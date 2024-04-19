https://ukraina.ru/20240419/1054597740.html

Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ

Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ - 19.04.2024 Украина.ру

Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко сейчас находится в Вашингтоне вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где оба отчаянно просят денег.

2024-04-19T10:06

2024-04-19T10:06

2024-04-19T10:17

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марченко

денис шмыгаль

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мвф

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вооруженные силы украины

эксклюзив

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На днях Марченко присутствовал на круглом столе МВФ и Всемирного банка, где сделал показательное заявление. Банкирам он пожаловался, что Украина была вынуждена потратить свои деньги на вооружение. "4 миллиарда долларов – именно такой объем средств на закупку вооружений потратило правительство Украины в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и вооружений. Это имеет негативные последствия для бюджета", - заявил Марченко. Из-за этого, по его словам, выросла дыра в бюджете.Далее он потребовал от партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, чтобы "уравнять военные ресурсы".За чьи деньги воюемЗаявление министра финансов лишний раз подчеркивает несамостоятельность Украины в нынешнем конфликте. Сами по себе жалобы, что Киев потратил свои же средства себе на вооружение, звучат, как заявления наемника, который своему хозяину предъявляет счет за свои личные расходы, когда выданный ему аванс закончился.Представим себе союзника РФ, который российскому Центробанку жалуется, что со своими соседями он должен воевать за свои деньги. Звучит нелепо, если у этого союзника есть хоть толика независимости. Такие претензии могут быть характерны для того, кто ведет военные действия без особого желания, исключительно из-за обещанного вознаграждения или компенсации.Марченко в этом плане ведет себя достаточно нагло, как и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, чтобы выбить деньги у западных партнеров. Впрочем, на Украине он ведет себе точно так же. Недавно он призывал украинцев экономить, отказаться от покупок дорогих вещей, таких как телефоны и автомобили. Свой призыв он объяснял тем, что "мы живем в достаточно специфической реальности". Вскоре после своих слов он приобрел своей супруге Марине Марченко MINI Cooper SE концерна BMW.Примечательно также, что Марченко жалуется и выдвигает претензии на встрече МВФ и Всемирного банка. Эти финансовые организации позиционируют себя в качестве независимых финансовых институтов. Однако их основными донорами являются США, которые и "заказывают музыку", что не раз проявлялось в ходе конфликта на Украине.Почему международные банкиры "ошибаются"Американская CNBC, ссылаясь на обновлённый прогноз МВФ, на этой неделе с ужасом сообщала об "унизительном для Запада прогнозе", который заключается в том, что экономика РФ в этом году будет расти быстрее других развитых экономик мира. Недавно Фонду также пришлось пересмотреть и ухудшить свой же прошлогодний прогноз по Украине на текущий год.Аналогичную тенденцию демонстрируют и прогнозы Всемирного банка, чиновники которого коротают время в Вашингтоне. По традиции и президентом Всемирного банка всегда становится гражданин США, которые являются его крупнейшим акционером.В начале года ВБ ухудшил свой же предыдущий прогноз по росту ВВП Украины в 2024, но улучшил его относительно экономики РФ.Относительно Белоруссии на этой неделе МВФ улучшил прогноз. В МВФ полагают, что ВВП Беларуси в этом году вырастет на 2,4%, что на 1,1% больше их же октябрьского прогноза. Но на 2025 год МВФ снова прогнозирует сокращение экономики Белоруссии и, видимо, в следующем году опять пересмотрит свой прогноз.Самое интересное, что подобные пересмотры своих же прогнозов банкиры МВФ и ВБ делали и в прошлом и в позапрошлом году. Сначала они в долгосрочной перспективе прогнозируют Украине рост, а РФ – падение. Затем вынуждены пересматривать свои прогнозы в обратную сторону, сталкиваясь с реальными цифрами в каждом новом году.Такого в принципе не может быть, чтобы экономисты МВФ и ВБ ошиблись в другую сторону, изначально завысив долгосрочные прогнозы по РФ или Китаю, но занизив относительно Украины.Что можно сказать об экономисте, который систематически ошибается и вынужден пересматривать свой прогноз? Как минимум о непрофессионализме. Однако, как и в случае с министром финансов Украины, такая тенденция говорит о зависимости банкиров этих институций. Они не просто выдают желаемое за действительное. Они обманывают сознательно, даже рискуя своей репутацией.Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской Академии РФ недавно отмечал, что Всемирный банк и Международный валютный фонд стали хуже раскрывать статистику простых макроэкономических показателей. Проще говоря, экономистам непонятно, откуда международные банкиры берут цифры, на основании которых затем делают свои выводы и прогнозы.В социологии бывают так называемые формирующие опросы, которые не являются опросами вообще, а лишь должны "нарисовать" требуемый рейтинг кандидата. В международной экономике такое же место занимают прогнозы и экономические рейтинги. Как и в случае с формирующей социологией, они оплачиваются и не требуют детального анализа экономических показателей.И в том и в другом случае нельзя говорить о независимости социологической службы или финансового института. МВФ и ВБ являются, по сути, рычагом экономического влияния США. В то же время украинская армия, судя по словам министра финансов Марченко, является их военным рычагом. Экономисты МВФ и ВБ, как и Марченко, могли бы пожаловаться в казначейство США, если бы им пришлось за свои кровные сидеть в офисе и рисовать экономические прогнозы.

https://ukraina.ru/20231122/1051199299.html

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украина, россия, сша, марченко, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, мвф, всемирный банк, вооруженные силы украины, эксклюзив