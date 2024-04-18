https://ukraina.ru/20240418/1054575896.html
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп - 18.04.2024 Украина.ру
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому радио "Новое время"
2024-04-18T10:12
2024-04-18T10:12
2024-04-18T10:12
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"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных. – Ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть. В начале конфликта власти освобождали от наказания осужденных, участвовавших в боевых действиях.В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html
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Украина.ру
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мобилизация, новости, украина, россия, верховная рада, вооруженные силы украины, рада
мобилизация, Новости, Украина, Россия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Рада
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому радио "Новое время"
"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных. – Ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.
Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает.
При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть. В начале конфликта власти освобождали от наказания осужденных, участвовавших в боевых действиях.
В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.
* Признан террористом и экстремистом в РФ