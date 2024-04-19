Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ - 19.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240419/1054597740.html
Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ
Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ - 19.04.2024 Украина.ру
Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко сейчас находится в Вашингтоне вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где оба отчаянно просят денег.
2024-04-19T10:06
2024-04-19T10:17
украина
россия
сша
марченко
денис шмыгаль
дмитрий кулеба
мвф
всемирный банк
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg
На днях Марченко присутствовал на круглом столе МВФ и Всемирного банка, где сделал показательное заявление. Банкирам он пожаловался, что Украина была вынуждена потратить свои деньги на вооружение. "4 миллиарда долларов – именно такой объем средств на закупку вооружений потратило правительство Украины в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и вооружений. Это имеет негативные последствия для бюджета", - заявил Марченко. Из-за этого, по его словам, выросла дыра в бюджете.Далее он потребовал от партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, чтобы "уравнять военные ресурсы".За чьи деньги воюемЗаявление министра финансов лишний раз подчеркивает несамостоятельность Украины в нынешнем конфликте. Сами по себе жалобы, что Киев потратил свои же средства себе на вооружение, звучат, как заявления наемника, который своему хозяину предъявляет счет за свои личные расходы, когда выданный ему аванс закончился.Представим себе союзника РФ, который российскому Центробанку жалуется, что со своими соседями он должен воевать за свои деньги. Звучит нелепо, если у этого союзника есть хоть толика независимости. Такие претензии могут быть характерны для того, кто ведет военные действия без особого желания, исключительно из-за обещанного вознаграждения или компенсации.Марченко в этом плане ведет себя достаточно нагло, как и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, чтобы выбить деньги у западных партнеров. Впрочем, на Украине он ведет себе точно так же. Недавно он призывал украинцев экономить, отказаться от покупок дорогих вещей, таких как телефоны и автомобили. Свой призыв он объяснял тем, что "мы живем в достаточно специфической реальности". Вскоре после своих слов он приобрел своей супруге Марине Марченко MINI Cooper SE концерна BMW.Примечательно также, что Марченко жалуется и выдвигает претензии на встрече МВФ и Всемирного банка. Эти финансовые организации позиционируют себя в качестве независимых финансовых институтов. Однако их основными донорами являются США, которые и "заказывают музыку", что не раз проявлялось в ходе конфликта на Украине.Почему международные банкиры "ошибаются"Американская CNBC, ссылаясь на обновлённый прогноз МВФ, на этой неделе с ужасом сообщала об "унизительном для Запада прогнозе", который заключается в том, что экономика РФ в этом году будет расти быстрее других развитых экономик мира. Недавно Фонду также пришлось пересмотреть и ухудшить свой же прошлогодний прогноз по Украине на текущий год.Аналогичную тенденцию демонстрируют и прогнозы Всемирного банка, чиновники которого коротают время в Вашингтоне. По традиции и президентом Всемирного банка всегда становится гражданин США, которые являются его крупнейшим акционером.В начале года ВБ ухудшил свой же предыдущий прогноз по росту ВВП Украины в 2024, но улучшил его относительно экономики РФ.Относительно Белоруссии на этой неделе МВФ улучшил прогноз. В МВФ полагают, что ВВП Беларуси в этом году вырастет на 2,4%, что на 1,1% больше их же октябрьского прогноза. Но на 2025 год МВФ снова прогнозирует сокращение экономики Белоруссии и, видимо, в следующем году опять пересмотрит свой прогноз.Самое интересное, что подобные пересмотры своих же прогнозов банкиры МВФ и ВБ делали и в прошлом и в позапрошлом году. Сначала они в долгосрочной перспективе прогнозируют Украине рост, а РФ – падение. Затем вынуждены пересматривать свои прогнозы в обратную сторону, сталкиваясь с реальными цифрами в каждом новом году.Такого в принципе не может быть, чтобы экономисты МВФ и ВБ ошиблись в другую сторону, изначально завысив долгосрочные прогнозы по РФ или Китаю, но занизив относительно Украины.