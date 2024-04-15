Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054527923.html
Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье
Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье - 15.04.2024 Украина.ру
Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об удачном "прилете" российского боевого дрона в место дислокации украинских военных и некой комиссии, приехавшей в Николаев
2024-04-15T23:48
2024-04-15T23:48
новости
николаев
илья лебедев
вооруженные силы украины
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/43/1033444300_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_0af8ef472d7304d2ef9d7a6a1efc0653.jpg
"Городок вроде ещё ни разу с 2022 года ни встречал прилеты. Расслабились там. Прилетало очень серьезно. Прямо в располагу. Скорые мечутся, у военных истерика, выезд блокирован. Надеюсь подробности будут хотя бы утром. По предварительным данным, какая-то комиссия приехала. Вот она и была целью", – написал он в своем телеграм-канале. Помимо этого, Лебедев информировал о том, что в городе Миргород, предварительно, поражен военный аэродром. По данным местных жителей, в него "прилетело" не менее двух раз, причем второй взрыв сопровождался детонацией.Воздушные силы страны предупреждали о подлете российских дронов "Герань" к Полтавской области. Ранее подполье сообщало об успешном приземлении российских авиационных бомб в расположение ВСУ в Сумах.
https://ukraina.ru/20240415/1054474485.html
николаев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/43/1033444300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c8f18ba6d2abe943b0b0627a186d3ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаев, илья лебедев, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу
Новости, Николаев, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье

23:48 15.04.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Читать в
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об удачном "прилете" российского боевого дрона в место дислокации украинских военных и некой комиссии, приехавшей в Николаев
"Городок вроде ещё ни разу с 2022 года ни встречал прилеты. Расслабились там. Прилетало очень серьезно. Прямо в располагу. Скорые мечутся, у военных истерика, выезд блокирован. Надеюсь подробности будут хотя бы утром. По предварительным данным, какая-то комиссия приехала. Вот она и была целью", – написал он в своем телеграм-канале.
Помимо этого, Лебедев информировал о том, что в городе Миргород, предварительно, поражен военный аэродром. По данным местных жителей, в него "прилетело" не менее двух раз, причем второй взрыв сопровождался детонацией.
Воздушные силы страны предупреждали о подлете российских дронов "Герань" к Полтавской области.
Ранее подполье сообщало об успешном приземлении российских авиационных бомб в расположение ВСУ в Сумах.
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
04:30
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до ХерсонаДавление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
 
НовостиНиколаевИлья ЛебедевВооруженные силы УкраиныСВОВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:48Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье
23:30Киев шантажирует Вашингтон ударами по российским НПЗ
23:03Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти
22:31Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль
22:08В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
21:50Киев получит пять противоминных кораблей от союзников
21:29В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет
21:10Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят
20:50В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света
20:25Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"
19:55СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"
19:29Зеленский призвал союзников одинаково помогать Украине и Израилю, а то ему обидно
19:27Командир артиллерийского дивизиона: "Артиллерия ВСУ захромала"
19:09Не "если", а "когда". Запад размышляет о поражении Украины и реальной силе Путина
18:58Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве
18:27На Украине создали аналог российских дронов "Ланцет" и показали Зеленскому
18:22"Это другое": Запад обозначил отношение к Киеву, беспокоит Часов Яр. Итоги 15 апреля на Украине
17:56Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток
17:36ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины
17:33Битва за Часов Яр. ВСУ применяют оружие времён античности
Лента новостейМолния