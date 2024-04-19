Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие - 19.04.2024 Украина.ру
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Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие
Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие - 19.04.2024 Украина.ру
Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие
Население Лондона превратится в пар, если на центральную улицу Стрэнд, расположенную недалеко от Трафальгарской площади, упадет 800-килотоннная бомба. То же касается и Вашингтона, где находится Белый дом. Такой прогноз дает профессор и историк ядерных технологий Алекс Веллерстайн, их публикует британская газета Metro
2024-04-19T16:38
2024-04-19T16:38
новости
россия
украина
владимир путин
лондон
ближний восток
иран
израиль
сво
ядерное оружие
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СМИ полагает, что из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и Украине, высок риск начала третьей мировой войны, которая перерастет в ядерную. Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин недавно заявлял, что Россия готова применить свое ядерное оружие, если возникнет какая-либо предполагаемая угроза государственности, суверенитету или независимости страны. В частности, американцы опасаются российского межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М", который имеет дальность действия около 7000 миль (11 265 км), что "оставляет Великобританию и США в значительной степени на линии огня". "От Брикстона до Камдена будут нанесены дополнительные повреждения от взрывов, при этом рухнет большинство жилых зданий. Травмы были бы повсеместными, смертельные случаи – повсеместными", – пишет СМИ о последствиях предполагаемого удара по Лондону. По оценкам эксперта, около одного миллиона человек погибло бы и около 2,3 миллиона - получили бы ранения. В результате ядерного удара, центр Манчестера, включая Китайский и средневековый кварталы, Музей науки и промышленности, в котором находится кресло Стивена Хокингса, мгновенно испарились бы. Там могло бы погибнуть около 400 тысяч людей, еще более 800 тысяч – получили бы ранения. Уточняется, что если ядерная бомба попадет в Белый дом, число погибших достигнет около полумиллиона, при этом чуть менее миллиона человек получат ранения. Радиус огненного шара достигнет почти трех км, при этом люди и исторические здания превратятся в пар. Помимо этого, Капитолийский холм получит значительные повреждения. Здания разрушатся от взрыва. Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" кто заинтересован в том, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной.
https://ukraina.ru/20240418/1054585506.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир путин, лондон, ближний восток, иран, израиль, сво, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Лондон, Ближний Восток, Иран, Израиль, СВО, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза

Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие

16:38 19.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Население Лондона превратится в пар, если на центральную улицу Стрэнд, расположенную недалеко от Трафальгарской площади, упадет 800-килотоннная бомба. То же касается и Вашингтона, где находится Белый дом. Такой прогноз дает профессор и историк ядерных технологий Алекс Веллерстайн, их публикует британская газета Metro
СМИ полагает, что из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и Украине, высок риск начала третьей мировой войны, которая перерастет в ядерную. Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин недавно заявлял, что Россия готова применить свое ядерное оружие, если возникнет какая-либо предполагаемая угроза государственности, суверенитету или независимости страны.
В частности, американцы опасаются российского межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М", который имеет дальность действия около 7000 миль (11 265 км), что "оставляет Великобританию и США в значительной степени на линии огня".

"От Брикстона до Камдена будут нанесены дополнительные повреждения от взрывов, при этом рухнет большинство жилых зданий. Травмы были бы повсеместными, смертельные случаи – повсеместными", – пишет СМИ о последствиях предполагаемого удара по Лондону.

По оценкам эксперта, около одного миллиона человек погибло бы и около 2,3 миллиона - получили бы ранения.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 15:48
Байден и Fallout. Президент США пугает Путиным и Третьей мировойПрезидент США опубликовал статью в издании The Wall Street Journal, в которой жестко высказался по вопросам внешней политики
В результате ядерного удара, центр Манчестера, включая Китайский и средневековый кварталы, Музей науки и промышленности, в котором находится кресло Стивена Хокингса, мгновенно испарились бы. Там могло бы погибнуть около 400 тысяч людей, еще более 800 тысяч – получили бы ранения.
"В радиусе действия взрыва в Нью-Йорке погибло бы 1,6 миллиона человек и 3 миллиона получили ранения. В случае приземления в Сохо огненный шар поглотит окружающие кварталы, включая Литтл Итали, Чайнатаун, Нохо и Ист-Виллидж. Манхэттен и районы Бруклина, Квинса и Нью-Джерси также будут охвачены взрывом", – говорится в публикации.
Уточняется, что если ядерная бомба попадет в Белый дом, число погибших достигнет около полумиллиона, при этом чуть менее миллиона человек получат ранения. Радиус огненного шара достигнет почти трех км, при этом люди и исторические здания превратятся в пар.
Помимо этого, Капитолийский холм получит значительные повреждения. Здания разрушатся от взрыва.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" кто заинтересован в том, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной.
Владимир Козин интервью
17 марта, 08:00
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
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