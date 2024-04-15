Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье

Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона

Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин