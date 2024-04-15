Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно - 15.04.2024 Украина.ру
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Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно
Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно - 15.04.2024 Украина.ру
Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно
Израиль, как и Украина, не является членом Североатлантического альянса, напомнил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он призвал союзников защитить Украину так же, как они сделали это для Израиля во время ракетной атаки Ирана в минувшие выходные
2024-04-15T19:29
2024-04-15T19:29
новости
украина
израиль
иран
владимир зеленский
нато
минэнерго
энергосистема украины
ближний восток
война
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Этот вопрос Зеленский обсудил на Ставке верховного главнокомандующего, о чем отчитался в своем телеграм-канале. Так, он восхитился тем единением, которое продемонстрировали западные страны, защищая Израиль, призвав сделать то же самое для Украины. "Интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора (...). То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", – говорится в телегам-канале Зеленского. Кроме этого, речь на Ставке в очередной раз шла о проблемах в украинской энергетике и ситуации на фронте. Президент заслушал доклады глав оборонных и разведывательных ведомств страны, Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза". Зеленский снова подчеркнул, что сегодня Украине остро необходима эффективная система противовоздушной обороны.Ранее в этот же день Великобритания публично отказалась сбивать российские дроны над Украиной, как уничтожала иранские БПЛА в небе над Израилем, из-за страха перед РФ.
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новости, украина, израиль, иран, владимир зеленский, нато, минэнерго, энергосистема украины, ближний восток, война, сво, спецоперация
Новости, Украина, Израиль, Иран, Владимир Зеленский, НАТО, Минэнерго, Энергосистема Украины, Ближний Восток, война, СВО, Спецоперация

Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно

19:29 15.04.2024
 
Зеленский на фоне флага
Зеленский на фоне флага
Читать в
Израиль, как и Украина, не является членом Североатлантического альянса, напомнил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он призвал союзников защитить Украину так же, как они сделали это для Израиля во время ракетной атаки Ирана в минувшие выходные
Этот вопрос Зеленский обсудил на Ставке верховного главнокомандующего, о чем отчитался в своем телеграм-канале.
Так, он восхитился тем единением, которое продемонстрировали западные страны, защищая Израиль, призвав сделать то же самое для Украины.
"Интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора (...). То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", – говорится в телегам-канале Зеленского.
Кроме этого, речь на Ставке в очередной раз шла о проблемах в украинской энергетике и ситуации на фронте. Президент заслушал доклады глав оборонных и разведывательных ведомств страны, Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза".
Зеленский снова подчеркнул, что сегодня Украине остро необходима эффективная система противовоздушной обороны.
Ранее в этот же день Великобритания публично отказалась сбивать российские дроны над Украиной, как уничтожала иранские БПЛА в небе над Израилем, из-за страха перед РФ.
Исламист
3 апреля, 14:34
Прокси-война за счет Украины. Киев уже обрезали на Ближнем ВостокеВ Киеве не хотят, но, скорее всего, придется поверить в то, что Украину обрежут на Ближнем Востоке. Оружейно-финансово, разумеется. Деньги и оружие пойдут не ей, а Израилю. И это процесс уже пошел
 
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Заголовок открываемого материала
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19:29Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно
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