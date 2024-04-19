https://ukraina.ru/20240419/1054619485.html
"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье
"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье - 19.04.2024 Украина.ру
"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье
Российская армия успешно атаковала речной порт в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщил в пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
2024-04-19T20:36
2024-04-19T20:36
2024-04-19T20:36
новости
никополь
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
сво
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В комментарии РИА Новости Лебедев также уточнил, что в Никополе местные жители слышали не менее трех "прилетов". "Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка, конкретнее сказать сложно", – сказал собеседник агентства. Он также добавил, что в районе Довгалевки находятся нефтебаза, пристань, склады и общежития с украинскими военнослужащими. Лебедев рассказал, что гражданские лица не имеют права заходить на территорию некоторых объектов по городу установлены несколько блокпостов, где проверяют документы, как и на таможне.Ранее подполье сообщало, что российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве
https://ukraina.ru/20240305/1053706886.html
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новости, никополь, днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, сво
Новости, Никополь, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО
"Мощная детонация": ВС РФ ударили по речному порту в Никополе, сообщило подполье
Российская армия успешно атаковала речной порт в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщил в пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
"Прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. НАШИ товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько "скорых", – написал он в своем телеграм-канале.
В комментарии РИА Новости Лебедев также уточнил, что в Никополе местные жители слышали не менее трех "прилетов".
"Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка, конкретнее сказать сложно", – сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в районе Довгалевки находятся нефтебаза, пристань, склады и общежития с украинскими военнослужащими.
Лебедев рассказал, что гражданские лица не имеют права заходить на территорию некоторых объектов по городу установлены несколько блокпостов, где проверяют документы, как и на таможне.
Ранее подполье сообщало, что российская армия накрыла
огнем расположение ВСУ в Николаеве