", а следовательно Киеву крайне необходима военная помощь.
"Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены на Украину как можно быстрее. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать ее", – цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства Нидерландов.
Уточняется, что 150 миллионов евро из пакета пойдут на поддержку инициативы Германии по поиску средств ПВО для Украины, еще 60 миллионов евро – на закупку систем ближнего радиуса действия, которые могут быть использованы в борьбе с БПЛА.
Отметим, что выделение средств еще не означает, что установки для защиты неба уже найдены. Украина ищет системы ПВО уже не первый месяц.
Кроме этого, в Минобороны Нидерландов отчиталось о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести одну систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.
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