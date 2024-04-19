https://ukraina.ru/20240419/1054619485.html

"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье

"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье - 19.04.2024 Украина.ру

"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье

Российская армия успешно атаковала речной порт в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщил в пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

2024-04-19T20:36

2024-04-19T20:36

2024-04-19T20:36

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никополь

днепропетровская область

вооруженные силы украины

россия

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В комментарии РИА Новости Лебедев также уточнил, что в Никополе местные жители слышали не менее трех "прилетов". "Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка, конкретнее сказать сложно", – сказал собеседник агентства. Он также добавил, что в районе Довгалевки находятся нефтебаза, пристань, склады и общежития с украинскими военнослужащими. Лебедев рассказал, что гражданские лица не имеют права заходить на территорию некоторых объектов по городу установлены несколько блокпостов, где проверяют документы, как и на таможне.Ранее подполье сообщало, что российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве

https://ukraina.ru/20240305/1053706886.html

никополь

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новости, никополь, днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, сво