Что можно сказать об экономисте, который систематически ошибается и вынужден пересматривать свой прогноз? Как минимум о непрофессионализме. Однако, как и в случае с министром финансов Украины, такая тенденция говорит о зависимости банкиров этих институций. Они не просто выдают желаемое за действительное. Они обманывают сознательно, даже рискуя своей репутацией.Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской Академии РФ недавно отмечал, что Всемирный банк и Международный валютный фонд стали хуже раскрывать статистику простых макроэкономических показателей. Проще говоря, экономистам непонятно, откуда международные банкиры берут цифры, на основании которых затем делают свои выводы и прогнозы.В социологии бывают так называемые формирующие опросы, которые не являются опросами вообще, а лишь должны "нарисовать" требуемый рейтинг кандидата. В международной экономике такое же место занимают прогнозы и экономические рейтинги. Как и в случае с формирующей социологией, они оплачиваются и не требуют детального анализа экономических показателей.И в том и в другом случае нельзя говорить о независимости социологической службы или финансового института. МВФ и ВБ являются, по сути, рычагом экономического влияния США. В то же время украинская армия, судя по словам министра финансов Марченко, является их военным рычагом. Экономисты МВФ и ВБ, как и Марченко, могли бы пожаловаться в казначейство США, если бы им пришлось за свои кровные сидеть в офисе и рисовать экономические прогнозы.
https://ukraina.ru/20231122/1051199299.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f20281bb5dd77f1e9488b196b80ec4b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, марченко, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, мвф, всемирный банк, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, Россия, США, Марченко, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, МВФ, Всемирный банк, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ

10:06 19.04.2024 (обновлено: 10:17 19.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр финансов Украины Сергей Марченко сейчас находится в Вашингтоне вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где оба отчаянно просят денег.
На днях Марченко присутствовал на круглом столе МВФ и Всемирного банка, где сделал показательное заявление. Банкирам он пожаловался, что Украина была вынуждена потратить свои деньги на вооружение. "4 миллиарда долларов – именно такой объем средств на закупку вооружений потратило правительство Украины в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и вооружений. Это имеет негативные последствия для бюджета", - заявил Марченко. Из-за этого, по его словам, выросла дыра в бюджете.
Далее он потребовал от партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, чтобы "уравнять военные ресурсы".
За чьи деньги воюем
Заявление министра финансов лишний раз подчеркивает несамостоятельность Украины в нынешнем конфликте. Сами по себе жалобы, что Киев потратил свои же средства себе на вооружение, звучат, как заявления наемника, который своему хозяину предъявляет счет за свои личные расходы, когда выданный ему аванс закончился.
Представим себе союзника РФ, который российскому Центробанку жалуется, что со своими соседями он должен воевать за свои деньги. Звучит нелепо, если у этого союзника есть хоть толика независимости. Такие претензии могут быть характерны для того, кто ведет военные действия без особого желания, исключительно из-за обещанного вознаграждения или компенсации.
Марченко в этом плане ведет себя достаточно нагло, как и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, чтобы выбить деньги у западных партнеров. Впрочем, на Украине он ведет себе точно так же. Недавно он призывал украинцев экономить, отказаться от покупок дорогих вещей, таких как телефоны и автомобили. Свой призыв он объяснял тем, что "мы живем в достаточно специфической реальности". Вскоре после своих слов он приобрел своей супруге Марине Марченко MINI Cooper SE концерна BMW.
22 ноября 2023, 08:54
Дмитрий Кулеба, биографияМинистр иностранных дел Украины
Примечательно также, что Марченко жалуется и выдвигает претензии на встрече МВФ и Всемирного банка. Эти финансовые организации позиционируют себя в качестве независимых финансовых институтов. Однако их основными донорами являются США, которые и "заказывают музыку", что не раз проявлялось в ходе конфликта на Украине.
