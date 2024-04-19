https://ukraina.ru/20240419/1054619752.html

Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго

Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго - 19.04.2024 Украина.ру

Макрон объяснил почему Украине не дождаться "железного купола", как в Израиле – это дорого и долго

На Украине невозможно построить такую же систему противовоздушной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе

2024-04-19T21:23

2024-04-19T21:23

2024-04-19T21:23

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Он напомнил, что система ПВО в Израиле создавалась на протяжении десятилетий, туда было вложено много усилий и денег. Кроме того, "железный купол" на Украине исключен, потому что ресурсы Европы ограничены. "Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины”, – цитирует Макрона Елисейский дворец. Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников защищать Украину так же, как и Израиль. Одинакового отношения оба государства заслуживают потому что ни та, ни другая страна не являются членами НАТО.

https://ukraina.ru/20231030/1050603864.html

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новости, украина, израиль, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, нато, военная помощь, пво, сво, спецоперация