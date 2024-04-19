Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго - 19.04.2024 Украина.ру
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Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго
Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго - 19.04.2024 Украина.ру
Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго
На Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
2024-04-19T21:23
2024-04-19T21:23
новости
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Он напомнил, что система ПВО в Израиле создавалась на протяжении десятилетий, туда было вложено много усилий и денег. Кроме того, "железный купол" на Украине исключен, потому что ресурсы Европы ограничены. "Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины”, – цитирует Макрона Елисейский дворец. Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников защищать Украину так же, как и Израиль. Одинакового отношения оба государства заслуживают потому что ни та, ни другая страна не являются членами НАТО.
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новости, украина, израиль, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, нато, военная помощь, пво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Израиль, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, военная помощь, ПВО, СВО, Спецоперация

Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго

21:23 19.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
Он напомнил, что система ПВО в Израиле создавалась на протяжении десятилетий, туда было вложено много усилий и денег. Кроме того, "железный купол" на Украине исключен, потому что ресурсы Европы ограничены.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины”, – цитирует Макрона Елисейский дворец.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников защищать Украину так же, как и Израиль. Одинакового отношения оба государства заслуживают потому что ни та, ни другая страна не являются членами НАТО.
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября 2023, 13:27
"Сидим на пороховой бочке": Бродский объяснил, почему Израиль не предоставил Украине "Железный купол"Израиль не предоставлял Украине системы противоракетной обороны "Железный купол", так как они нужны армии Израиля, заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью израильскому изданию Ynet
 
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