Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054572224.html
Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах
Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах - 18.04.2024 Украина.ру
Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах
В случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T05:00
2024-04-18T05:00
новости
россия
михаил онуфриенко
всу
вс рф
купянск
харьков
сумы
наступление
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/69/1033366904_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_effbad155d11f7a26f1661a923650fdf.jpg.webp
Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить долгий марш в сотни километров, рассказал обозреватель.ВСУ будут идти колоннами, при этом господство в воздухе - за российскими ВКС, которые смогут наносить по врагу массированные удары. А если противник решится перебросить войска с нынешней линии фронта, то ему негде будет взять десятки тысяч человек, добавил он.И потом, из Харькова в Сумы украинским войскам нужно пройти не один десяток километров. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Более того, противник вынужден будет отвечать на наступление ВС РФ, а не предвосхищать его, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html
россия
купянск
харьков
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/69/1033366904_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_bccadfae12439bdcf9b9c2f5df777af9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, михаил онуфриенко, всу, вс рф, купянск, харьков, сумы, наступление, сво
Новости, Россия, Михаил Онуфриенко, ВСУ, ВС РФ, Купянск, Харьков, Сумы, наступление, СВО

Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах

05:00 18.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить долгий марш в сотни километров, рассказал обозреватель.
ВСУ будут идти колоннами, при этом господство в воздухе - за российскими ВКС, которые смогут наносить по врагу массированные удары. А если противник решится перебросить войска с нынешней линии фронта, то ему негде будет взять десятки тысяч человек, добавил он.
"Я понимаю, что теоретически ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. А под Купянском у них что будет? Он посыплется", - отметил Онуфриенко.
И потом, из Харькова в Сумы украинским войскам нужно пройти не один десяток километров. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Более того, противник вынужден будет отвечать на наступление ВС РФ, а не предвосхищать его, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Йохан Бекман интервью
Вчера, 06:43
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят РоссииНАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
 
НовостиРоссияМихаил ОнуфриенкоВСУВС РФКупянскХарьковСумынаступлениеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
05:42"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
05:39Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать
05:29Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке
05:10Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске
05:00Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах
04:50Политолог раскрыл, какую "кашу из топора" хотят заварить на Украине, анонсируя новое наступление ВСУ
04:40"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
04:00"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
03:40Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
03:30Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
03:10"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
00:01Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
23:33В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
Лента новостейМолния