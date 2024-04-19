https://ukraina.ru/20240419/1054612439.html

Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие

Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие - 19.04.2024 Украина.ру

Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие

Население Лондона превратится в пар, если на центральную улицу Стрэнд, расположенную недалеко от Трафальгарской площади, упадет 800-килотоннная бомба. То же касается и Вашингтона, где находится Белый дом. Такой прогноз дает профессор и историк ядерных технологий Алекс Веллерстайн, их публикует британская газета Metro

2024-04-19T16:38

2024-04-19T16:38

2024-04-19T16:38

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СМИ полагает, что из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и Украине, высок риск начала третьей мировой войны, которая перерастет в ядерную. Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин недавно заявлял, что Россия готова применить свое ядерное оружие, если возникнет какая-либо предполагаемая угроза государственности, суверенитету или независимости страны. В частности, американцы опасаются российского межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М", который имеет дальность действия около 7000 миль (11 265 км), что "оставляет Великобританию и США в значительной степени на линии огня". "От Брикстона до Камдена будут нанесены дополнительные повреждения от взрывов, при этом рухнет большинство жилых зданий. Травмы были бы повсеместными, смертельные случаи – повсеместными", – пишет СМИ о последствиях предполагаемого удара по Лондону. По оценкам эксперта, около одного миллиона человек погибло бы и около 2,3 миллиона - получили бы ранения. В результате ядерного удара, центр Манчестера, включая Китайский и средневековый кварталы, Музей науки и промышленности, в котором находится кресло Стивена Хокингса, мгновенно испарились бы. Там могло бы погибнуть около 400 тысяч людей, еще более 800 тысяч – получили бы ранения. Уточняется, что если ядерная бомба попадет в Белый дом, число погибших достигнет около полумиллиона, при этом чуть менее миллиона человек получат ранения. Радиус огненного шара достигнет почти трех км, при этом люди и исторические здания превратятся в пар. Помимо этого, Капитолийский холм получит значительные повреждения. Здания разрушатся от взрыва. Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" кто заинтересован в том, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной.

https://ukraina.ru/20240418/1054585506.html

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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новости, россия, украина, владимир путин, лондон, ближний восток, иран, израиль, сво, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза