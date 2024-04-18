На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054575896.html
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп - 18.04.2024 Украина.ру
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому радио "Новое время"
2024-04-18T10:12
2024-04-18T10:12
мобилизация
новости
украина
россия
верховная рада
вооруженные силы украины
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45cdb2747d860d3f9e829bf13bb655e.jpg
"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных. – Ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть. В начале конфликта власти освобождали от наказания осужденных, участвовавших в боевых действиях.В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c8d357d7941213b710ead7942b48667.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, украина, россия, верховная рада, вооруженные силы украины, рада
мобилизация, Новости, Украина, Россия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Рада

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп

10:12 18.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО
Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому радио "Новое время"
"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных. – Ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.
Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает.
При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть. В начале конфликта власти освобождали от наказания осужденных, участвовавших в боевых действиях.
В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
Вчера, 11:55
Украине не победить без мобилизации всего населения - PoliticoУкраина не сможет победить без мобилизации всего населения. Об этом написал автор колонки издания Politico Джейми Деттмер
 
мобилизацияНовостиУкраинаРоссияВерховная РадаВооруженные силы УкраиныРада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах
10:12На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
10:10Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
09:42Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине
08:47Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ
08:23Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico
08:07Орбитальная миссия Берегового
08:06Главное за ночь 18 апреля
07:43ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО
07:16Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
07:00Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона
06:37Андрей Ермолаев: кто он
06:36Вадим Карасев: кто он
06:35Дмитрий Спивак: кто он
06:33Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату
06:13КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине
06:06Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
05:42"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
05:39Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать
05:29Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке
Лента новостейМолния