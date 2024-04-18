"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского - 18.04.2024 Украина.ру
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"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского
"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского - 18.04.2024 Украина.ру
"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского
Действующий президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока полномочий станет нелегитимным узурпатором. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновол на своём YouTube-канале
2024-04-18T11:49
2024-04-18T11:49
новости
украина
запад
владимир зеленский
верховная рада
руслан стефанчук
выборы
президентские выборы
президент
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"20-го мая на Украине, к сожалению, уже ничего не изменится. Эта власть купила тех, кого нужно было купить. Всё будет оставаться так же, как и сейчас. Просто он будет уже нелегитимным узурпатором. И когда-то за это он должен будет сесть в тюрьму", - заявил Черновол.Экс-депутат подчеркнул, что на Западе легитимность Зеленского будут серьёзно обсуждать. А это будет ещё больше вредить в вопросе предоставления помощи Украине. "Поэтому было бы хорошо, если бы он убрался", - добавил Черновол.Он прокомментировал вопрос легитимности Зеленского и с точки зрения норм Конституции Украины."До тех пор, пока он честно ли и законно или незаконно, бесчестно и узурпаторски занимает должность президента, он остается точно так же, как узурпатор-президент, узурпатором-верховным главнокомандующим. Но он остается на этой должности", - пояснил он.В случае, если президент Украины теряет должность, обязанности переходят к исполняющему обязанности президента. Согласно Конституции Украины, и.о. президента - это спикер парламента. При этом им может стать необязательно действующий спикер Рады Руслан Стефанчук. Спикера в любой момент могут поменять. И.о. президента автоматически становится верховным главнокомандующим. Со всеми конституционными функциями ведения войны и мира, объявления войны, продолжения или отмены военного положения, назначения главкома, пояснил Черновол. Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, верховная рада, руслан стефанчук, выборы, президентские выборы, президент
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Руслан Стефанчук, выборы, президентские выборы, президент

"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора Зеленского

11:49 18.04.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока полномочий станет нелегитимным узурпатором. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновол на своём YouTube-канале
"20-го мая на Украине, к сожалению, уже ничего не изменится. Эта власть купила тех, кого нужно было купить. Всё будет оставаться так же, как и сейчас. Просто он будет уже нелегитимным узурпатором. И когда-то за это он должен будет сесть в тюрьму", - заявил Черновол.
Экс-депутат подчеркнул, что на Западе легитимность Зеленского будут серьёзно обсуждать. А это будет ещё больше вредить в вопросе предоставления помощи Украине. "Поэтому было бы хорошо, если бы он убрался", - добавил Черновол.
Он прокомментировал вопрос легитимности Зеленского и с точки зрения норм Конституции Украины.
"До тех пор, пока он честно ли и законно или незаконно, бесчестно и узурпаторски занимает должность президента, он остается точно так же, как узурпатор-президент, узурпатором-верховным главнокомандующим. Но он остается на этой должности", - пояснил он.
В случае, если президент Украины теряет должность, обязанности переходят к исполняющему обязанности президента. Согласно Конституции Украины, и.о. президента - это спикер парламента.
При этом им может стать необязательно действующий спикер Рады Руслан Стефанчук. Спикера в любой момент могут поменять. И.о. президента автоматически становится верховным главнокомандующим. Со всеми конституционными функциями ведения войны и мира, объявления войны, продолжения или отмены военного положения, назначения главкома, пояснил Черновол.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
Зеленский на фоне флага
5 апреля, 14:10
Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизньюЕще одну подорожную на свалку истории президенту Украины Владимиру Зеленскому вольно или невольно выдал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Зеленский ждет от США всяческой помощи, а ее нет.
 
НовостиУкраинаЗападВладимир ЗеленскийВерховная РадаРуслан Стефанчуквыборыпрезидентские выборыпрезидент
 
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