https://ukraina.ru/20240418/1054572224.html

Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах

Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах - 18.04.2024 Украина.ру

Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах

В случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T05:00

2024-04-18T05:00

2024-04-18T05:00

новости

россия

михаил онуфриенко

всу

вс рф

купянск

харьков

сумы

наступление

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/69/1033366904_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_effbad155d11f7a26f1661a923650fdf.jpg.webp

Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить долгий марш в сотни километров, рассказал обозреватель.ВСУ будут идти колоннами, при этом господство в воздухе - за российскими ВКС, которые смогут наносить по врагу массированные удары. А если противник решится перебросить войска с нынешней линии фронта, то ему негде будет взять десятки тысяч человек, добавил он.И потом, из Харькова в Сумы украинским войскам нужно пройти не один десяток километров. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Более того, противник вынужден будет отвечать на наступление ВС РФ, а не предвосхищать его, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html

россия

купянск

харьков

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, михаил онуфриенко, всу, вс рф, купянск, харьков, сумы, наступление, сво