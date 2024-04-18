Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах
В случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить долгий марш в сотни километров, рассказал обозреватель.
ВСУ будут идти колоннами, при этом господство в воздухе - за российскими ВКС, которые смогут наносить по врагу массированные удары. А если противник решится перебросить войска с нынешней линии фронта, то ему негде будет взять десятки тысяч человек, добавил он.
"Я понимаю, что теоретически ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. А под Купянском у них что будет? Он посыплется", - отметил Онуфриенко.
И потом, из Харькова в Сумы украинским войскам нужно пройти не один десяток километров. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Более того, противник вынужден будет отвечать на наступление ВС РФ, а не предвосхищать его, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 06:43Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят РоссииНАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман