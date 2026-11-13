Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком - 13.11.2026 Украина.ру
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Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком
Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком - 13.11.2026 Украина.ру
Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком
Депутат Верховной рады Михаил Папиев в YouTube назвал ошибочным решение о назначении Сергея Корецкого главой украинского правительства
2026-11-13T09:25
2026-11-13T09:25
новости
украина
киев
сергей корецкий
михаил папиев
тимур миндич
верховная рада
нафтогаз
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По мнению парламентария, нынешний премьер-министр не справляется со своими обязанностями. Проблемы наблюдаются не только в энергетическом секторе, но и на топливном рынке, с которым Корецкий тесно связан по прошлому месту работы на посту руководителя компании "Нафтогаз". Папиев выразил недоумение тем, что человек с большим опытом в этой индустрии не способен урегулировать стоимость ресурсов. На Украине фиксируются самые высокие цены на дизель, бензин и сжиженный газ.Отдельное внимание депутат уделил ситуации с прохождением отопительного сезона в столице. Несмотря на октябрьские отчеты властей о полной готовности к холодам, в Киеве продолжаются поломки на теплоэлектроцентралях, а горожане вынуждены сутками оставаться без электричества. При этом, как подчеркнул Папиев, украинский парламент фактически самоустранился от решения накопившихся проблем. Поведение руководства и всего состава Верховной рады политик сравнил с действиями испуганного щенка, который прячется и лишь изредка подает голос.Корецкий занял кресло премьер-министра Украины в июле, перейдя на эту должность из руководства "Нафтогаза". Его считают выдвиженцем Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и главного фигуранта расследования о коррупции в украинской энергетической отрасли.Подробнее - в материале Рада поддержала назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, сергей корецкий, михаил папиев, тимур миндич, верховная рада, нафтогаз
Новости, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Михаил Папиев, Тимур Миндич, Верховная Рада, Нафтогаз

Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком

09:25 13.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат Верховной рады Михаил Папиев в YouTube назвал ошибочным решение о назначении Сергея Корецкого главой украинского правительства
По мнению парламентария, нынешний премьер-министр не справляется со своими обязанностями. Проблемы наблюдаются не только в энергетическом секторе, но и на топливном рынке, с которым Корецкий тесно связан по прошлому месту работы на посту руководителя компании "Нафтогаз".
Папиев выразил недоумение тем, что человек с большим опытом в этой индустрии не способен урегулировать стоимость ресурсов. На Украине фиксируются самые высокие цены на дизель, бензин и сжиженный газ.
Отдельное внимание депутат уделил ситуации с прохождением отопительного сезона в столице. Несмотря на октябрьские отчеты властей о полной готовности к холодам, в Киеве продолжаются поломки на теплоэлектроцентралях, а горожане вынуждены сутками оставаться без электричества.
При этом, как подчеркнул Папиев, украинский парламент фактически самоустранился от решения накопившихся проблем. Поведение руководства и всего состава Верховной рады политик сравнил с действиями испуганного щенка, который прячется и лишь изредка подает голос.
Корецкий занял кресло премьер-министра Украины в июле, перейдя на эту должность из руководства "Нафтогаза". Его считают выдвиженцем Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и главного фигуранта расследования о коррупции в украинской энергетической отрасли.
Подробнее - в материале Рада поддержала назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины на сайте Украина.ру.
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