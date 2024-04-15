Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об удачном "прилете" российского боевого дрона в место дислокации украинских военных и некой комиссии, приехавшей в Николаев
"Городок вроде ещё ни разу с 2022 года ни встречал прилеты. Расслабились там. Прилетало очень серьезно. Прямо в располагу. Скорые мечутся, у военных истерика, выезд блокирован. Надеюсь подробности будут хотя бы утром. По предварительным данным, какая-то комиссия приехала. Вот она и была целью", – написал он в своем телеграм-канале.
Помимо этого, Лебедев информировал о том, что в городе Миргород, предварительно, поражен военный аэродром. По данным местных жителей, в него "прилетело" не менее двух раз, причем второй взрыв сопровождался детонацией.
Воздушные силы страны предупреждали о подлете российских дронов "Герань" к Полтавской области.
Ранее подполье сообщало об успешном приземлении российских авиационных бомб в расположение ВСУ в Сумах.
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