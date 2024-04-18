https://ukraina.ru/20240418/1054575896.html

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп - 18.04.2024 Украина.ру

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому радио "Новое время"

2024-04-18T10:12

2024-04-18T10:12

2024-04-18T10:12

мобилизация

новости

украина

россия

верховная рада

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45cdb2747d860d3f9e829bf13bb655e.jpg

"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных. – Ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть. В начале конфликта власти освобождали от наказания осужденных, участвовавших в боевых действиях.В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, украина, россия, верховная рада, вооруженные силы украины, рада