https://ukraina.ru/20261113/ukrainskiy-nardep-raznes-rabotu-premera-i-sravnil-radu-s-perepugannym-schenkom-1084466751.html

Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком

Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком - 13.11.2026 Украина.ру

Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком

Депутат Верховной рады Михаил Папиев в YouTube назвал ошибочным решение о назначении Сергея Корецкого главой украинского правительства

2026-11-13T09:25

2026-11-13T09:25

2026-11-13T09:25

новости

украина

киев

сергей корецкий

михаил папиев

тимур миндич

верховная рада

нафтогаз

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По мнению парламентария, нынешний премьер-министр не справляется со своими обязанностями. Проблемы наблюдаются не только в энергетическом секторе, но и на топливном рынке, с которым Корецкий тесно связан по прошлому месту работы на посту руководителя компании "Нафтогаз". Папиев выразил недоумение тем, что человек с большим опытом в этой индустрии не способен урегулировать стоимость ресурсов. На Украине фиксируются самые высокие цены на дизель, бензин и сжиженный газ.Отдельное внимание депутат уделил ситуации с прохождением отопительного сезона в столице. Несмотря на октябрьские отчеты властей о полной готовности к холодам, в Киеве продолжаются поломки на теплоэлектроцентралях, а горожане вынуждены сутками оставаться без электричества. При этом, как подчеркнул Папиев, украинский парламент фактически самоустранился от решения накопившихся проблем. Поведение руководства и всего состава Верховной рады политик сравнил с действиями испуганного щенка, который прячется и лишь изредка подает голос.Корецкий занял кресло премьер-министра Украины в июле, перейдя на эту должность из руководства "Нафтогаза". Его считают выдвиженцем Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и главного фигуранта расследования о коррупции в украинской энергетической отрасли.Подробнее - в материале Рада поддержала назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сергей корецкий, михаил папиев, тимур миндич, верховная рада, нафтогаз