Почему международные банкиры "ошибаются"
Американская CNBC, ссылаясь на обновлённый прогноз МВФ, на этой неделе с ужасом сообщала об "унизительном для Запада прогнозе", который заключается в том, что экономика РФ в этом году будет расти быстрее других развитых экономик мира. Недавно Фонду также пришлось пересмотреть и ухудшить свой же прошлогодний прогноз по Украине на текущий год.
Аналогичную тенденцию демонстрируют и прогнозы Всемирного банка, чиновники которого коротают время в Вашингтоне. По традиции и президентом Всемирного банка всегда становится гражданин США, которые являются его крупнейшим акционером.
В начале года ВБ ухудшил свой же предыдущий прогноз по росту ВВП Украины в 2024, но улучшил его относительно экономики РФ.
Относительно Белоруссии на этой неделе МВФ улучшил прогноз. В МВФ полагают, что ВВП Беларуси в этом году вырастет на 2,4%, что на 1,1% больше их же октябрьского прогноза. Но на 2025 год МВФ снова прогнозирует сокращение экономики Белоруссии и, видимо, в следующем году опять пересмотрит свой прогноз.
Самое интересное, что подобные пересмотры своих же прогнозов банкиры МВФ и ВБ делали и в прошлом и в позапрошлом году. Сначала они в долгосрочной перспективе прогнозируют Украине рост, а РФ – падение. Затем вынуждены пересматривать свои прогнозы в обратную сторону, сталкиваясь с реальными цифрами в каждом новом году.
Такого в принципе не может быть, чтобы экономисты МВФ и ВБ ошиблись в другую сторону, изначально завысив долгосрочные прогнозы по РФ или Китаю, но занизив относительно Украины.
Что можно сказать об экономисте, который систематически ошибается и вынужден пересматривать свой прогноз? Как минимум о непрофессионализме. Однако, как и в случае с министром финансов Украины, такая тенденция говорит о зависимости банкиров этих институций. Они не просто выдают желаемое за действительное. Они обманывают сознательно, даже рискуя своей репутацией.
Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской Академии РФ недавно отмечал, что Всемирный банк и Международный валютный фонд стали хуже раскрывать статистику простых макроэкономических показателей. Проще говоря, экономистам непонятно, откуда международные банкиры берут цифры, на основании которых затем делают свои выводы и прогнозы.
В социологии бывают так называемые формирующие опросы, которые не являются опросами вообще, а лишь должны "нарисовать" требуемый рейтинг кандидата. В международной экономике такое же место занимают прогнозы и экономические рейтинги. Как и в случае с формирующей социологией, они оплачиваются и не требуют детального анализа экономических показателей.
И в том и в другом случае нельзя говорить о независимости социологической службы или финансового института. МВФ и ВБ являются, по сути, рычагом экономического влияния США. В то же время украинская армия, судя по словам министра финансов Марченко, является их военным рычагом. Экономисты МВФ и ВБ, как и Марченко, могли бы пожаловаться в казначейство США, если бы им пришлось за свои кровные сидеть в офисе и рисовать экономические прогнозы.
 
УкраинаРоссияСШАМарченкоДенис ШмыгальДмитрий КулебаМВФВсемирный банкВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ
09:53Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
09:51Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля
09:34Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране
09:30Человек без надежды мертв. Ульрих Хайден и его путь в Россию
09:02НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе
08:00"Русская болезнь" французских моряков Черноморской эскадры
05:36Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях
05:10Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
05:08Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса
05:00Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов
04:52Украина "отменяет" российских артистов и обвиняет тех, кто давно о ней забыл. События культуры за неделю
04:50"Царь-мангал" под Красногоровкой: военный эксперт о том, как российский чудо-танк кошмарит позиции ВСУ
04:40"Без этого наступление не получится": эксперт о том, что нужно ВС РФ, чтобы проломить передний край ВСУ
04:30"Лиха беда начало": политолог рассказал, что будет, если на юг России зайдет французский контингент
04:20Военный эксперт пояснил, какой удар выдержит "Царь-мангал" и сможет ли он справиться с "Бабой-Ягой"
04:10Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО
04:00Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"
03:50"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество
03:40"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар
Лента новостейМолния